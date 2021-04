K jízdenkám z e-shopu ČD už nepotřebujete osobní doklad

Lidé, kteří si koupí online jízdenku v e-shopu Českých drah a nevyužili přitom žádnou slevu, už nebudou muset ukazovat průvodčím svůj osobní průkaz. Testovací provoz nového systému spustily České dráhy v polovině března, oficiálně o něm informovaly dnes.

„Proč chtít po lidech, kteří nevyužívají žádnou slevu, nějaký doklad nebo průkaz? Pokud je jízdenka v pořádku zaplacená, a to nám řekne systém velmi rychle, víme vše, co potřebujeme. Takové zjednodušení usnadní práci jak samotných průvodčích, tak je pohodlnější pro cestující. Když jsme si to spočítali, tak se tato novinka týká až třetiny všech našich zákazníků,“ říká nový šéf Českých drah Ivan Bednárik. Doteď to byl právě státní dopravce, který na této povinnosti z takzvaných eTiketů trval.

Při nákupu online jízdenek ČD však lidé i dál musí zadávat jméno. Při kontrole ve vlaku ale průvodčí pouze načte jízdenku, popřípadě zadá kód transakce, a o předložení dokladu s fotografií požádá jen v případě podezření, že jízdenku už byla použita.

„U elektronických jízdenek, kde cestující uplatňuje zvláštní jízdné, tedy takzvanou státní slevu, bude předložení průkazu nadále povinné, protože státní podmínky poskytnutí této slevy ukládají povinnost kontrolovat věk zákazníka, popřípadě status studenta v souvislosti s ověřením nároku na slevu,“ upřesňuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

„Předložit osobní průkaz k elektronické jízdence je nadále povinné také pro lidi, kteří cestují pravidelně a využívají například traťové nebo síťové jízdenky, dále pak také u mezinárodních jízdenek nebo jízdenek OneTicket,“ dodává. Jinými slovy: když cestující využije slevu, musí dál prokázat, že na ni má nárok.

Petr Kučera Autorsky se zaměřuje na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ještě víc než paragrafy ale miluje média. Byl šéfredaktorem České informační agentury... Další články autora.