Škoda Octavia RS v hybridu: Skvělé rodinné auto za milion

U českých motoristů má Octavia RS zvláštní místo. Jako jediná „sportovní“ (k důvodu pro uvozovky se dostaneme později) Škodovka je pro motoristické nadšence, kteří preferují domácí značku, pomyslným vrcholem nabídky. Pokud jde o zážitek z jízdy.

Proto informace, že její nová generace bude dobíjecí hybrid, vyvolala velké pozdvižení a obavy. Může kombinace benzinové čtrnáctistovky a elektromotoru nabídnout sportovní dynamiku? Pro tradicionalisty bude stále v nabídce i tradiční benzinový a naftový dvoulitr, ale my jsme se jako první rozhodli vyzkoušet právě hybrid.

Co to je?

Základem pro pochopení Octavie RS je nemyslet si, že je to sportovní auto, i když označení RS znamená RallySport. To by totiž svádělo ke srovnání s opravdu sportovními modely, mnohem výrazněji zaměřenými na dynamiku a radost z řízení. Například takový Hyundai i30N je mnohem dravější, nabídne vám intenzivnější zážitek a je nepochybně rychlejší.

Octavia RS nikdy nebyla o snaze vyrovnat se ostrým hatchbackům nebo něčemu ještě sportovnějšímu. Jejím cílem a úkolem bylo vždycky být především rodinným autem, které nabízí jistou dávku dynamiky a zábavy navíc (plus samozřejmě atraktivní vzhled), aniž by ale přišlo o své praktické výhody. Měl by to být všestranný kompromis, optimální pro každodenní život.

A v minulých generacích byla Octavia RS často také nejvýhodnějším způsobem, jak přijít k bohaté výbavě. RS iV k tomu navíc přidává úspornost, možnost jezdit čistě na elektřinu, dobrý pocit z ekologie a v neposlední řadě značku začínající EL, která vám přinese celou řadu výhod.

Pro koho to je?

Octavia RS je ve všech svých variantách auto pro řidiče, který si potrpí na dynamiku a sportovní vzhled, ale nehledá ryzí sportovní náčiní. Pokud možno za onu rychlost a vzhled nechce nic obětovat a v první řadě hledá rozumné a praktické rodinné nebo služební auto.

Čtvrtá generace Octavie RS to všechno naplňuje téměř perfektně. Oproti dřívějšku nabízí ještě více prostoru a má komfortnější podvozek. Právě tvrdost odpružení byla tou jedinou „obětí“, kterou jste museli přinést u té trojkové.

Hybridní varianta, označovaná RS iV, je pak ideální pro řidiče, kteří mají kde nabíjet a zvláště pak pro ty, kteří často jezdí krátké trasy. Pokud máte v garáži zásuvku nebo ještě lépe wallbox (nástěnnou nabíječku), pak můžete každé ráno vyrazit s plně nabitou baterií, což znamená v běžném provozu nějakých 40 až 50 kilometrů jízdy téměř bez použití spalovacího motoru.

A pokud byste měli další nabíječku v práci, může Octavia RS iV fungovat po většinu týdne jako elektromobil, i když bydlíte za městem. Navíc tu je samozřejmě výhoda parkování zadarmo.

Jak to jezdí?

Sportovně laděný hybrid už není nic nepředstavitelného, ostatně hybridní pohon využívá i lecjaký supersport. Ale pro mnoho lidí je to stále dost nezvyklá představa. Může být Octavia RS iV se svou čtrnáctistovkou o 110 kW (150 koní) a elektromotorem o 85 kW (114 koní), které dohromady dávají systémový výkon 180 kW (245 koní), opravdu nějakým způsobem sportovní?

Odpověď není úplně přímočará. Záleží totiž dost na tom, jak ji budete používat. Hybridní pohonné ústrojí dokáže měnit charakter ještě mnohem účinněji než jakýkoliv benzinový či naftový motor.

Když do RS iV nasednete a vyrazíte bez toho, abyste cokoliv nastavovali, je standardně nastaveno do kompromisního režimu Normal a pokud je baterie nabitá, snaží se preferovat čistě elektrický provoz. Sportovně nepůsobí ani trochu, ale zato je tichá a elektrický motor nabízí točivý moment kdykoliv, bez nutnosti čekání na „roztočení“ turba. A jezdíte skoro zadarmo.

