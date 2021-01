Místo chodníku klouzačka. Jak žádat o odškodnění za zlomenou nohu

Videí, jak se lidé na náledí nedokážou udržet na nohou, je plný internet. Teď se můžete pobavit i na ulici. Málokomu je však do smíchu, když na chodníku uklouzne on sám a zraní se. Co dělat?

Jak na to

| rubrika: Jak na to | 7. 1. 2021

I když to tak možná nevypadá, každý chodník má svého vlastníka. A ten se o něj musí řádně starat. Zpravidla to bývá obec. Když tuhle povinnost zanedbá, chodníky řádně a včas neposype a někdo si kvůli tomu třeba zlomí nohu, může na vlastníkovi vymáhat odškodnění. Kompenzace, kterou můžete žádat, může dosáhnout i několika desítek tisíc korun.

„Podle zákona o pozemních komunikacích máte nárok na odškodnění. Vlastník odpovídá za stav chodníku i za škodu, která byla poškozenému pádem způsobena,” říká Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Někdy se však může stát, že odpovědnost za škodu neponese nikdo. „Soudy potvrdily, že není-li místní komunikace malého dopravního významu zařazena do plánu zimní údržby města, neporušuje obec svou právní povinnost ani obecnou prevenční povinnost, jestliže ji v zimě od sněhu a náledí neošetřuje,” dodává Ondřej Preuss, zakladatel služby DostupnýAdvokát.cz.

Pokud se vám tedy stane úraz na komunikaci, která je označena tak, že se v zimě neudržuje, nemáte po kom žádat odškodnění. Na druhou stranu ale obec nemůže dát preventivně toto označení kamkoli, a zbavit se tak případného rizika vyplácet odškodnění. “Obec nesmí vyřadit z údržby komunikace, které mají zásadní dopravní význam,” dodává Ondřej Preuss.

Když si myslíte, že právě ta vaše komunikace takový význam má, třeba proto, že se po ní chodí nejkratší cestou na autobus a využívá ji hodně lidí, můžete tuhle námitku použít u soudu. Na něm pak bude zhodnotit, zda obec měla právo označit komunikaci za neudržovanou.

Co si připravit

Kvůli odškodnění za zranění se obraťte písemně na vlastníka chodníku, nejčastěji tedy přímo na obec.

„Doporučujeme uvést místo, datum a čas vzniku škodné události, detailní popis okolností, pořídit fotodokumentaci, zajistit kontakt na svědky. A také zajistit si lékařskou zprávu – posudek o bolestném a ztížení společenského uplatnění, dále obstarat si potvrzení o ztrátě na výdělku a nezapomenout na doklady o výdajích v hotovosti – cestovné k lékaři, náklady na léky, poplatky a podobně,“ upřesňuje Hekšová.

Žádat můžete i o náhradu za ztrátu na výdělku, pokud jste kvůli úrazu zůstali v pracovní neschopnosti. Nárok máte také na náhradu případné věcné škody. Typicky jde o situaci, kdy se vám při pádu rozbijí mobil, notebook, brýle a podobně. Je samozřejmě potřeba to prokázat a podložit relevantní dokumentací.

Není to rychlá ani jednoduchá procedura. Každopádně bezprostředně po zranění by vaše kroky měly vést – pokud je to možné – k zajištění svědků, k fotodokumentaci místa a následně k lékaři, který vás vyšetří a vystaví lékařskou zprávu. A nezapomeňte si schovat doklady o všech výdajích, které jste kvůli zranění museli zaplatit.

Po majiteli domu stojícího u chodníku odškodnění nechtějte. Už před deseti lety přešla zodpovědnost přímo na vlastníky chodníků, zatímco dřív ji podle zákona měl vlastník přilehlé nemovitosti. Novelu mimo jiné prosazoval tehdejší senátor a primátor Jaroslav Kubera. Ale pozor: Když vám rozsekne hlavu rampouch ze střechy, jde odpovědnost za majitelem nemovitosti.

Potrpíte si na podpatky?

Při posuzování vašeho nároku na kompenzaci se bude mimo jiné posuzovat i míra zavinění. Například to, jestli jste se nezranili i kvůli vlivu alkoholu – pak si za to možná aspoň částečně můžete sami. Stejně jako třeba u ženy, která si do takového počasí obula kozačky na vysokém podpatku.

„Chodec by měl možné následky předvídat a svůj pohyb přizpůsobit stavu chodníku, povětrnostní situaci a vůbec běžným zvyklostem. Pokud tedy vyrazí v nevhodné obuvi, může se vlastník komunikace své odpovědnosti, respektive jejích následků i úplně zbavit,“ říká Preuss. A nemusí jít o takový extrém jako podpatky. Řada prodejců značí své výrobky jako „vysoce módní obuv”, a přestože na první pohled vypadá jako venkovní zimní, podle doporučení výrobce je určena pouze k užití v interiéru. I to pak může při posuzování hrát roli.

Ta nejdůležitější rada na závěr? Dávejte si raději pozor. „Vymahatelnost náhrady škody za pád není jednoduchá a prokázat ji bývá obtížné,” zdůrazňuje Hekšová z dTestu.

Veronika Doskočilová