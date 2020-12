Jednotná jízdenka na vlak startuje. Proč si ji nekoupit

Na první pohled to vypadá atraktivně. Když pojedete vlakem po Česku, nemusíte už muset řešit, že čím dál víc spojů už neprovozují státní České dráhy, ale jiní dopravci jako RegioJet, Arriva, Leo Express a další. Nově si můžete koupit jednotnou státní jízdenku.

„Největší výhodou OneTicket je její využití napříč dopravci. Je to pohodlný způsob cestování. Pořídíte si jednu jízdenku na celou cestu a nemusíte se vůbec zabývat tím, kdo který spoj provozuje,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Ostrý provoz začíná od neděle 13. prosince – současně s celostátní změnou jízdních řádů na železnici. Do systému se zapojilo třináct dopravců, kteří provozují spoje v takzvaném závazku veřejné služby. Jde o spoje, které objednávají (a dotují) ministerstvo dopravy nebo jednotlivé kraje.

Přestože má jít o jednotnou jízdenku, zatím neplatí pro takzvané komerčně provozované spoje. Ty najdeme hlavně na hlavní trase z Prahy přes Pardubice a Olomouc do Ostravy, některé i na trase z Prahy do Brna. Zásadních omezení je víc. Navzdory ročnímu zpoždění projektu zatím nefunguje nákup místenky, jízdenky pro kolo nebo pro psa. Jednotná státní jízdenka neplatí ani v autobusech.

Nový systém OneTicket je pro cestující dobrovolný. Jde o alternativu k dosavadním možnostem, ne jeho náhradu. Dál si tedy můžete kupovat standardní jízdenky od jednotlivých dopravců, využívat jejich slevy a akční nabídky. A především: V rámci krajů samozřejmě zůstává možnost koupit si jízdenku podle krajského tarifu – která, jak si napíšeme za chvíli, bývá nejlevnější a navíc zahrnuje i autobusy.

Proč tedy dát přednost jednotné státní jízdence? Nemá mnoho výhod, přesto jich pár najdeme. A bohužel si hned si ukážeme, že ani tyhle nejsou absolutní.

Za pohodlí si připlatíte

Tím hlavním plusem je pohodlnost. Typicky v situaci, kdy nejste zkušený cestující, a nechcete zkoumat, kteří dopravci zajišťují konkrétní spoje.

Příkladem je cesta z Letohradu přes Ústí nad Orlicí, Olomouc a Vsetín do Velkých Karlovic v Beskydech. Postupně využijete vlaky společností Leo Express, České dráhy a Arriva. Když si koupíte OneTicket, vystačíte si na celou cestu s jedinou jízdenkou za cenu 352 korun – pokud nemáte žádné slevy.

Za takový komfort si však připlatíte. Proto se vyplatí aspoň orientačně vědět, jestli vůbec máte šanci, že během cesty narazíte na vlaky víc než jediného dopravce. A především: jestli vůbec překročíte hranice jednoho kraje. Jinak platíte zbytečně víc.

Když si totiž koupíte tři samostatné jízdenky, můžete se z Letohradu do Velkých Karlovic dostat za méně než 320 korun. Nejjednodušší je to samozřejmě přes internet. Ale i když to máte radši osobně, stačí, když si v Letohradě koupíte jízdenku na první spoj – tedy Leo Express. Při přestupu v Ústí nad Orlicí a Vsetíně už nemusíte hledat tu správnou pokladnu – nejspíš byste to ani nestihli. Další jízdenku si stačí koupit přímo ve vlaku. Prodají vám ji bez příplatku, když dokážete, že jste přestupovali – k tomu stačí ukázat jízdenku z předchozího spoje.

Proč je státní OneTicket dražší? Vychází ze základního tarifu podle ujetých kilometrů. Dopravci však v praxi nabízejí nižší ceny především mezi většími městy nebo v závislosti na obsazenosti spoje. Na delších trasách je pak rozdíl ještě výraznější. Třeba z Plzně do Opavy se dostanete s jednotnou jízdenkou od 700 korun, ale s jízdenkami přímo od jednotlivých dopravců už od 400 korun – a to ani nemusíte narazit na jiného než státního dopravce.

Příliš nepomůže ani sleva 25 %, kterou lze v systému OneTicket získat. Není totiž zadarmo – nejdřív musíte zaplatit 236 korun na čtvrt roku nebo 565 korun na rok.

