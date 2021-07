Na dosah vrcholu. Otestovali jsme Audi Q5

Kdybyste měli v automobilovém průmyslu najít příklad, jak daleko už došel technologický pokrok a co všechno nám přinesly moderní technologie, asi byste se instinktivně nejdřív dívali po modelech, které jsou v nějakém ohledu extrémní. Supersporty, luxusní limuzíny, špičkové elektromobily nebo třeba sportovně-luxusní SUV. Zkrátka auta, která něco umějí úplně nejlíp.

Opravdový zázrak moderního automobilismu ale není to, jak dobrá jsou ve své specializaci ta nejdražší a nejvýjimečnější auta. Mnohem působivější je to, jak dobrá už jsou úplně ve všem i relativně obyčejná auta. Vezměte si třeba právě Audi Q5 40 TDI. V nabídce značky je to takový zlatý střed. Není ani velké, ani malé, cenově patří do středu nabídky a jako rodinné SUV je to zkrátka taková univerzální volba. Když chcete nějaké Audi, a nevíte jaké, tak kvé pětkou s tímto motorem nic nezkazíte. Proto jsou ostatně středně velká SUV tak populární. Umějí tak nějak všechno.

Pod kapotou Foto: Audi Motor: řadový čtyřválec, turbodiesel, objem 1968 cm³

Výkon: 150 kW (204 k) od 3800 do 4200 ot./min

Točivý moment: 400 Nm od 1750 do 3250 ot./min

Převodovka a pohon: sedmistupňová dvouspojková, pohon všech kol

Hmotnost: 1880 kg

Maximální rychlost: 222 km/h

Zrychlení 0–100 km/h: 7,6 s

Kombinovaná spotřeba: 6,3–6,9 l/100 km (podle normy WLTP)

Emise CO₂: 164–181 g/km

Cena: od 1 333 900 Kč (Audi Q5 40 TDI quattro)

Odznak hrdosti

První věc, která vás možná trochu znejistila, je už označení vozu. Co vlastně znamená to „40 TDI“? Ještě nedávno by se stejné auto jmenovalo Q5 2.0 TDI, tak co je ta čtyřicítka? Odpověď je prostá – Audi nedávno přešlo z označování motorů podle objemu na označování podle točivého momentu (bez poslední nuly). Když tedy na pátých dveřích vidíte „40 TDI“, znamená to turbodiesel o točivém momentu 400 Nm.

Tahle změna má několik příčin. První z nich je, že s nástupem hybridů a elektromobilů by údaj o objemu často nešel vůbec použít, případně by popisoval jen jednu část pohonného ústrojí. Ta druhá je, že s rostoucími měrnými výkony motorů stačí ke stejným výkonům stále menší motory. A protože číslovka na kufru je pro mnoho majitelů odznakem hrdosti, byl by pro část z nich problém, že by se ta číslovka při přechodu na nové, lepší a silnější auto snížila, místo aby rostla.

Přesně to je i případ nové Q5 40 TDI. Jakožto druhá nejvýkonnější naftová motorizace bude lákat nezanedbatelné množství zákazníků, kterým by dříve velmi záleželo na tom, aby měli „třílitr, šestiválec“ (ten je pořád v nabídce jako vrcholná 50 TDI). Přitom se pod kapotou skrývá již tradiční čtyřválec o objemu 1968 cm³, jehož dřívější verze tak dobře známe třeba z oblíbené Octavie. Označení 2.0 TDI by tak mohlo v leckom evokovat „služebák“, kterým jezdil před deseti lety. A to by byla chyba.

Právě tenhle relativně nenápadný motor je totiž jednou z nejlepších ukázek toho, jak daleko se technologie moderních motorů dostala. Musím se přiznat, že jsem sám po prvních kilometrech znejistěl, co vlastně 40 TDI znamená, a musel jsem se ujistit pohledem do technického průkazu, jestli to přeci jen není ten „třílitr, šestiválec“. Výkon 150 kilowattů (204 koní) mezi 3800 a 42 000 otáček za minutu a točivý moment 400 Nm, dostupný už od 1750 do 2350 otáček za minutu, totiž dokážou poměrně velkou a těžkou (o tom ještě za chvíli) Q5 rozhýbat s překvapivou lehkostí. A ve zvukovém projevu také marně hledáte tradiční dieselové rachtání.

