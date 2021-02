Zavřeme tři okresy, rozhodla vláda kvůli viru

V okresech Cheb, Sokolov a Trutnov vláda dál omezí volný pohyb. Z těchto okresů a do nich bude možné cestovat jen za vymezenými účely. Třeba za prací, do škol, za zdravotní péčí, za rodinou nebo například na svatbu.

„Lidé budou muset deklarovaný účel doložit, bude to kontrolovat policie,“ říká ministr zdravotnictví Jan Blatný. Kontroly by podle něj měly být na hranicích okresů.

Omezení pohybu se nevztahuje na tranzit, tedy na lidi, kteří přes zmíněné okresy jen projíždějí.

V daných okresech také nově bude povinnost nosit ve vnitřních prostorech nebo ve veřejné dopravě minimálně chirurgickou roušku nebo FFP2 respirátor. Nařízení pro celou zemi povoluje například i šály nebo šátky.

Nařízení platí od dnešní půlnoci po dobu nouzového stavu. Poslanci dnes rozhodnou, jestli vyhoví vládě prodloužení nouzového stavu. Pokud by se tak nestalo, končí v neděli 14. února.

Nařízení v těchto okresech vláda zavádí, protože jsou momentálně nejvíce zasažené epidemií koronaviru a jsou v nich přetížené nemocnice. Nákaza v nich je podle ministra třikrát až čtyřikrát rozšířenější než je jinde v Česku běžné a vláda nechce, aby se odsud vir šířil dále po republice. Počet nakažených na 100 tisíc lidí se v těchto okresech za posledních sedm dnů pohybuje zhruba v rozmezí 1100 až 1200 osob. Například Praha je na 386 a třeba okres Prostějov na 237.

Vláda pošle do zmíněných okresů celkem milion kusů roušek ze státních rezerv. Polovina půjde do Karlovarského kraje, tedy do okresů Cheb a Sokolov, a polovina do Královehradeckého kraje, tedy do okresu Trutnov.

Ani nová zpřísnění neznamenají, že se ve zmíněných okresech zastaví průmysl. Vláda zaměstnavatelům doporučuje, aby na pracovištích zavedli takzvaná režimová opatření, maximálně využili možnost práce z domova a ideálně i u zaměstnanců zvýšili frekvenci antigenního testování.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.