Stojím a nevím

Častým argumentem pro OneTicket je situace, kdy stojíte například v Pardubicích na nástupišti a netušíte, jestli vám dřív přijede vlak od Českých drah, RegioJetu nebo Leo Expressu. S jednotnou jízdenkou budete moct nastoupit do kteréhokoliv. Jenže ani takhle ji v praxi nevyužijete – aspoň prozatím.

OneTicket totiž neplatí pro takzvané komerční spoje – takové, které dopravci provozují bez dotací. Najdeme je na výdělečných trasách mezi Prahou a Ostravou a Prahou a Brnem. Komerční spoje by se do systému měly zapojit teprve během příštího roku.

Aby to bylo složitější: zdaleka na každý vlak třeba mezi Pardubicemi a Českou Třebovou je komerční. Jednotná jízdenka vám bude platit v osobních vlacích i rychlících, protože jde o dotované spoje objednávané krajem nebo státem. Nebude vám platit v dálkových vlacích RegioJetu, Leo Expressu a ve „vlacích vyšší kvality“ Českých drah (SC Pendolino, EC, IC). Běžný cestující – tedy právě ten, který by jednotnou jízdenku v takovém případě nejvíc využil – se v tom neorientuje.

Všechno za 24 tisíc

Státní OneTicket může naopak dobře využít člověk, který velmi často cestuje vlakem po celé republice a používá víc než jednoho dopravce.

Jízdenka je k dostání i v časových variantách včetně celoroční – ta do druhé třídy teď přijde na 23 547 korun, od Nového roku na 24 206 korun. Její využití zatím dost omezuje vyloučení komerčních spojů – až se připojí, může jít o lepší variantu k celoroční kartě IN100 Českých drah (ta sice už řadu let stojí 19 990 korun, avšak s postupujícím rozšířením soukromých dopravců přibývá tratí, na nichž neplatí).

Ani celoroční varianta OneTicket bohužel nepřinese svému majiteli takové pohodlí, na jaké je zvyklý u IN100. Zatím ji totiž nevyužije k bezplatné rezervaci místenek, bezplatnému převozu kola a dalším výhodám.

Jednodenní jízdenku pro celou železniční síť systém OneTicket nenabízí.

Zkuste krajský tarif

Když cestujete jenom v rámci jednoho kraje (někdy i v rámci dvou propojených), určitě vyzkoušejte krajskou jízdenku. Bývá jednoznačně nejlevnější, a to včetně jednodenní varianty pro turisty.

Například v Plzeňském kraji pořídíte jednotnou jízdenku pro celý kraj za 130 až 180 korun, v Jihomoravském za 190 korun – o víkendech nebo pro skupiny dosáhnete na další slevy. Tyhle jízdenky platí nejenom pro všechny vlaky uvnitř kraje, ale i pro autobusy. A existují i ve variantách zahrnujících i MHD v krajském městě.

Každý kraj má jiný systém, přesto: za nižší cenu díky němu většinou dostanete mnohem víc než u OneTicket nebo jednotlivých dopravců.

Pozdě a s nedostatky

Státní systém jednotné jízdenky měl původně fungovat (nejpozději) od prosince 2019, kdy „konkurenční“ dopravci výrazněji nastoupili na dotované linky v krajích. Teprve v červnu 2020 však státní podnik Cendis spustil aspoň zkušební provoz na dvou regionálních tratích. Mimochodem jde o stejný podnik, který stojí za nedávnou ostudou se spuštěním e-shopu na prodej dálničních známek.

Přestože ostrý provoz začíná s ročním zpožděním, má plno nedostatků. Většinu už jsme zmínili: Jízdenka nefunguje na komerční spoje na hlavních linkách. Nelze si rezervovat místenku nebo koupit jízdenku pro kolo a pro psa. Nefunguje snadná jednodenní varianta pro celou síť.

Jízdenku si lze koupit jak po internetu, tak osobně u pokladen nebo přímo ve vlaku. Když to uděláte online přes státní e-shop OneTicket.cz, narazíte na zbytečné komplikace. Například při cestě z Prahy do Opavy musíte zadat, jestli chcete jet na nádraží Opava východ, nebo Opava západ. Občasný cestující přitom ví jenom to, že prostě chce do Opavy.

Na stejnou komplikaci narazíte při cestě do Prahy, když nevíte, jestli váš vlak končí na hlavním nádraží, nebo třeba na Masarykovo. Přitom jiné systémy (IDOS nebo jednotlivých dopravců) si s tím jednoduše poradí – prostě nabízejí i obecnější volbu Opava nebo Praha bez nutnosti vybírat konkrétní nádraží.

