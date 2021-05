Přes hranice? Tahle omezení vás teď čekají

Když budete chtít po vlastní ose vyrazit třeba na výlet do Německa nebo jet k moři do Chorvatska, doporučujeme v současné době začít takto:

na stránkách ministerstva zahraničních věcí si v rozcestníku najdete zemi, do které chcete vyrazit, a po kliknutí zjistíte, zda tam vyrazit vůbec můžete a pokud ano, za jakých podmínek;

na stránkách ministerstva zdravotnictví si najdete podmínky pro návrat do Česka.

Do Německa za nákupy

Za nákupem můžete ze sousedních států vyrazit bez dalších podmínek zatím jen do Německa. To od konce minulého týdne zmírnilo podmínky pro vstup Čechů a kromě jiného dalo výjimku na bezpodmínečný vstup do země i těm, kdo se v Německu nezdrží déle jak 24 hodin. Na otočku na nákup tak můžete, a to i do Saska, které má v něčem přísnější vyhlášku.

Zdroj: Peníze.cz

Od středy zjednodušilo podmínky pro vstup do země pro Čechy i Rakousko. Dál je ale nutné vždy se předem elektronicky zaregistrovat. Další podmínky pak uvádějí, že když se v Rakousku ocitnete a nebudete mít potvrzení o negativním testu, očkování nebo prodělané nemoci, tak si tam musíte do 24 hodin udělat test na covid. Teoreticky se tak dá do Rakouska vyjet na 24 hodin jen s registrací a mezitím si nakoupit.

Do Polska ani na Slovensko si na nákup jen tak nevyrazíte. Na Slovensku je stále povinná karanténa a v Polsku musíte předložit negativní test nebo potvrzení o očkování.

Na výlety a dovolenou

Kdybyste chtěli k moři, tak třeba do Itálie můžete s negativním testem (PCR i antigenním), který není starší jak 48 hodin. Po příjezdu se zároveň musíte nahlásit na místním kontaktním místě. Ministerstvo zahraničních věcí k tomu přikládá tento návod: „do google zadejte "ASL dipartimento prevenzione" a místo pobytu“.

I do Chorvatska můžete vyrazit s negativním výsledkem testu, který není starší jak 48 hodin. Vedle PCR stačí i antigenní testy. Pustí vás tam také, když máte potvrzení o ukončeném očkování, které je alespoň dva týdny staré. A dostanete se tam i po předložení potvrzení o prodělaném covidu, které není starší jak 180 dnů. Tyto podmínky se nevztahují na děti mladší sedmi let.

Registraci předem budete potřebovat i na výlety do Německa nebo Rakouska. Pustí vás tam rovněž s negativním testem, který nesmí být opět starší jak 48 hodin. V Rakousku má prodlouženou platnost na 72 hodin PCR test. Propustkou je i potvrzení o prodělaném covidu, které je maximálně půl roku staré a v Rakousku uznávají i potvrzení o protilátkách, které není starší jak tři měsíce. Do Německa i Rakouska vás pustí také s potvrzením o ukončeném očkování, v Rakousku uznávají i první dávku vakcíny alespoň 22 dnů po aplikaci. Všechna potvrzení je třeba mít v angličtině nebo němčině.

V Německu se výše zmíněné podmínky nevztahují na děti do 6 let a v Rakousku do 10 let.

Když země Evropské unie pouštějí na své území očkované cizince, je podmínkou, že vakcína musí být schválená v EU. Platí to třeba i pro Polsko, kam vás pustí i s potvrzením o negativním testu. Na Slovensko zatím výlet neplánujte, stále je tam povinná karanténa po příjezdu.

Speciální podmínky pak často platí pro služební cesty nebo pro pravidelné cesty do zaměstnání.

Očkovaným mají brzy cestování po Evropě zjednodušit chystané covid pasy. Jejich propustkou pak zřejmě bude aplikace v telefonu.

Po návratu do karantény

Plnění dalších podmínek si pak budete muset ohlídat po návratu z ciziny. Tyto podmínky určuje ministerstvo zdravotnictví podle takzvaného semaforu a jsou platné, když v cizině strávíte více jak 12 hodin. Když tedy pojedete na otočku třeba za nákupem do Německa, neplatí pro vás.

Většina evropských zemí je nyní v červeném stupni rizika. To znamená, že třeba při návratu z Německa, Rakouska nebo Itálie musíte vyplnit takzvaný příjezdový formulář a zůstat v izolaci do doby, než si uděláte PCR test. Ten musíte u „červených“ zemí absolvovat do pěti dnů od návratu. Dva týdny po návratu také musíte nosit FFP2 respirátor všude mimo domov. Omezující podmínky se u této kategorií netýkají lidí s ukončeným očkováním.

Chorvatsko je ještě o jeden rizikový stupeň horší. Tam si tak musíte udělat test na covid ještě před návratem do Česka. I když bude negativní, musíte po návratu domů zůstat v izolaci a zajít znovu na test nejdříve 5. den po návratu. A 14 dnů po návratu musíte všude mimo domov nosit respirátor. Omezující podmínky se u této kategorií týkají i lidí s ukončeným očkováním.

⚠️ @ZdravkoOnline aktualizovalo seznam zemí podle míry rizika nákazy. Od pondělí 17. května se do červené ? kategorie zemí přesune Slovensko, Andorra a Francie. Do oranžové ? kategorie se zařadí San Marino. Naopak Island bude zelený ?. ➡ https://t.co/8ZP16f7Kfs pic.twitter.com/cbVCXROjPg — MZV ČR (@mzvcr) May 15, 2021

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.