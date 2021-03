Okresy se neotevřou. Končí jen omezení na obec

Všechna dosavadní koronavirová omezení potrvají přinejmenším i v příštím týdnu, rozhodla vláda vedená Andrejem Babišem (ANO). Uvolní se jenom možnost výletů a sportování: nově budou možné po celém okrese místo katastru obce.

Vláda podle očekávání konstatovala, že dosavadní opatření, která původně plánovala jenom na tři týdny, nepřinesla takový výsledek, jak si její ministři mysleli. Experti i novináři od začátku upozorňovali, že bez výraznějšího omezení zbývajících zaměstnavatelů – zejména průmyslu – nejde o skutečný lockdown. Právě kontakty na pracovišti a cestou na něj přitom zřejmě patří mezi nejčastější způsoby nákazy.

Výjimku ze zákazu opustit okres dostanou od pondělí 21. března nově také rodiče pro styk se svými nezletilými dětmi nebo návštěvy osob blízkých u dětí v náhradní rodině nebo ústavní nebo ochranné výchově. Pro kontakt rodiče s dítětem bude nově platit i výjimka z omezení kontaktů se členy jiné domácnosti.

Další výjimka má od příštího týdne platit pro návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních poskytujících dlouhodobou nebo následnou lůžkovou péči. Negativní test na covid-19 už nemusí předložit lidé, kteří prokáží, že v posledních 90 dnech prodělali covid-19, nebo byli kompletně očkováni před více než před 14 dny. Stejné pravidlo začne platit i pro výjimku z povinné karantény pro klienty zařízení sociální péče, kteří vyrazili na vycházku mimo areál, v němž jsou ubytováni.

Vláda rozhodla také o dalším rozšíření povinného testování zaměstnanců. Od 30. března bude „zákaz přítomnosti neotestovaného zaměstnance“ platit i pro všechny pracoviště zaměstnavatelů mimo soukromou sféru, tedy pro takzvaný veřejný sektor pod 50 zaměstnanců – mimo jiné obce, veřejné vysoké školy, bezpečnostní sbory či armádu. Tito zaměstnavatelé musí spustit testování svých pracovníků nejpozději od 23. března.

Během tří týdnů se díky dodržování opatření epidemická situace zlepšila, ale v nemocnicích zůstává kritická, řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný. Pohyb mezi okresy je však podle něj dál nutné udržet na co nejnižší úrovni. „Nejsme v takové situaci, abychom si mohli dovolit větší změny,“ vysvětlil.

V příštím týdnu by mělo být jasněji, kdy se děti vrátí do škol. Plán projednají ministři školství a zdravotnictví. Postupný návrat by mohl začít ve druhé polovině dubna.

Je pravděpodobné, že vláda prodlouží současná omezení nejméně o další týden, tedy do Velikonoc. Prodloužení nouzového stavu po 28. březnu by však museli schválit poslanci.

Lidé, kteří před třemi týdny odjeli na chalupu nebo jiné dočasné bydliště, nemusejí mít obavy, že by se nemuseli vrátit. Navzdory původnímu tvrzení ministra vnitra Jana Hamáčka a dalších členů vlády se totiž mohou domů vrátit kdykoliv. Jak upozornil Deník N, zmínka o této „povinnosti“ už v tichosti zmizela i z webu ministerstva vnitra.

„Pokud máte svou chatu/chalupu/nemovitost mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, musíte tam být nejpozději v den účinnosti nového omezení, pak se bude považovat za vaše bydliště. Je tedy nutné na chatě setrvat nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření,“ napsalo na konci února ministerstvo vnitra. Vládní nařízení však takovou povinnost nakonec neobsahovalo, naopak: mezi výjimkami ze zákazu volného pohybu výslovně zmiňuje „cestu zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště“.

Petr Kučera Autorsky se zaměřuje na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ještě víc než paragrafy ale miluje média. Byl šéfredaktorem České informační agentury... Další články autora.