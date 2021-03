Co nabízí střední varianta poslední generace Golfu s cenou přes 700 tisíc korun? Desítkami let prověřený recept na univerzální auto pro každého, dovedený opět o kousek blíž k dokonalosti.

Koncern Volkswagen byl sice postaven na bedrech legendárního Brouka, ale jeho současnost stojí a padá s modelem Golf. Jeho první generace v roce 1974 vytvořila univerzální recept na moderní evropský hatchback. V následujících desítkách let se z Golfu stala víceméně definice prostě auta. Das Auto je ostatně mottem automobilky.

Dlouhodobě patří k nejprodávanějším autům na evropském trhu, často je dokonce úplně nejprodávanější. Není mnoho aut, jejichž zbrusu nová generace může být důležitější – přinejmenším z celoevropského hlediska. U nás je samozřejmě důležitost Golfu překonána domácí Octavií, ale i tak je příchod osmé generace opravdu velká věc.

Co to je?

Definice hatchbacku nižší střední třídy. Golf tuhle třídu vytvořil a dominuje ji už skoro půl století. Za tu dobu se samozřejmě výrazně zvětšil. První generace měla blíž k dnešnímu Up! a ještě v devadesátých letech byl velký jako dnešní Polo. Jeho podstata i přes jeho růst zůstala stejná. Pořád je to auto, které by ideálně mělo uspokojit téměř každého. Pokud inženýři ve Wolfsburgu udělali svou práci dobře, neměli byste doopravdy potřebovat nic víc než právě Golf.

Golf není nezbytné minimum, jako byl Brouk, ale měl by být spíše optimálním kompromisem. Samozřejmě můžete chtít větší Passat, atraktivnější Arteon nebo vyšší a drsnější Tiguan, ale když nevíte, měl by Golf vždycky nabídnout odpověď.

Protože ale existují zmiňované alternativy, nemusí být Golf vším pro všechny. Proto také, na rozdíl například od Škody Octavia, přestal růst. Zatímco český liftback jde po krku sedanům střední třídy, Golf zůstal tam, kde byl. Ve výsledku tak začíná patřit mezi spíše menší auta své kategorie. Pokud hledáte prostorný rodinný dostavník, budete se muset poohlédnout minimálně po kombíkové verzi Variant.

Pro test jsme vybrali zlatou střední cestu mezi Golfy, hatchback s benzinovým motorem 1.5 eTSI, který ke snížení spotřeby a zlepšení dynamiky využívá mild-hybridního systému.

Pro koho to je?

Jak už jsme si řekli, pro kohokoliv. Golf by měl být univerzálním řešením a ve většině Evropy je za něj také považován. Česko je samozřejmě výjimkou, protože u nás tuto roli univerzálního auta převzala Octavia, která k ní přidává dospělejší vzhled a hlavně modlu českého řidiče, obří kufr, který u Golfu dostanete jen ve verzi Variant.

Na zbytku kontinentu je ale Golf řešením pro řidiče napříč věkovým spektrem, ve městech i na venkově, dokonce napříč příjmovými skupinami. Nemusíte být moc bohatí, abyste si ho mohli dovolit – byť se rozhodně neřadí k levnějším vozům své třídy, právě naopak. A zároveň není nic divného jím jezdit, když bohatí jste – ostatně Golfem ještě nedávno jezdil i Mark Zuckerberg.

Co se změnilo?

Jen málo modelů je co do vzhledu tak konzervativních jako Golf. Nová generace často vypadá spíš jako facelift té předchozí. V posledních generacích už Golf dokonce víceméně odolává trendu zvětšování a osmá generace je jen nepatrně delší než sedmá a naopak o něco užší a výrazně nižší.

Podobný zůstal i design, který je však štíhlejší a navazuje na designový jazyk elektrického ID.3, včetně inovovaného loga. Novinka má díky nižší přídi výrazně lepší aerodynamiku, ale tradiční vzhled zůstal zachován. Zmizela třídveřová varianta, ale toho si vzhledem k minimálním prodejům dost možná nikdo nevšimne.

Podobná zůstala i technika. Auto pořád využívá platformu MQB, zachována zůstala většina motorů a převodovek a skutečnými novinkami jsou tak především hybridní verze. Dobíjecí hybrid je téměř stejný jako v Octavii, kterou jsme testovali nedávno. Testovaný mild hybrid je minimalistickou variantou elektrifikace a používá elektromotor jen pro pomoc motoru spalovacímu a úsporu paliva.

Naopak interiér se změnil výrazně. Nový je elektronický volič převodovky, celý design, ale hlavně přepracovaný infotainment MIB3, který už známe ze škodovek. Tady je ale v minimalističtější podobě, která ladí s celkovým pojetím interiéru.

Autor: Vojtěch Dobeš

Jak to jezdí?

Jako Golf. Podvozek s vlečenou zadní nápravou (víceprvkové zavěšení mají výkonnější verze) se chová tak, jak jsme u Golfu zvyklí. Je spíše německy efektivní, ale poněkud tvrdší a zároveň bez lehkonohé vyváženosti některých konkurentů. Moudrou volbou tu bude příplatkový adaptivní podvozek DCC, který umožní přepnutí do komfortnějšího režimu.

Motor 1.5 eTSI se chová tak, jak byste od benzinové patnáctistovky čekali. Přítomnost hybridu skoro nepoznáte. Tohle auto neumí jezdit čistě elektricky, hybrid tu má formu startéru-generátoru na 48 V rozvodu, který při brzdění energii vyrábí a pomáhá tak brzdám, kdežto při akceleraci podporuje motor a přispívá k nižší spotřebě a lepšímu zrychlení.