I na výsledcích testů Euro NCAP je vidět, že si Škodovka dala na nové Octavii opravdu záležet. Ochrana dospělých cestujících je s hodnocením 92 % naprosto špičková. Stejné je to i u ochrany dětí - 88 %. Hůř na tom jsou chodci, respektive podle nové metodiky „zranitelní účastníci provozu" – za jejich ochranu si Octavia vysloužila jen 73% hodnocení. Naprosto excelentní je ale hodnocení bezpečnostních asistentů – hodnotu 79 % mírně překonává nebo se jí vyrovná jen několik málo konvenčních aut (výjimkou jsou Tesly, které mají přes 90 %). A není divu, plně vybavená Octavia vám umí pomoct opravdu se spoustou věcí. Umí vás udržet v jízdním pruhu, varovat před nárazem do překážky před vámi nebo dokonce aktivně začít brzdit, upozornit na auto při vyjíždění z parkovacího místa, změně jízdního pruhu nebo i vystupování. Kvůli posledně jmenovaným funkcím byla také vybavena dalšími dvěma radary, kromě předního má tak i šikmo směřující radary v D-sloupcích.

V režimu Sport se naopak Octavia RS iV snaží tvářit sportovně za všech okolností a hlasitý falešný „zvuk motoru“ se ozývá i při jízdě na elektřinu. To je nejen dost divné, ale také nepříjemně matoucí – pokud se pokusíte o ostřejší tempo, nemáte šanci podle zvuku poznat, co se vlastně děje.

Řešením je nastavit si režim Individual tak, abyste měli sportovní režim pohonného ústrojí, sportovní podvozek a případně řízení (i když to bych radil nechat v režimu „normal“) a vypnutý zvuk. A nezapomeňte přepnout převodovku do režimu Sport, než ji pádly přehodíte na manuální řazení.

V tu chvíli začne RS iV opravdu fungovat jako sportovně laděná auto. Neříkám sportovní, není to žádný hot hatch ve stylu Focusu ST nebo Hyundaie i30N. Ale přinejmenším pokud si necháte rezervu baterie (lze nastavit, aby se nevybíjela pod určitou míru), nabízí hybridní pohonné ústrojí nejen dost dynamiky, ale při manuálním řazení máte i solidní pocit kontroly nad autem. Skoro jako by tam elektromotor ani nebyl.

Pořád to ale není na radikální okreskové nebo okruhové řádění: elektromotor a okamžik, kdy zabere nebo naopak začne rekuperovat, nemůžete ovlivnit a to může být při jízdě na hraně možností nepříjemné. Může to být i daleko za hranicí, za kterou se běžný řidič na veřejné silnici vydá, ale RS iV dokáže být pozoruhodně schopné a sportovní, pokud jde o pocit.

Pokud jde o dynamiku jako takovou, tak, upřímně řečeno, budete o těch 245 koních možná pochybovat. Jsou chvíle, kdy si velmi uvědomujete, že vaším hlavním pohonným ústrojím je 150koňová čtrnáctistovka. Ne, ani náhodou to není pomalé auto. Ale tak výbušně jako minulá generace benzinového RS rozhodně nepůsobí.

Potom tu ale máme podvozek. Ten je, stejně jako u poslední testované „sportovní“ Škodovky, Kodiaqu RS, bezmála geniální. Možná ještě lepší než u velkého SUV. V režimu Sport je tuhý, ale nikoliv nepříjemně tvrdý a dokáže si naprosto úžasným způsobem poradit i s těmi nejnáročnějšími kombinacemi změn směru, sklonu či stoupání silnice, s rozbitým povrchem i terénními vlnami a zachovat přitom jak komfort, tak přilnavost.

V režimu Comfort pak nerovnosti vyloženě žehlí a i když je stále tuhý, nebudete se cítit diskomfortně ani na nejrozbitějších pražských ulicích. Důležité jsou ale dvě věci: objednejte si 18palcová kola, na 19palcových už by mohl být podvozek příliš tvrdý, a určitě nezapomeňte na adaptivní podvozek DCC, který vám nabídne onu možnost volby mezi tuhostí a komfortem.

Dostanete auto, které i jako hybrid dokáže nabídnout slušnou porci rychlosti a překvapivou zábavu, aniž by vás jakkoliv obtěžovalo v každodenním životě.

Jak je to vyrobené?

