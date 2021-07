Praha zdraží jízdenky i parkoviště P+R. Chudým dá slevu

Krátkodobé jízdné v Pražské integrované dopravě od 1. srpna zdraží. Cena třicetiminutové jízdenky na území hlavního města (pásma P, 0 a B) stoupne z dosavadních 24 na 30 korun, cena devadesátiminutové jízdenky z 32 na 40 korun. Radní o tom rozhodli letos v dubnu.

Celodenní (24hodinová) jízdenka od srpna zdražuje ze 110 na 120 korun, třídenní z 310 na 330 korun.

Stoupne i cena SMS jízdenek, současně se mění i text zprávy při jejich objednání. Třicetiminutová nově přijde na 31 Kč (kód DPT31), devadesátiminutová na 42 Kč (kód DPT42). U celodenní a třídenní SMS jízdenky je cena stejná jako u jejich papírové varianty, tedy 120 Kč (kód DPT120) a 330 Kč (DPT330).

Krátkodobé jízdenky už nebudou platit pro lanovku na Petřín. Jednorázové jízdné nově přijde na 60 korun, u předplacených kuponů a jízdenek s aspoň 24hodinovou platností bude dál zahrnuto v ceně.

Výrazně zdraží i speciální autobusová linka Airport Express mezi hlavním vlakovým nádražím a ruzyňským letištěm – z 60 na 100 korun.

Cena měsíčního a ročního předplatného v Praze se nezmění. Kvůli malému zájmu končí pětiměsíční varianta. Roční kupon na MHD v roce 2015 zlevnil z původních 4750 na současných 3650 korun. Loni bylo ve hře postupné zdražení až na 5500 korun, nakonec ho politici neschválili.

Zdroj: PID

Novinkou má být zastropování jízdného. „Jakmile cestující za den utratí v aplikaci PID Lítačka za jednotlivé jízdenky 120 korun, tedy cenu celodenní jízdenky, tak má do konce dne jízdné zdarma. Do budoucna by mohlo být doplněno do mobilní aplikace i zastropování měsíčního a ročního jízdného,“ řekl v dubnu pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Zatímco zmíněné tarifní změny začnou platit od letošního srpna, zastropování se plánuje až od roku 2022.

Radní schválili 70% slevu pro lidi ve hmotné nouzi, kteří pobírají příspěvek na živobytí. Za měsíční předplatné tak zaplatí 165 korun místo standardních 550 korun. Cílem je, aby lidé, kteří si nemohou dovolit roční předplatné (jeho cena je v přepočtu na měsíc výrazně nižší), nejezdili načerno. Čtvrtletní předplatné pro lidi v hmotné nouzi přijde na 444 korun. Úleva má fungovat jenom do konce roku 2022.

Zdroj: PID

O hodně víc než doteď zaplatí řidiči na většině záchytných parkovišť P+R. Hlídané parkování na okrajích Prahy od srpna zdražuje z 20 na 50 korun, parkoviště blíže centru (Holešovice, Ládví, Kongresové centrum a Skalka 1) dokonce na 100 korun. U nehlídaných zůstane parkování zadarmo, když nepřekročí 12 hodin.

Zdroj: PID

Důvodem zdražení jsou rostoucí náklady. Tržby z jízdného je dlouhodobě pokrývají zhruba jenom z jedné pětiny, zbytek dotuje město (v případě PID i Středočeský kraj). Kvůli koronaviru navíc výrazně klesly příjmy od turistů.

Dopravní podnik začne 2. srpna vykupovat nevyužité starší jízdenky. Do konce srpna je můžete vrátit na prodejních místech dopravního podniku, ale maximálně pět kusů od jedné nominální hodnoty. Důvodem omezení je kontrola pravosti jízdenek, vysvětluje podnik. Víc než pět kusů lze prodat jenom v budově Centrálního dispečinku (Na Bojišti 5 poblíž náměstí I. P. Pavlova). Ten zajistí výkup jízdenek až do konce ledna.

Základní pokuta za jízdu bez platné jízdenky zůstává 1500 korun. Sleva, kterou dostanete při rychlém zaplacení, už ale bude menší než dřív: Při platbě na místě nebo do 15 dnů v doplatkové pokladně se přirážka k jízdnému sníží na 1000 korun, zatímco doteď klesla na 800 korun. Při pořízení ročního kuponu do pěti dnů od uložení pokuty bude pokuta jenom 800 korun. Mimochodem, pokuta se dá nově zaplatit i online přes e-shop dopravního podniku.

Zvýší se i sankce za další porušení přepravního řádu, například za znečištění nebo jiné poškození vozidla, a to až na 1000 korun.

Ceny jednorázových jízdenek pro cestování ve Středočeském kraji stoupnou zhruba o 25 procent, jednotlivá pásma budou odstupňována po 10 korunách (kromě nejnižších cen). Narozdíl od Prahy zdraží i předplatné – přibližně také o 25 procent.

Na konec jedna příjemnější novinka. Věk pro nárok na levnější nebo bezplatné jízdné v Praze prokážete snadněji než dřív. Lidé od 60 do 65 let potřebují doklad totožnosti. Děti od 10 do 15 let a senioři od 65 let už nemusí mít speciální průkazky či aplikaci, stačí jim jenom relevantně doložit věk, například dokladem totožnosti. Děti do 10 let už nebudou muset prokazovat věk vůbec. Ale pozor: ve vlacích tohle zjednodušení neplatí, pořád jsou tam potřeba speciální průkazy nebo elektronické aplikace.

Zdroj: PID

Zdroj: PID

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.