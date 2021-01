Rodinný kombík v hybridu. Vyzkoušeli jsme neokázalý luxus ze Švédska

Značka Volvo se vždycky zaměřovala spíše na ty zodpovědnější motoristy. Nejdříve byla známá svou praktičnosti a trvanlivostí, postupně se přidala také legendární bezpečnost. A v poslední době přišla na řadu i ctnost čtvrtá: ekologie. Zároveň se Volvo snaží posunout ještě víc do prémiové kategorie.

Je to vlastně taková alternativa k německým luxusním značkám, ale víc zaměřená na udržitelnost a bezpečnost než na dynamiku a okázalý vzhled. V tomto ohledu je model V60 typickým zástupcem značky a T8 ideální motorizací. V60 je středně velký kombík, přibližně odpovídající trojkovému BMW, Mercedesu třídy C nebo třeba Octavii.

T8 značí nejsilnější motorizaci. Podle dřívější číselné logiky by to byl benzinový osmiválec s turbem, dnes to je dvoulitrový přeplňovaný čtyřválec doplněný o plug-in hybridní systém. To znamená nejen výkon téměř 400 koní, ale také udávanou spotřebu 1,6 litru na 100 kilometrů a emise CO2 36 gramů na kilometr. I když, jak si ještě povíme, má to trochu háček.

Co to je?

V60 je klasický prémiový kombík střední třídy, sesterský model sedanu S60. Velikostně je to typické rodinné auto. Je patrné, že oproti větší V90 dává prioritu velkému kufru před štědrým prostorem vzadu. Pokud vzadu vozíte děti, je to ideální, občasní dospělí také nebudou mít žádný problém, ale rozmařilé plýtvání místem jako u V90 nečekejte.

Kdo srovnává, ten jede Levněji! Zdroj: Shutterstock Přišli na Peníze.cz, srovnali a ušetřili. Vyzkoušejte si to taky, stačí si vybrat, jak byste povinné ručení nebo havarijko rádi sjednali: Osobně Call Centrum Online Chci také ušetřit

Po technologické stránce jsou V60 a větší V90 víceméně identické. V tomto případě neplatí, že by menší auto bylo nějakým způsobem ochuzené, dostanete přibližně stejné technologie.

Testovaný kus měl výbavu R-Design, což znamená o něco dynamičtější design, méně chromu, větší kola, snížený podvozek a podobně. Rozhodně to dělá V60 atraktivnější, jenže otázkou je, jestli tomu chcete obětovat pohodlí. Já osobně bych volil raději usedlejší Inscription, ale většina zákazníků je opačného názoru.

Pro koho to je?

Hlavně pro člověka, který si chce dopřát luxus, avšak zároveň se vyhnout stigmatu spojenému s německými značkami. Když někam přijedete Volvem, působíte jako člověk, který „na to má“, ale zároveň se to nesnaží dávat okatě najevo. Nebo možná jako člověk, který tak chce vypadat – ale to už bychom se točili v kruhu.

Konkrétně V60 je v dnešní době posedlé SUV a crossovery především volbou člověka, který nepropadl šílenství zvýšených pseudoterénních aut a stále volí racionální cestu. Kombík nabídne téměř stejný prostor a praktičnost jako crossover, díky pohonu čtyř kol (zadní pohání elektromotor) také dojede téměř kamkoliv a pokud máte problém se světlou výškou, můžete si objednat zvýšenou V60 Cross Country.

Zároveň tu je motorizace T8. Pořád je to benzinový dvoulitr s turbem (a kompresorem), ale tentokrát k němu dostanete ještě baterie a dva elektromotory. Takže nejenže máte 223 + 65 kW (303 + 87 koní), ale zároveň i nižší spotřebu. Opět tu máme racionální, chytré a zodpovědné řešení.

Dalo by se tedy říct, že V60 T8 je pro řidiče, který si chce dopřát udržitelný a zodpovědný luxus, aniž by na sebe musel upozorňovat. A který má ideálně kde nabíjet a jezdí primárně krátké cesty, aby využil přednosti hybridu.

Jak to jezdí?

Stručně řečeno: rychle. Už přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec o výkonu 303 koní by dal vozu víc než slušnou dynamiku, jak je ostatně vidět u varianty T5. Za podpory elektromotoru se však dostává na úplně jinou úroveň a způsob, jakým dokáže na plný plyn akcelerovat, dokáže běžného motoristu ohromit.

