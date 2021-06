České dráhy mají novou slevu pro rodiny

30. 5. 2021 | Kateřina Jungvirtová | 1 komentář

Jak se mění řidičský průkaz při konci jeho platnosti? Kde o to žádat, co je potřeba, kolik zaplatíte a jak dlouho to potrvá? Jak se prodloužila platnost kvůli koronaviru? Tady je přehled... celý článek