Samozřejmě, pokud si potrpíte na výkonná auta, udělá vám 50 TDI (3.0 TDI) nebo sportovní verze SQ5 ještě výrazně lepší službu, ale ani s tímhle dvoulitrem nebudete mít pocit, že jste o něco ochuzeni nebo vám něco chybí. K dokonalému dojmu chybí snad jen hebké řazení osmistupňového hydroměničového automatu ZF (u Audi zvaného Tiptronic), které se montuje do silnějších verzí. Sedmistupňová dvouspojková převodovka DSG řadí rychle a kultivovaně, ale přece jen ji občas dokážete „nachytat“, což se s Tiptronicem nestane.

Kde hledat extrémní extrém

Když už jsme u rozpohybovávání velkého vozu – když do Q5 nasednete, možná vás až překvapí, jak moc působí jako velké auto. Přece jen byl tenhle model vždycky spíš z rodu těch kompaktnějších SUV. Ale pohled na rozměry odhalí, že současná Q5 je dokonce o něco větší, než bylo ve své první generaci BMW X5, které je dodnes synonymem pro velké SUV. A ostatně i motorizace 40 TDI je výkonnější, než byl před necelými dvaceti lety legendární šestiválec 30d od bavorské automobilky.

Pokud jste ale tradicionalista, kterému záleží na technických detailech, jedna věc vás na Q5 určitě potěší. Pořád má totiž motor umístěný podélně, což u vozů Audi znamená také systém quattro ultra namísto mezinápravové spojky Haldex. Dnes už jsou sice i ty mezinápravové spojky tak dobré, že rozdíl poznáte jen v opravdu extrémních jízdních situacích, ale ten dobrý pocit zůstává.

Při reálném zdolávání náročného terénu bude ovšem asi o něco užitečnější fakt, že Q5 je vybavena vzduchovým podvozkem s nastavitelnou světlou výškou. Takže když potřebujete vyrazit mimo sucho a bezpečí zpevněných cest, stačí auto přepnout do některého z terénních režimů (nabízejí se dva, obyčejný a „víc terénní“) a ono se poslušně zvedne, aby vás nerozházely ani vetší překážky a nerovnosti.

Po pravdě ale musím přiznat, že skutečné hranice schopností v tomto směru jsem v testu nevyzkoušel. S Q5 jsem sice jezdil zrovna v onom krátkém období, kdy byla i Praha pod sněhem, a dokonce jsem se vydal dovézt nákup do chatové oblasti, kam se dodávky zásilkových služeb odmítly vydat, ale na zasněžené polní cestě v kopci jsem měl pocit, že zapínání offroadového režimu bylo spíš pro „dobrý pocit“. Situace, kdy bych ho opravdu potřeboval, by byla patrně dosti za hranicí toho, kam vám přijde přijatelné jezdit se zánovním luxusním SUV. Ačkoliv, vždycky se hodí mít rezervu.

Elektrická budoucnost I když s benzinovými, naftovými a hybridními audinami se budeme potkávat ještě spoustu let, skutečná budoucnost značky je elektrická. Na legendární označení quattro, kterým se chlubily čtyřkolky od Audi, naváže nová rodina modelů e-tron. Ta už teď zahrnuje několik zcela odlišných vozů. Jako první dorazilo SUV e-tron, postavené ještě na platformě MLB, kterou sdílí i s benzinovými a naftovými modely. Od něj je pak odvozená vizuálně dynamičtější verze e-tron Sportback a od obou z nich pak výkonnější verze S. Novinkou je e-tron GT quattro a jeho ostrá verze RS. Tato dvě auta představují spolu s Porsche Taycan, se kterým sdílejí platformu J1, špičku mezi sportovními elektromobily. Nejrychlejší RS e-tron GT zvládne stovku za 3,3 vteřiny a na nabití ujede až 472 km. Největší váhu elektrické revoluce ale ponese platforma MEB, na které přijede například nové SUV Q4 e-tron, směřující do podobného segmentu jako testovaná Q5. To ale samozřejmě zdaleka není konec a v průběhu následujících let se můžeme těšit na řadu dalších modelů, které budou nejdřív doplňovat a postupně i nahrazovat spalovací vozy značky Audi.

