Jak se mění řidičský průkaz při konci jeho platnosti? Kde o to žádat, co je potřeba, kolik zaplatíte a jak dlouho to potrvá? Jak se prodloužila platnost kvůli koronaviru? Tady je přehled pravidel a jedna příjemná novinka.

Jak na to

| rubrika: Jak na to | 30. 5. 2021

Během roku 2021 je nutné vyměnit ještě kolem 283 tisíc řidičských průkazů, připomíná ministerstvo dopravy. Máte na to víc času než obvykle: Nařízení EU Omnibus II prodloužilo platnost všech řidičáků a průkazů profesní způsobilosti s původním datem konce platnosti od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021 o dalších deset měsíců. Když tedy platnost vašeho průkazu měla skončit například 20. 2. 2021, je čas na výměnu až do 20. 12. 2021. Automatický odklad platí na celém území Evropské unie.

Platnost českého řidičáku je v zásadě deset let – výjimku jsou skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1+E a D+E s pouze pětiletou platností. O nový řidičský průkaz můžete žádat nejdříve tři měsíce před vypršením jeho platnosti. Až dosud jste kvůli tomu museli osobně zajít na úřad. Teď to konečně půjde vyřídit i online.

Jak můžu o výměnu řidičáku požádat elektronicky?

Od začátku června bude možné podat žádost o řidičský průkaz i elektronicky, potvrzuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Rozšíří se tak dosavadní možnosti Portálu občana, který dosud řidičům nabízel jenom výpis jejich bodového hodnocení.

Přihlásit se můžete například prostřednictvím bankovní identity (tuto možnost nabízejí Česká spořitelna, ČSOB, Air Bank, Moneta a Komerční banka, další banky se chystají), využít lze i ověření přes eObčanku, datovou schránku, MojeID a další.

Vyplnění elektronického formuláře zabere podle Jemelky maximálně pár minut. Systém si automaticky najde nejnovější fotografii ze státních registrů – žadatel však musí potvrdit, že se shoduje s jeho současnou podobou. Pokud v systému není aktuální fotografie, je nutné navštívit úřad obce s rozšířenou působností a vyřídit žádost osobně.

Díky Portálu občana si ušetříte jenom jednu ze dvou cest na úřad. Žádost sice podáte elektronicky, nový řidičský průkaz si pak ale musíte převzít osobně (případně dát plnou moc někomu jinému, kdo na úřad dojde za vás).

Jak postupovat při osobní žádosti o řidičský průkaz?

Žádost o výměnu řidičského průkazu se podává na úřadu obce s rozšířenou působností. Od roku 2018 už není nutné, aby to byl úřad v místě vašeho trvalého bydliště. Výjimkou jsou řidiči, kteří žádají o zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění, případně o jeho vrácení. Ti musí podat žádost v místě svého trvalého bydliště.

Na úřadu je potřeba vyplnit žádost o vydání řidičského průkazu, předložit dosavadní řidičský průkaz a jeden platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas). K výměně není nutná průkazová fotografie – tu pořídí úředník přímo na místě, případně použije fotografii z jiného dokladu, pokud byl vydán nedávno.

Abyste se vyhnuli dlouhému čekání, zarezervujte si na příslušném úřadu konkrétní den a čas návštěvy.

Kolik stojí výměna řidičáku a jak dlouho trvá?

Samotná výměna řidičského průkazu vás nebude stát vůbec nic. Doklad bude hotový do 20 dnů ode dne podání žádosti.

Když ho potřebujete rychleji, jde to do pěti dnů za příplatek 700 Kč za expresní vyhotovení dokladu.

Pokud měníte řidičák kvůli jeho ztrátě nebo odcizení, připravte se na poplatek 200 Kč. Ten musíte platit v případě, že na něm potřebujete změnit údaje, a to i kdyby už je stát měl k dispozici. Bohužel je to také důvod, proč při změně údajů zřejmě nepůjde žádat o výměnu online – Portál občana totiž zatím neumožňuje platbu kartou.

Můžu řídit, když si nestihnu vyměnit řidičák včas?

Řídit s prošlým řidičským průkazem nesmíte. Když vás zastaví policie, půjde o přestupek s blokovou pokutou do 2000 korun. Ve správním řízení se její výše může vyšplhat až na 2500 korun.

Stejná pokuta dál hrozí i v situaci, kdy sice máte platný řidičák, ale jenom jste si ho zapomněli doma. V praxi to však policisté často řeší bez sankce. Řidičský průkaz je podle zákona veřejná listina, která osvědčuje řidičské oprávnění držitele a jeho rozsah. To, že řidičské oprávnění máte, si policista v dnešní době obvykle snadno zjistí i jiným způsobem – když u sebe máte jiný doklad totožnosti, typicky občanský průkaz. Zákon, který by v červnu měli definitivně schválit poslanci, výslovně stanoví, že už nepůjde o přestupek.

Mnohem horší situace nastane, když řídí osoba, která k tomu nemá příslušné řidičské oprávnění. To znamená, že nesplňuje základní podmínky pro to, aby vůbec mohla získat platný řidičák. Nebo když má zákaz řízení. Pak vedle vysoké pokuty hrozí i soud a v nejvážnějším případě i trest odnětí svobody.

Co dělat při ztrátě řidičského průkazu?

Ztrátu, odcizení, ale i poškození nebo zničení řidičského průkazu jste povinni ohlásit úřadu obce s rozšířenou působností – podle zákona „neprodleně“. Nahlášením ztráty se původní doklad stává neplatným.

Doba vyhotovení nového řidičského průkazu je pak stejná jako při jeho výměně. Už to ale není zadarmo. Při standardní lhůtě do 20 dnů je poplatek 200 korun, při expresním vyřízení do pěti dnů zaplatíte 700 korun. Stejné poplatky na vás čekají při odcizení nebo poškození dokladu.

Výjimky pro platnost řidičáku v době pandemie

Kvůli koronavirovým omezením rozhodla Evropská unie o prodloužení platnosti řidičských i profesních průkazů, stejně jako technických prohlídek. Na nařízení nazvané Omnibus I letos navázalo nařízení Omnibus II. To prodlužuje platnost všech řidičských průkazů a průkazů profesní způsobilosti, která by jinak skončila v období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021, o dalších deset měsíců.

Pokud tedy platnost vašeho řidičského průkazu skončila například 20. 2. 2021, máte čas na výměnu až do 20. 12. 2021. Odklad platnosti je automatický a platí na území celé Evropské unie, tedy i při cestách za hranice České republiky.

Kateřina Jungvirtová Další články autora.