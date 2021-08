Dvoudvéřový sporťák, zvlášť když má navíc plátěnou střechu, vnímá většina lidí jako hračku bohatých nebo způsob, jak řešit krize středního věku. Málokdo v něm vidí to, čím auta obvykle primárně jsou – tedy dopravní prostředek. A když už, tak si takovou věc pořizujete jako přinejmenším druhé auto. Ale co když si ho koupíte jako to první?

Testované BMW Z4 sDrive20i Zdroj: Vojtěch Dobeš