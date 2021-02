Pravidla pro ochranu dýchacích cest se zpřísní až od půlnoci ze středy na čtvrtek 25. února. Oznámila to vláda zhruba dvě hodiny před původně avizovaným zpřísněním: od minulého pátku připravovala veřejnost na to, že nová pravidla začnou platit už od půlnoci z pondělí na úterý 23. února.

Na určených místech už nebude stačit doma ušitá rouška, lidé nad 15 let věku musí od čtvrtka nosit respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95 % podle příslušných norem (jako příklad vláda uvádí FFP2 a KN 95) nebo dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky – takzvané chirurgické roušky.

Zmíněná povinnost začne platit ve vnitřních prostorech prodejen, provozoven služeb, ve veřejné dopravě včetně nástupišť a čekáren, na mezinárodních letištích, ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb a podobně. Povinnost platí také v autech, pokud v nich necestují osoby z jedné domácnosti.

Nejpozději od pondělí 1. března bude stejná ochrana povinná také v ostatních vnitřních prostorech staveb a na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází k přítomnosti alespoň dvou osob vzdálených od sebe méně než dva metry, nejedná-li se o členy domácnosti. Místo dvou přes sebe přeložených zdravotnických masek stačí jediná.

Dětem do 15 let stačí – vzhledem ke špatné dostupnosti menších respirátorů a podobné ochrany – stačí chirurgická rouška. Stejně jako dospělí však na zmíněných místech už nemohou nosit podomácku vyrobené látkové roušky, záclony a podobně neefektivní zakrytí dýchacích cest. Děti do dvou let nemusejí mít žádnou ochranu.

Kompletní seznam včetně výjimek obsahuje mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které přinášíme na konci této zprávy.

Vláda ani na pondělním zasedání nezpřísnila pravidla pro pracoviště, na nichž podle statistik dochází k častému šíření epidemie, tedy především pro průmysl. Zároveň odmítá uvolnit omezení pro kadeřnictví a další provozovny služeb, a to i při dodržování přísných opaření.

Vláda nereagovala ani na rozhodnutí Ústavního soudu ohledně zavřených obchodů. „Vnímáme to jako výtku ke stavu minulému,“ řekl vicepremiér Karel Havlíček. Soudem zrušené usnesení totiž samo přestalo platit s koncem předchozího nouzového stavu. Vláda ho od poloviny února nahradila novým zákazem, který je obsahem i formou prakticky stejný, Havlíček to však jako problém nevidí. Vláda podle něj nechystá ani další kompenzace podnikatelům za předchozí protiústavní rozhodnutí.

Vláda současně prodloužila do konce dubna program Antivirus na udržení pracovních míst. Původně měl skončit už na podzim, koalice ale stále nedokázala připravit pravidla pro takzvaný stálý kurzarbeit, která by Antivirus nahradila. Od března přispěje stát zaměstnavatelům jenom na ty pracovníky, kteří jsou ve firmě aspoň tři měsíce.

Z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví

1. Všem osobám se s účinností ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:

ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),

na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

2. Všem osobám se s účinností ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky nebo obdobné prostředky naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:

a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:

prodejna,

provozovna služeb,

zdravotnické zařízení, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče,

zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě,

mezinárodní letiště,

b) v prostředcích veřejné dopravy,

c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,

d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,

s výjimkou dětí od 2 do 15 let, které i na těchto místech mohou nosit ochranné prostředky uvedené v bodu 1.

3. Zákaz podle bodu 1 nebo 2 se nevztahuje na:

děti do dvou let věku,

děti v mateřské škole a děti v dětské skupině,

žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky (...) v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),

ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže,

děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,

školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,

žáky a studenty ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, žáky přípravného stupně základní školy speciální a žáky oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a žáky a studenty, pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty,

děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,

zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,

uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,

další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb,

zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,

osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,

soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,

osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,

moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,

osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,

zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,

osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,

snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,

osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,

sportovce nebo cvičící osoby: v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech

sportovce nebo cvičící osoby: ve vnitřních i venkovních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností,

sportovce nebo cvičící osoby: ve vnitřních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, která pro ně není výkonem zaměstnání či podnikatelské činnosti, pokud sportovec či sportovci v případě individuálních sportů, nebo všichni členové týmu v rámci kolektivních sportů, absolvovali s negativním výsledkem RT-PCR na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, toto neplatí v případě, že se jedná o pravidelnou a dlouhodobě probíhající sportovní činnost či přípravu na ni v rozsahu alespoň dvakrát týdně, kdy je třeba absolvovat pravidelné vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu v intervalu nejdéle jednou za 5 dní; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností,

osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

4. V období ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo ochranného postředku dýchacích cest uvedeného v bodu 1 používat na místech uvedených v bodu 1 i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének.