Ber, říká hlava

S podvozkem je ale spojena i drobná výtka. Jak je pro značku Audi tradicí, zavěšení Q5 je naladěno spíš s ohledem na sportovněji založené řidiče a kvalitní německé silnice. Komfortní režim sice výrazně pomůže, ale na rozbitých pražských ulicích to úplně etalon komfortu není. Dalo by se to určitě řešit objednáním menších kol – anebo si prostě zvyknete. Skutečně nepříjemné to bylo jen v kombinaci se zlomeninou paže v rameni, kterou jsem si v průběhu testovacího týdne přivodil – v takovém stavu je ale dobrý nápad autem vůbec nejezdit.

Posledním kouskem technologie, který si u Q5 zaslouží samostatnou zmínku, jsou světla. Pokud vám kdysi připadal přechod z halogenových na xenonové reflektory jako obrovská změna, pak vězte, že LED Matrix světla, která „umějí“ svítit pořád dálkovými a jen „vykrývat“ jiná auta, jsou změna ještě větší. Navíc si můžete objednat OLED zadní světlomety, které dokážou rozsvícením varovat jiného řidiče, který se k vašemu (i stojícímu) vozu příliš přiblížil. Šikovné, pokud vás nebaví řešit s pojišťovnou ťukance na zaparkovaném autě.

O věcech, jako je kvalitně zpracovaný interiér, chytrý infotainment, schopnost komunikovat s telefonem přes aplikaci a podobné vychytávky moderních aut, snad ani není třeba mluvit. Q5 není to auto, které vás v showroomu Audi ohromí na pohled a u kterého se budete chtít fotit. Od toho má značka jiné modely. Ale až budete vybírat, kterým odjedete, dost pravděpodobně vás rozum dovede právě k tomuto modelu a této motorizaci. I zdánlivě obyčejná technika je totiž dneska tak dobrá, že vám nejen stačí – dokonce nabízí snad ve všech ohledech víc, než doopravdy potřebujete.

Češi a Audi Na otázky Peníze.cz odpovídá Marcel Archleb, vedoucí divize Audi Porsche Česká republika. Zdroj: Audi Audi nedávno oznámilo, že už nebude vyvíjet nové spalovací motory. Co nás tedy, pokud jde o benzinová a naftová Audi, čeká? Nastane ještě nějaký vývoj stávajících motorů, případně třeba posun k hybridizaci? Sdělení šéfa Audi Markuse Duesmanna bylo myšleno tak, že se nebudou vyvíjet zcela nové generace spalovacích motorů, ale neznamená to, že nebude evoluce těch, které už známe. Plug-in hybridní vozy mají stále větší zastoupení, aktuálně tento pohon nabízíme už u víc než poloviny modelů. Zákazníci se v posledních letech od sedanů a kombi odklánějí spíš k vozům SUV. Projevilo se to nějak na prodejích modelu Q5? Jaké Audi je nejprodávanější? Možná vás trochu překvapím, ale nejprodávanější Audi na českém trhu byl loni model Audi A6 (limuzina, avant a allroad). Každopádně celkově je znát zájem českých zákazníků o vozy SUV, které tvoří víc než polovinu prodejů. Pokud se bavíme o Audi Q5, loňská čísla negativně ovlivnila pandemie covid-19, která na delší dobu ochromila výrobu v Mexiku. Každopádně letos vidíme velmi pozitivní trend a modernizovaná Audi Q5 má našlápnuto nahoru. Jsou něčím specifičtí čeští zákazníci? Kupují se u nás spíš menší modely, nebo naopak větší? Jdou Češi po nejlevnější verzích, nebo si rádi připlatí za výbavu? Myslím, že obecně pro český trh prémiových vozů platí, že zákazníci preferují větší a dobře vybavené vozy. Audi v tomto směru není výjimka. Když vezmu naše nejprodávanější modely v loňském roce, pak to jsou Audi A6, Q7 a Q8.

