Elektrická revoluce, která u Volkswagenu právě začala, se zatím týká především osobních aut. Modely jako ID.3 a ID.4 využívají nejmodernější platformy MEB s bateriemi ukrytými v podlaze. Užitková auta si zatím na tuto novinku musí počkat. Nejspíš se jich dočkáme s příchodem nákladní verze Volkswagenu ID.Buzz, který by měl dorazit příští rok. Už dnes ale Volkswagen nabízí o třídu větší elektrickou dodávku vycházející z původně naftového Crafteru.

Co to je?

Na rozdíl od vozů řady ID není eCrafter postavený na samostatné platformě, ani nebyl od základu navrhován jako elektrické auto. Jde v zásadě o upravenou variantu standardního Crafteru. Na rozdíl od naftové verze, která se nabízí ve fascinujícím rozsahu různých délek, výšek a typů nástaveb, existuje eCrafter jen v jediné podobě. Jako nákladní dodávka bez oken, s dlouhým rozvorem, krátkým zadním převisem a zvýšenou střechou.

Pod podlahou v přední části nově najdeme baterie o kapacitě 43 kWh, které by měly elektromotoru o výkonu 100 kW (136 koní) a točivém momentu 290 Nm, který pohání přední kola, vystačit dle metodiky WLTP na dojezd 200 kilometrů. Jinak je eCrafter k nerozeznání od běžného Crafteru. Největší změnou jsou mírně upravené „budíky“, u kterých byl otáčkoměr nahrazen ukazatelem výkonu a nabíjení.

Kdo srovnává, ten jede Levněji! Zdroj: Shutterstock Přišli na Peníze.cz, srovnali a ušetřili. Vyzkoušejte si to taky, stačí si vybrat, jak byste povinné ručení nebo havarijko rádi sjednali: Osobně Call Centrum Online Chci také ušetřit

Pro koho to je?

Na jakého zákazníka eCrafter míří, poznáte už z konfigurace jeho karoserie. Přesně takovou byste totiž čekali od rozvozové dodávky pro poštu, zásilkovou službu nebo kohokoliv jiného, kdo potřebuje po městě rozvážet velké množství nepříliš těžkých předmětů.

Tomu odpovídá i jeho technika, zejména pak dojezd. S udávanými 200 kilometry to rozhodně není na dlouhé cestování. Odpovídá tomu i maximální rychlost omezená na 90 km/h, což činí eCrafter víceméně nepoužitelným na dálnici a mírně problematickým mimo město.

Samozřejmě vás určitě napadne i celá řada dalších využití elektrického Crafteru (mě napadá třeba ekologický food truck), ale společné musí mít to, že se auto bude pohybovat víceméně jen na území města.

Jak to jezdí?

V městských ulicích je eCrafter skvělý. Po pár dnech už by se vám možná ani nechtělo vracet k naftě, zvlášť pokud by měla být kombinovaná s manuální převodovkou. Elektromobilitu perfektně předvádí všechny svoje výhody – okamžitě dostupný výkon a točivý moment od nulových otáček znamenají, že nemusíte řadit ani čekat na to, až se roztočí turbo nebo vytočí motor.

Zvláště pokud jezdíte stylem, který je typický právě pro rozvozové řidiče – tedy často zastavujete a mezi tím neustále spěcháte – je eCrafter skvělý. Problém nemá ani se zvládáním větší zátěže. V průběhu testu jsem zkoušel jezdit s téměř tunou nákladu a na dynamice to nebylo nijak poznat.

Horší bylo, když jsem pro tu necelou tunu psích granulí musel jet nějakých 50 kilometrů za Prahu. Po okreskách a státovkách mimo město je Crafter stále ještě použitelný, i když rychlost omezená na 90 km/h znamená, že například na předjíždění můžete rovnou zapomenout.

O dost horší je to na dálnici. Tam vás 90 km/h pošle do pravého pruhu mezi kamiony, bez šance dostat se před ně, aniž byste přiváděli ostatní řidiče k šílenství.

Je to úsporné?

Vedle ekologického hlediska je obvykle hlavním argumentem pro přechod na elektrickou mobilitu to, že je (nebo by měla být) levnější. A v případě eCrafteru to je, minimálně pokud jde o přímé provozní náklady, pravda. Po městě jsem jezdil se spotřebou zhruba 20 kWh/100 km i při značně „dodávkářském“ stylu jízdy. To je výborný výsledek, odpovídající leckterému mnohem menšímu autu. A se snahou o úspornost by se jistě dalo dostat ještě o kousek níž.

Pokud takovou spotřebu přepočítáte na peníze, vychází to velmi zajímavě. Při využití levného proudu vás bude jedna kilowatthodina stát zhruba 3 koruny, takže při nabíjení z vlastních zdrojů lze očekávat náklady zhruba 0,60 Kč/km. V porovnání s naftovou verzí, kterou v ostrém městském provozu jen těžko dostanete pod 10 litrů nafty, to je zhruba pětina.

Mimo město se situace opět zhoršuje a zatímco ve městě můžete realisticky počítat s nájezdem 160 kilometrů na nabití nebo se dokonce přiblížit k udávaným 200 kilometrům, mimo město dojezd velmi rychle klesá – a s ním samozřejmě i náklady. Při 90 km/h nejspíš nepřekonáte hranici 100 kilometrů a kdyby bylo možné jet rychleji, dojezd by nejspíš spadnul na úplně absurdní hodnotu.

Vyplatí se to?

Provozní náklady u eCrafteru vypadají velmi lákavě, o to víc, když si uvědomíte, že elektrický motor je výrazně méně náročný na servis. Ale jako již tradičně tu máme dva problémy. Jeden z nich je pořizovací cena: zatímco nejlevnější dieselový Crafter v této velikosti karoserie - 2,0 TDI/90 kW (122 koní) - přijde na 1 082 018 Kč bez DPH a nejdražší - 2,0 TDI/130 kW (177 koní) s automatickou převodovkou - na 1 177 257 Kč, základní cena eCrafteru je 1 621 527 Kč bez DPH.

I když je pravda, že má eCrafter o něco lepší výbavu než základní verze Crafteru TDI, mluvíme tu pořád o rozdílu přinejmenším 400 tisíc korun bez daně. To, i pokud by se vám podařilo ušetřit 2 koruny na každý kilometr, znamená, že se eCrafter začne vyplácet až po 200 000 kilometrech. A je otázka, jak na tom bude v takovém nájezdu kapacita baterie.

Čistě z ekonomického hlediska je tedy pravděpodobně stále lepší zůstat u dieselové verze. Rozdíl je ale už poměrně malý a pokud vám záleží na ekologii (nebo ekologické image), může elektrický Crafter dávat dobrý smysl.

Vojtěch Dobeš Automobily byl posedlý od malička a řízení osudu ho postupně dovedlo do redakcí českých verzí Autocaru a TopGearu, do americko-kanadského TheTruthAboutCars.com a k založení vlastního magazínu Autíčkář.cz. Považuje se za ekologicky... Další články autora.