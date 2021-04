Prodejce luxusních aut: Zpátečku neřadíme

Rozhovor zvládneme vyřídit přes Zoom, dají se ale online prodávat auta?

Nákup auta jde rozdělit do tří etap. První je rozhodování a výběr. To fungovalo online dobře už před pandemií a bude fungovat ještě líp, jak se lidi učí dohledávat na internetu informace.

Druhá etapa zahrnuje konečné potvrzení předvýběru, nastavení výbavy, komunikaci s obchodníkem, kalkulaci ceny, zajišťování finančních služeb. To už také funguje plně online, ale myslím si, že se po koronakrizi z části vrátíme do fyzického světa. Minimálně u prémiových značek je nákup vozu spojený s emocemi a zážitkem. Domluvíte si testovací jízdu, chcete auto vidět na vlastní oči, prohlédnout si výbavu v různých variantách, zkrátka si ho trochu osahat.

Třetí fáze je uzavření obchodu, podpis smlouvy a předání auta. Ta se v individuálních prodejích do online nepřesunula a myslím, že jen tak nepřesune. V Číně, Singapuru nebo Spojených státech už sice zkoušejí obří automaty na auta, kde si vyzvednete nový vůz bez kontaktu s jiným člověkem, ale to je pro naše prostředí zatím, doufám, hudba daleké budoucnosti.

I přes divoký covidový rok chodí v posledních týdnech od automobilek i prodejců maily, ve kterých mluví o úspěšném roce 2020. Jaký byl ten rok u vás?

Téměř jsme naplnili plánované tržby, akcionářům dali pěkné hospodářské výsledky, rozhodně si nestěžujeme. Samozřejmě, kdyby nebyla pandemie, bylo by to mnohem lepší, ale s tím se potýká většina byznysu.

Čím si dobré hospodářské výsledky vysvětlujete? Dlouho se říkalo, že automobilky i prodejci aut budou tvrdě zasaženi…

Rozhodně jsme necítili největší problém na straně poptávky, u prémiových značek byl meziroční pokles prodejů maximálně v nižších jednotkách procent. Větší problém byl s výrobou. V průběhu pandemie se rozpadly dodavatelské řetězce a dodat zákazníkovi včas konkrétní auto s konkrétní výbavou je velká výzva. Změnila se tím také struktura prodejů. Dostupnost nových aut se zhoršila a zvýšil se podíl prodeje ojetých aut. Vyprodali jsme sklady. Klesla i poptávka po servisních službách, což nám nehraje do karet.

Peter Bittó Zdroj: Renocar Narodil se v roce 1970 v Šali na Slovensku. Vystudoval ČVUT FEL v Praze a později program MBA na ČZU Praha a SAC Aberdeen. Založil a vedl několik firem v oblasti marketingu a služeb. Věnoval se také investicím do startupů a SME. S Renocar spolupracoval již od počátku tisíciletí, od roku 2005 byl členem dozorčí rady společnosti. V roce 2018 přešel do pozice člena představenstva a v roce 2019 se stal generálním ředitelem. Žije v Rudné u Prahy. Má rád historii, víno a sport, zejména golf.

Zákazníci nemají tendenci počkat s nákupem auta, jak se situace vyvine?

Nezaznamenali jsme, že by naši zákazníci zásadně řadili zpátečku. Naopak je vidět, že vlády ládují do ekonomiky levné peníze. Každá krize má vítěze a poražené. U prémiových značek – a nemyslím tím jen automobily – je výhoda, že je kupují vítězové. Jen k nám místo hoteliérů a podnikatelů ve službách teď možná budou víc chodit lidé z e-commerce.

Obecně nepředpokládám, že by spotřeba zásadně klesla. Jsem optimista. Věřím, že brzy začneme fungovat jako dřív. A auto si většinou nekupujete podle toho, kolik máte peněz na účtu teď, ale podle toho, jak to se svojí finanční situací vidíte výhledově.

Konečné ekonomické důsledky pandemie jsou ale těžko odhadnutelné. Máte v šuplíku plán pro případ vleklejší krize?

Pokud si chceme udržet zdravý rozum a přirozeně fungovat, musíme plánovat pro normální stav, který dokážeme předvídat. Máme samozřejmě i scénáře, že bude potřeba zatáhnout za záchrannou brzdu, týkající se nákladů, hlavně personálních. Ale to je z mého pohledu krajní řešení. Ve střednědobém výhledu jsme optimističtí, nemyslím si, že to bude potřeba.