Nedávno jsem psal, že jakékoliv obavy z toho, že by se Škoda po zásahu vedení koncernu stala druhou Dacií, jsou naprosto liché. A Octavia RS iV je perfektním důkazem. Jak už jsme napsali v testu standardní varianty „čtyřkové“ Octavie – tohle není „levná alternativa k Volkswagenu“. Tohle je spíš levná alternativa k Audi.

O zpracování a interiéru platí všechno to, co u standardního modelu, ale navíc tu máte sportovně laděné detaily jako červené prošívání, Alcantara na palubní desce a dveřích (volitelně i na sedačkách) a další drobnosti. Výsledek posouvá Octavii na novou úroveň a opravdu nemáte problém uvěřit, že je to auto za milion.

Jaké to má technologie?

Hlavní technologií je tu pochopitelně pohonné ústrojí. Lithium-iontová baterie o kapacitě 13 kWh v zadní části auta umožní dojezd až 60 kilometrů dle testovací metodiky WLTP, v reálu byste se určitě měli dostat na 50 kilometrů. Dobíjet ji budete nabíjecím portem v předním blatníku. Ale pozor, pokud jste z čistých elektromobilů zvyklí na úžasné rychlosti moderních nabíjecích stanic, s RS iV na ně můžete zapomenout. Nabíjet můžete ze zásuvky nebo z nabíječky 22 kW standardu Mennekes, a ani u ní nevyužijete plný výkon. Dobít celou baterii vám bude trvat nějaké tři hodiny.

V praxi funguje hybridní systém víceméně stejně, jako jsme ho už popsali u Superbu iV, rozdíl je jen ve výkonnějším elektromotoru u RS iV. Můžete tedy jezdit jak čistě elektricky, tak čistě hybridně, zcela bez dobité baterie, nebo můžete kombinovat různé kompromisní režimy – udržovat si jistou míru pro pozdější potřebu, nebo naopak všechno nechat na elektronice.

Zbytek technologií je zase víceméně stejný jako u standardní Octavie. Najdete tu jak vynikající adaptivní světlomety, tak sadu asistentů, respektive prvků semiautonomního řízení, jako je adaptivní tempomat, asistent pro jízdu v pruzích, varování před srážkou s autem před vámi i v mrtvém úhlu a tak dále.

Virtuální kokpit nabízí i v tomto případě široké možnosti zobrazení, opět je v nabídce head-up displej a infotainment s obřím displejem. U něj je zásadně pozitivní zprávou, že problémy se spolehlivostí softwaru se snad konečně podařilo odstranit a už nedochází k častým kolapsům systému.

Je to praktické?

Ano. Octavia RS iV neztrácí téměř nic z praktičnosti svého standardního sourozence. Hybridní verze (ať již RS iV nebo slabší „standardní“ iV) přichází o prostor na rezervu nebo rozšíření zavazadlového prostoru pod podlahou. Místo něj se dočkáte jen užšího prostoru na kabely.

Jestliže ztráty praktičnosti přeměnou v hybrid jsou minimální, přeměnou v RS neztratí Octavia na své praktičnosti vlastně vůbec nic. Stále máte stejně obří zavazadlový prostor, bohatě dimenzované místo na předních i zadních sedadlech i všechny praktické vychytávky, které nabízí standardní verze.

Pokud jí budete používat jako rodinné auto, vlastně si rozdílu ani nemusíte všimnout. Je to pořád normální Octavia, jen o něco hezčí a rychlejší.

Kolik to stojí?

Tady přichází ta, přinejmenším na první pohled, horší část. Octavia RS začíná s cenami na 889 900 Kč za benzinovou 2,0 TSI (180 kW/245 koní) s manuální převodovkou. O 10 000 Kč dražší je diesel (147 kW) s automatem. A hybrid i benzin s automatickou převodovkou stojí 939 900 Kč. Ještě dražší je naftová čtyřkolka za 954 900 Kč. To jsou částky, za které už pořídíte základní varianty odpovídajících BMW či Mercedesů.

Octavia RS nabízí již tradičně bohatou výbavu a může se vyplatit i bez sportovních ambicí. To platí zvlášť u hybridu, protože 1,4 TSI iV o 150 kW vyjde na 876 100 Kč. To dělá z RS iV opravdu výhodnou nabídku, když přihlédneme k tomu, o jak dobré auto jde.