Pro větší efektivitu je tu také systém odpojování válců, které z vašeho auta udělá dvouválec, aniž byste to nějak zásadně poznali na chodu motoru. Efektivitě pomáhá také takzvané plachtění, kdy převodovka při jízdě bez plynu (například z kopce) vyřadí na neutrál a nechá vás maximálně využít setrvačnosti vozu.

Je to úsporné?

Jsou všechny tyto technické triky jen o honění čísel na papíře, nebo fungují i v reálu? Praxe ukazuje, že fungují. Samozřejmě, že tak jako u všech turbomotorů velmi záleží na stylu jízdy. Pokud budete naplno využívat plachtění a naopak to nepřehánět s dynamikou, dostante se mimo město i pod pět litrů. V běžném provozu můžete počítat s pěti až šesti litry na sto kilometrů, na dálnici se budete pohybovat mírně přes sedm litrů, podobně tomu bude i ve městě.

To se sice pořád nevyrovná superúspornému 2,0 TDI evo o stejném výkonu, ale rozdíl je poměrně malý. Volba benzinového motoru tak doporučuji zejména těm, kteří nemají velký nájezd. Pro dálniční rychlíky je nafta pořád úspornější.

Pět hvězd Zdroj: Shutterstock Asi nikoho nepřekvapí, že Golf dopadl v crash testech podobně jako Škoda Octavia, jen o něco lépe. Špičkovým výsledkem je 95 % v ochraně dospělých cestujících a vynikajících je i 89 % za ochranu dětí. Uvnitř Golfu tedy bude v bezpečí celá rodina. Ohleduplný je Golf i vůči zranitelnějším účastníkům silničního provozu, tedy chodcům. Pořád to neznamená, že by byl dobrý nápad někoho přejet, ale přinejmenším máte větší šanci, že se to obejde bez následků. Špičkovým výsledkem (byť jediným horším než u sesterské škodovky) je i 78 % za bezpečnostní asistenty. Golf tak i po stránce bezpečnosti zůstává jedním z nejlepších modelů své kategorie.

Jaké to má technologie?

O většině technologií, kterými disponuje nový Golf, jsme už mluvili v testu čtvrté generace Škody Octavia. Asistenti řidiče, bezpečnostní prvky i komfortní výbava jsou víceméně stejné, stejně jako například chytré LED světlomety.

V čem se Volkswageny s infotainmentem MIB3 od škodovek liší, to je právě infotainment. Technický základ, i některé problémy se softwarem, jsou sice stejné, ale výrazně se liší uživatelské prostředí. To je u VW vizuálně více minimalistické a trochu připomíná současný systém iOS.

Jednoduchost vizuální se ale zcela nepodařilo přenést do jednoduchého ovládání. Řada funkcí je nepříliš intuitivních a třeba vypínání a zapínání asistentů řidiče přes menu v podobě obrázku je vyloženě nešikovné. Přitom ho budete potřebovat často, už jen kvůli vypínání asistenta pro jízdu v pruzích, který je sice skvělý na dálnicích a státovkách, ale kdekoliv jinde umí být obtěžující.

Časem si zvyknete, ale zdá se, že snaha o moderní minimalismus na efekt tentokrát trochu překonala německou racionalitu a účelnost z minulých generací.

Jak je to vyrobené?

Podobně jako přehledné ovládání, i kvalita zpracování byla vždycky silnou stránkou Volkswagenů. A i tady jde nový Golf stejným směrem jako elektrická ID.3. Minimalistický design sice umí být atraktivní, jak ukazují například produkty Apple, ale k tomu vyžaduje špičkovou kvalitu. Nový Golf v tomto ohledu nedosahuje úrovně sedmé generace a výsledný dojem je tak místy o něco lacinější, než by měl být.

Totéž platí i o kvalitě slícování a provedení řady detailů. V tomto ohledu navíc dochází k paradoxní situaci, kdy Škoda Octavia, oficiálně produkt levnější značky, působí hodnotněji.

Kolik to stojí?

Základní verzi Golfu s motorem 1.0 TSI pořídíte již za 508 900 Kč, což ho řadí k těm dražším hatchbackům této kategorie. Mild hybrid s motorem 1.5 TSI (který je zároveň jedinou cestou jak tento motor spojit s DSG) můžete mít od druhé výbavy Life za 677 900 Kč. Testované 1st edition ale nejlépe odpovídá výbava Style s plnou sadou asistentů, LED světlomety, ergonomickými sedadly a podobně. Za tu zaplatíte, v kombinaci s tímto motorem, 728 900 Kč. Testovaný kus s příplatkovou výbavou vyšel na 819 700 Kč, u výbavy Style by tomu bylo podobně.

Vyplatí se to?

Doby, kdy byl Volkswagen dostupným autem pro masy, už jsou dávno pryč. Dnešní Golf je spíše takovou skoro-prémiovou alternativou k běžným hatchbackům nižší střední třídy, čemuž odpovídá i cena. A i přes místy až příliš minimalistický interiér tomu odpovídá také to, co za svoje peníze dostanete. Desítkami let prověřený recept na univerzální auto pro každého, dovedený opět o kousek blíže k dokonalosti a nabitý nejmodernější technologií. U konkurence můžete nakoupit lépe, ale za Golf dává smysl si připlatit.

Vojtěch Dobeš Automobily byl posedlý od malička a řízení osudu ho postupně dovedlo do redakcí českých verzí Autocaru a TopGearu, do americko-kanadského TheTruthAboutCars.com a k založení vlastního magazínu Autíčkář.cz. Považuje se za ekologicky... Další články autora.