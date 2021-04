Praha zdraží jízdenky, nejchudším dá slevu

Krátkodobé jízdné v Pražské integrované dopravě (PID) od 1. srpna zdraží. Cena třicetiminutové jízdenky stoupne z dosavadních 24 na 30 korun, cena devadesátiminutové z 32 na 40 korun. Zdraží také SMS jízdenky. Rozhodli o tom pražští radní.

Celodenní (24hodinová) jízdenka zdraží ze 110 na 120 korun, třídenní z 310 na 330 korun. Novinkou budou dvoudenní s cenou 240 korun a pětidenní za 450 korun ve spojení s novým druhem turistické jízdenky Prague Visitor Pass.

Běžné jízdenky už nebudou platit pro lanovku na Petřín. Jednorázové jízdné nově přijde na 60 korun, u předplacených kuponů a turistických jízdenek bude zahrnuto v ceně. Zdraží také autobus Airport Express – z 60 na 100 korun.

Cena měsíčního a ročního předplatného se nezmění, pětiměsíční varianta kvůli malému zájmu skončí. Praha roční kupon na MHD v roce 2015 zlevnila z původních 4750 na nynějších 3650 korun. Loni bylo ve hře postupné zdražení až na 5500 korun, nakonec k němu nedošlo. A v nejbližší době se ani nechystá, říká náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Novinkou bude zastropování jízdného v pražské MHD. „Jakmile cestující za den utratí v aplikaci PID Lítačka za jednotlivé jízdenky 120 korun, tedy cenu celodenní jízdenky, tak má do konce dne jízdné zdarma. Do budoucna by mohlo být doplněno do mobilní aplikace i zastropování měsíčního a ročního jízdného,“ říká pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Zatímco všechny tarifní změny začnou platit od srpna, zastropování až od roku 2022.

Radní dnes schválili také nový tarif pro lidi ve hmotné nouzi pobírající příspěvek na živobytí. Za měsíční předplatné mají platit 165 korun místo standardních 550 korun. Cílem je, aby lidé, kteří si nemohou dovolit roční předplatné (jeho cena je v přepočtu na měsíc výrazně nižší), nejezdili načerno. Čtvrtletní předplatné pro lidi v hmotné nouzi bude stát 444 korun.

Důvodem zdražení jsou rostoucí náklady. Tržby z jízdného je dlouhodobě pokrývají zhruba jenom z jedné pětiny, zbytek dotuje město (v případě PID i Středočeský kraj).

Ceny jednorázových jízdenek pro cestování ve Středočeském kraji stoupnou zhruba o 25 procent, jednotlivá pásma budou odstupňována po 10 korunách (kromě nejnižších cen).

Stopne také výše pokut za jízdu bez platné jízdenky. Při platbě na místě nebo do 15 dnů v doplatkové pokladně se přirážka k jízdnému zvýší z 800 na 1000 korun. Při pořízení ročního kuponu do pěti dnů od uložení pokuty bude přirážka jenom 800 korun. Zvýší se také pokuty za další porušení přepravního řádu, například za znečištění nebo jiné poškození vozidla, a to až na 1000 korun.

Změna se dotkne také na záchytných parkovišť P+R. U nehlídaných bude parkování do 12 hodin i nadále zdarma, hlídané parkování na okrajích Prahy bude za den nově za 50 korun, parkoviště blíže centru přijdou na 100 korun.

Dopravní podnik od pondělí 19. dubna posílil provoz metra ve špičkách, který byl v předchozích týdnech výrazně utlumený kvůli koronavirovým omezením. Na předčasném ukončení provozu – do 23. hodiny – se zatím nic nemění.