Zároveň hybridní pohon alespoň částečně řeší největší problém Volva z pohledu „prémiovosti“, kterým je nabídka motorů. Zatímco přímá konkurence již v této výkonové kategorii obvykle nabízí kultivované šestiválce, čtyřválcové Volvo sice nezaostává výkonem, ale poněkud kulhá co do projevu.

Pět hvězd Zdroj: Shutterstock Pro Volvo je bezpečnost už tradičně na vrcholu seznamu priorit a ani V60 není výjimkou. Patří k tomu nejlepšímu, co v dané třídě můžete najít. Pět hvězdiček v testu EURO NCAP snad ani není třeba zmiňovat, ale i procentuální výsledky jsou špičkové. Ochrana dospělých cestujících je s výsledkem 96 % velmi blízko k absolutní špičce, stejně jako ochrana dětí na 84 % a chodců na 74 %. Za vrcholem mírně zaostává jen výsledek v oblasti bezpečnostních asistentů, kde V60 dosáhla 76 %. To je velmi dobré, ale ne tak dobré jako například u větší XC90.

U hybridu sice pořád zůstane poněkud nepříjemný zvuk čtyřválcového motoru pod plným plynem, ale při umírněnějším zacházení se přidá tichý elektromotor a benzinový agregát není potřeba tolik vytáčet, což vede ke kultivovanější jízdě.

Pokud jde o jízdní vlastnosti jako takové, nelze V60 nic vyčítat. A to přes to, že je koncepce motoru vpředu napříč a pohonu primárně předních kol vnímána jako méně prestižní. Dokáže držet krok téměř s čímkoliv, co po něm budete chtít. Čeho se asi nedočkáte, je zábava za volantem. Takové to potěšení z dobře trefeného apexu zatáčky, zpětná vazba řízení a podobně. Pokud jste ale hledali právě tohle, asi nejste zákazníkem Volva.

Zákazník Volva chce auto, které se dokáže sebejistě pohybovat jakoukoliv rychlostí, která je potřeba, ale které ho nevyzývá ke skopičinám a nepřístojnostem. A to V60 zvládá skvěle – z rovnováhy tohle Volvo vyvedete snad jen při prudké akceleraci do zatáčky nebo křižovatky, kdy cítíte, jak má řídící elektronika problém „poskládat“ obří výkon na předních a zadních kolech. Ale pořád je to jen pocit, mírná nekultivovanost projevu. Nikdy nezapochybujete o tom, že auto pořád pojede přesně tam, kam chcete.

Jak je to vyrobené?

Ano, Volvo patří čínské automobilce. Ne, není to na něm vidět. Pořád je vyrobené ve Švédsku, ze švédské oceli a švédskýma rukama.

Když nastoupíte, budete mít ničím nerušený pocit prémiové značky, podtržený detaily jako je „skleněný“ startovací knoflík nebo masivní displej infotainmentu.

Limity toho, že je Volvo malá automobilka s omezeným rozpočtem, se projeví až hlouběji. Třeba již zmiňovaná absence šestiválcového motoru (nebo aspoň tradičního pětiválce), která ale naprosto odpovídá dnešní ekologicky a bezpečnostně zodpovědné povaze Volva.

Nebo infotainment, který nevyužívá sofistikovaný kruhový ovladač jako ostatní prémiové značky, ale spoléhá se výhradně na dotykovou obrazovku. Ta je sice výrazně lepší než například v Jaguaru, ale pořád je tu vidět prostor ke zlepšení.

Kolik to stojí?

Volvo už se plnohodnotně zařadilo mezi prémiové značky nejen z pohledu image, ale i cenou. Za V60 T8 zaplatíte v nejlevnějších výbavách R-Design Expression nebo Inscription Expression 1 594 900 Kč. Můžete mít také slabší T6 o výkonu 186 + 65 kW (253 + 87 koní) za 1 519 900 Kč.

I přes relativně bohatou základní výbavu lze navíc celkovou cenu snadno dostat až ke hranici dvou milionů, pokud si chcete dopřát to nejlepší z asistenčních a komfortních systémů. To je za kombík této velikosti skutečně prémiová cena.

Co stojí provoz?