I přes bohatou základní výbavu lze cenu snadno poslat ještě výše. Paket asistovaná jízda 2.0 Top (head-up displej, adaptivní tempomat, automatické parkování, rozpoznávání dopravních značek, asistent změny jízdního pruhu, adaptivní vedení v jízdních pruzích a asistent pro jízdu v kolonách) stojí 33 800 Kč, klima paket top s třízónovou klimatizací a vyhříváním předních i zadních sedadel pořídíte za 13 000 Kč, sportovní sedadla z Alcantary jsou za 48 000 Kč, nebo můžete 26 000 Kč zaplatit za elektricky nastavitelná sedadla s pamětí (nelze kombinovat s těmi z Alcantary). Adaptivní podvozek DCC stojí 25 000 Kč a je to rozhodně položka, kterou nechcete vynechat. Naopak 19“ litá kola za 14 000 Kč je kvůli komfortu lepší oželet.

Reálně tak můžete očekávat, že ceníková cena nové Octavia RS iV skončí někde mezi 1 a 1,1 milionu. S trochou smlouvání se dá počítat s tím, že za ní i s trochou výbavy navíc utratíte zhruba milion nebo o kousek méně. Dává to celé smysl? K tomu se ještě za chvíli vrátíme.

Co stojí provoz?

Už u Superbu iV jsem chválil nízké provozní náklady, které se často blíží naftovému vozu a leckdy ho překonávají. Zvláště pokud jezdíte často po městě a blízkém okolí, vyplatí se Octavia RS iV víceméně i bez dobíjení, protože hybrid je zkrátka efektivnější. Naopak na časté dlouhé dálniční cesty je diesel nepochybně výhodnější. Při ustálené rychlejší jízdě se budete pohybovat kolem 7 až 8 litrů a hybrid vám nijak nepomůže.

Nicméně dlouhodobá spotřeba testovaného kusu byla něco pod šest litrů na sto kilometrů a něco pod 6 kWh/100 km. Při ceně tři koruny za kWh v domácím dobíjení to znamená, že náklady na elektřinu jsou v podstatě zanedbatelné a zbude spotřeba odpovídající naftovému vozu. Čím častěji budete jezdit krátké trasy a dobíjet ze zásuvky, tím výhodnější RS iV bude. I když v elektrickém režimu není nijak výjimečně úsporná (často přes 15 kWh/100 km), dostanete se cenou na kilometr v ideálním případě někam k 50 haléřům.

Zbytek provozu bude přibližně odpovídat standardní Octavii, s drobnými odlišnostmi pozitivním i negativním směrem. RS iV samozřejmě vyžaduje dražší pneumatiky než vozy s menším rozměrem kol, ale na druhou stranu, osmnáctipalcové disky už jsou běžné i u nesportovních verzí.

Naopak hybridní ústrojí má šanci uspořit peníze nejen na palivu. Pomůže zvýšit životnost pohonného ústrojí, které je nejvíc namáháno v městském provozu a v plném zatížení. V obou případech mu elektromotor odlehčí, ve městě budete dokonce velkou část doby jezdit čistě elektricky. A ušetříte také brzdy, kterým odlehčí brzdění rekuperací.

Vyplatí se to?

Ještě nedávno bych si jen těžko dokázal představit, že o Octavii za milion prohlásím, že je to dobrá koupě. Ale ta chvíle právě přišla. Milion korun je hodně peněz, ale Octavia RS iV je hodně auta. Její hodnota netkví v tom, že by to bylo nejrychlejší auto, které za ty peníze můžete mít. Není to ani nejlepší a nejúspornější hybrid na trhu, nebo nejpraktičtější rodinné auto, které najdete a není to ani nejluxusnější nebo nejlépe zpracované auto, které se dá koupit.

Její hodnota je v tom, že i když v žádném z těchto ohledů není nejlepší, je v každém z nich dost dobrá. Je to skvělé rodinné auto, které dokáže být rychlé a zábavné, můžete s ním jezdit čistě na elektřinu, ekologicky a tiše po městě, nebo se s ním prohnat na okreskách a užít si dokonce i nějakou zábavu. Výborně vypadá nejen zvenku, ale i zevnitř. V kabině máte pocit, že vidíte, kam utracené peníze šly.

Octavia RS iV není jen dobrá koupě, pokud jste nadšený řidič, ale zároveň potřebujete praktické rodinné auto a máte možnost využít jízdu na elektřinu. Je to jedno z nejvšestrannějších aut, které si můžete za milion koupit.