Jak se za dlouhá léta, co je značka Renocar na trhu, mění vaše cílová skupina?

Nijak zásadně. Naši zákazníci jsou malí a střední podnikatelé, top management firem, svobodná povolání jako třeba doktoři, právníci, sportovci, umělci. Úspěšní lidé s vyššími příjmy, socioekonomická kategorie A. Ale je pravda, že automobilka BMW v rámci diverzifikace posledních deset letech míří i na auta pro kategorii B. Tedy auta s prodejní cenou začínající již kolem pěti až šesti set tisíc korun.

Říká se, že pro mladé lidi už není auto symbolem sociálního postavení. Jak na to reagují automobilky a prodejci se specializací na luxusnější vozy?

Uvidíme, jak to bude vypadat, až ti mladí dorostou do věku našich zákazníků. Naše hlavní zákaznická skupina je teď ve věku 45+.

Pokud jde ale o přizpůsobení aut mladším generacím, BMW dává ve své strategii jasný důraz na digitalizaci, technologie, konektivitu a infotainment. Softwarové prvky vozů hrají stále důležitější roli. Nedávno se představoval model BMW iX. To je pro automobilku zcela nová koncepce vývoje auta – od plně elektrického pohonu přes materiály až po využité technologie.

Elektromobilita je atraktivní téma, ale jak moc je v Česku už teď relevantní?

Je to téma, na které se musí všichni v automobilovém průmyslu maximálně soustředit. Je pravda, že prodeje elektroaut jsou v Česku pořád nízké – na celém trhu mezi dvěma a třemi procenty. U BMW výš, na hranici pěti až šesti procent, protože máme širokou nabídku elektrických a hlavně hybridních pohonů napříč celou modelovou skladbou. Myslím ale, že zvlášť u prémiových aut bude hrát elektromobilita brzy zásadní roli. Do roku 2025 by se to mohlo týkat až dvaceti procent aut, která prodáváme. A BMW chystá ofenzivu v segmentu, který nakupuje Teslu.

Renocar Jedna z nejstarších soukromých firem u nás. Vznikla v roce 1988, kdy dal zakladatel Miloš Vránek oficiální podobu svému koníčku, opravárenství aut. V roce 1990 se někdejší družstvo mohlo transformovat ve společnost s ručením omezeným a ta se o rok později stala prvním oficiálním dealerem a servisem BMW v Československu. Do jejího portfolia dnes patří i vozy Mini a BMW Motorrad.

Spousta lidí říká, že Tesla má náskok světelných let, druzí oponují, že až to bude pro velké automobilky opravdu byznysově zajímavé, tak Muskovo dítko neúprosně převálcují…

Co se týče kvality zpracování vozu, zážitku z jízdy a především navazujících služeb, nemůže se Tesla s BMW vůbec srovnávat. Rozvinutá zákaznická infrastruktura, dealeři, servisy – u Tesly nic takového neexistuje.

Tesla u nás prodá nižší stovky aut ročně. Naproti tomu jenom BMW tady prodá za rok přes pět tisíc vozů. Neříkám to s arogancí nebo jízlivostí, takový je stav na našem trhu. Globálně ovšem BMW musí Teslu vnímat jako konkurenci a vyvíjí modely, které jí budou šlapat na paty – ať jde o baterie, dojezd, nebo technické parametry. Na trh je uvede tento rok.

Tesle se daří budovat pozici lovebrandu mezi nejbohatšími lidmi, kteří ji často upřednostní před luxusními vozy tradičních značek…

To je dobrý postřeh, mířit by ale měl spíš na stratégy BMW do Bavorska. Každopádně je zřejmé, že výrobci tradičních luxusních značek začínají s elektromobily šlapat na plyn. My v Renocar nejsme ti, kteří by tu vlnu vytvářeli, ale můžeme na ní později úspěšně surfovat. Takže se svědomitě připravujeme.

Až si k vám půjdu za deset let ve svých pětačtyřiceti koupit auto, bude to elektromobil?

BMW má dnes strategii „power of choice“ a variantní nabídku pohonů v podstatě pro všechny modely. Ať už budete chtít elektrické auto, hybridní, spalovací, nebo silnější sporťák, myslím si, že se za deset let na té strategii tolik nezmění – budete mít na výběr. Prodej elektroaut výrazně vzroste, ale nemyslím si, že by v horizontu deseti let přestala auta se spalovacími motory být důležitou součástí trhu. Pokud tedy nepřijde brutální regulace.