Odpověď velmi záleží na tom, jak budete svoji V60 T8 používat. Největší problém se skrývá ve způsobu jejího fungování, respektive způsobu měření spotřeby a emisí podle testovací normy WLTP, jehož výsledkem je udávaná spotřeba 1,6 litru na 100 kilometrů. Testovací cyklus totiž trvá jen několik desítek kilometrů a automobil ho začíná s plnou baterií, která se nijak nezapočítává do spotřeby ani emisí. Pokud tedy budete jezdit v režimu, který se tomuto cyklu alespoň trochu podobá, bude V60 T8 fantasticky úsporné auto. Nezapomeňte, že prvních 45 kilometrů můžete jet na levnou elektřinu ze zásuvky, nebo – v ideálním případě – elektřinu, kterou zaplatil někdo jiný (třeba váš zaměstnavatel). Což je skvělé.

Foto: Vojtěch Dobeš

Nepodléhejte ale iluzi, že supernízká spotřeba bude trvat i poté, co vám „dojdou baterky“. Pokud budete V60 T8 používat jako standardní, nedobíjecí hybrid, bude spotřeba po většinu času odpovídat tomu, co to doopravdy je. Tedy benzinovému autu o výkonu přes 300 koní. Při rychlejší jízdě po dálnici se dostanete přes 10 litrů, i relativně klidnější jízda mimo obec vás bude stát přinejmenším sedm litrů a do dvouciferných čísel se vrátíte ve městě.

Pokud tedy nemáte příležitost pravidelně dobíjet a/nebo jezdíte hlavně dlouhé trasy, je pro vás mnohem lepší volbou naftový mild-hybrid V60 B4.

Jaké to má technologie?

Nejsložitější technologií je tu, samozřejmě, pohonné ústrojí, které sestává z benzinového čtyřválce s turbem a kompresorem vpředu (303 koní), elektromotoru na zadní nápravě (87 koní) a startéru/generátoru vpředu (46 koní), který občas „pomáhá“ benzinovému motoru, zvláště když řadí. K tomu všemu patří 11,6 kWh baterie, která umožní dojezd až 56 kilometrů (reálně spíše 45) čistě na baterie.

To všechno dohromady funguje mnohem hladčeji, než by se ze složitého popisu mohlo zdát. Vlastně nejspíš vůbec nebudete přemýšlet nad tím, jak to funguje a jestli zrovna jedete na elektřinu nebo na benzin.

Pokud jde o zbytek technologií, už jsme nakousli infotainment, který využívá svisle orientovanou dotykovou obrazovku, která připomíná mobilní telefon. Povětšinou patří k těm chytřejším a příjemnějším, ale absence hardwarového ovladače a občasné nelogičnosti v ovládání vám čas od času zkomplikují život. A teoreticky skvělá možnost psát adresy nebo kontakty prstem přímo na displej v reálu dělá příliš mnoho chyb, než aby byla pohodlně použitelná.

Foto: Vojtěch Dobeš

Je to praktické?

Je to Volvo, takže ano. Už to sice není klasický švédský kombík rýsovaný podle pravítka, ale ostře řezaná karoserie stále skrývá masivní zavazadlový prostor o 529 litrech, což je mimochodem jen o 30 litrů méně než u větší V90.

Jak už jsme zmínili na začátku, velký kombík je stále nejracionálnějším řešením rodinné přepravy a to, že nemáte zbytečně vysoké auto, oceníte třeba ve chvíli, kdy budete na střechu upevňovat „rakev“ nebo jízdní kola.

Vyplatí se to?

Pro správného uživatele může být V60 T8 skvělé auto. Elegantní a přitom praktický kombík je perfektní racionální volbou člověka, který ví, co chce, a T8 vám nabídne veškerou dynamiku, kterou jste kdy mohli potřebovat. A pořád bude úspornější než většina benzinových konkurentů s podobnou dynamikou. Navíc je tu možnost jezdit ve všední dny do práce elektricky a benzin používat jen na výlety či delší služební cesty. V takovém případě se V60 T8, ač ne zrovna levná, rozhodně vyplatí.

Ale pokud jste zvyklí na klasické „dálniční stíhačky“ s naftovým motorem, může vás spotřeba V60 T8 nepříjemně překvapit. Stejně jako může způsobit drobný bolehlav vaší účetní, pokud budete muset účtovat palivo podle tabulkové spotřeby. V takových případech doporučuji zůstat u tradice a u dieselu.

Vojtěch Dobeš Automobily byl posedlý od malička a řízení osudu ho postupně dovedlo do redakcí českých verzí Autocaru a TopGearu, do americko-kanadského TheTruthAboutCars.com a k založení vlastního magazínu Autíčkář.cz. Považuje se za ekologicky... Další články autora.