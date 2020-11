Na dálnice bez nálepky. Připravte se na e-známku

Na začátku prosince odstartuje prodej elektronických dálničních známek. Ty od roku 2021 nahradí dosavadní papírové známky. Za přední sklo auta už si je tedy nenalepíte.

Stát finišuje s přípravou systému. Elektronické dálniční známky plánuje začít prodávat na začátku prosince tak, aby si lidé s předstihem mohli koupit známku na rok 2021. Ti, kdo mají známku na rok 2020, však nemusí nikam spěchat, protože standardně platí i v lednu 2021.

E-známky se mají prodávat především přes státní e-shop na adrese edalnice.cz, kde už dnes najdete průvodce k novému systému. Zájemci si je budou moci koupit také osobně na zhruba 2500 pobočkách státní České pošty a na zhruba 200 čerpacích stanicích EuroOil spadajících pod státní společnost Čepro. Oba podniky vyhrály soutěž na prodej dálničních známek.

„Podaly finančně nejvýhodnější nabídku. Zatímco u současných papírových dálničních známek byla provize 4,6 %, u elektronických to bude pouze 2,3 %. Půjde tedy o poloviční úsporu,“ říká Martin Opatrný, mluvčí státní společnosti Cendis, která má vybudování nového systému na starosti.

E-shopy bez provize

Prodávat elektronické dálniční známky budou moci i další zájemci. O tuto možnost se během takzvaných veřejných konzultací zajímaly velké e-shopy, banky nebo třeba i automobilka Škoda. Obchodníci by si prodejem dálničních známek zajistili přísun možných zákazníků, kteří by s dálniční známkou třeba koupili i něco dalšího.

Stát jim za to nenabídne žádnou provizi, ani nebude hradit související náklady (například transakční poplatky pro banky za platbu kartou). Zájem e-shopů tak opadl.

„Pokud se do distribuce e-známek budou chtít zapojit další subjekty, ať již se svými e-shopy nebo kamennými prodejnami, vítáme to. Nemůžeme jim ale vyplácet žádnou marži ani proplácet náklady. To by bylo v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek i péčí řádného hospodáře, jelikož každý dodavatel, kterému je vyplácena provize, musí být vybrán na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek,“ vysvětluje Opatrný.

Podle Lucie Bartákové, ředitelky sekce pro správu finančních zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury, je i o prodej bez marže stále velký zájem. „Zapojení těchto prodejců plánujeme od druhého kvartálu příštího roku,“ řekla Bartáková.

Plovoucí platnost

Ať už nové známky bude prodávat kdokoli, jejich cena se s novým systémem nemění. Roční tak dál přijde na 1500 korun, měsíční (30denní) na 440 korun a 10denní na 310 korun. Vozidla s ekologickým pohonem zůstanou dál cenově zvýhodněna. Takzvaná eko cena dělá 1000, 300 a 200 korun.

Novinkou je, že roční známka už nebude vázána jen na jeden konkrétní kalendářní rok. Když se ji třeba rozhodnete koupit až v červnu na tuzemskou dovolenou, koupíte ji s platností na příštích dvanáct měsíců. Elektronickou známku také půjde koupit až 90 dnů předem, když pak před začátkem platnosti budete chtít změnit termín platnosti nebo SPZ, půjde to. Bartáková slibuje také snadný hromadný nákup pro firemní zákazníky.

S koncem omezení platnosti na kalendářní rok však zároveň skončí měsíční tolerance po konci roku. Kdo si tedy koupí novou dálniční známku s platností hned od začátku roku 2021, nebude už na ni moci jezdit i v lednu roku 2022.

Kontrolu e-známek bude zajišťovat Policie ČR a Celní správa ČR. Využijí k tomu speciální mobilní zařízení, které půjde dát do jekéhokoli služebního auta. Celkem těchto zařízení bude 58, z toho 43 jich budou mít policisté a 15 celníci.

Podle Jana Paroubka, ředitele státního podniku Cendis, vychází při zmíněném počtu mobilních kontrolních zařízení a délce české dálniční sítě jedna kontrola na 20 kilometrů. „Jsme přesvědčeni, že mobilní kontrola bude účinná,“ říká Paroubek. Za jízdu bez dálniční známky hrozí pokuta až 20 tisíc korun.

Automatické kontroly při průjezdu mýtnou branou, za které by řidiči s nepořízenou dálniční známkou automaticky dostali pokutu, zatím fungovat nebudou. Technicky to už od začátku února půjde, ale podle ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) je o tom ještě třeba vést politickou debatu, zda takový systém vůbec chceme a co by měl všechno případně umět.

Kremlíkův pohrobek

Přechod na elektronické dálniční známky od roku 2021 schválili poslanci a senátoři v minulém roce. Novela měla původně umožnit zdražení roční známky z dosavadních 1500 až na 2000 korun. Dosavadní maximum, které platí od roku 2012, je totiž dáno zákonem, a ke zvýšení stropu je tedy nutná jeho změna. Na vládě by pak bylo, zda takovou možnost využije a zda se k využití maximální částky dostane postupně, nebo jednorázovým skokem. Návrhu ministerstva dopravy se ale ministři nakonec zalekli a prostor k budoucímu zdražení zatím neotevřeli ani teoreticky.

Ministerstvo dopravy očekává, že elektronické známky zvýší roční příjmy z dálničních poplatků o 220 milionů korun (pro představu: loni šlo o příjmy 5,35 miliardy korun) a zároveň sníží provozní náklady až o 120 milionů ročně. K vyšším příjmům má přispět hlavně snazší kontrola, k nižším nákladům třeba úspora za tisk a distribuci papírových známek.

Příprava systému e-známek stála na začátku letošního roku křeslo tehdejšího ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO). Zakázku na informační systém pro prodej e-známek totiž za 401 milionů korun získala od Státního fondu dopravní infrastruktury bez soutěže společnost Asseco Central Europe. Po vlně kritiky kromě jiného vyšlo najevo, že systém měl být zčásti i sledovací a měl kromě registrační značky fotit pro potřeby státních informačních služeb i posádky vozů a jejich fotografie v systému 24 hodin zachovávat.

Nakonec e-shop a celý systém buduje státní podnik Cendis za celkem 40 milionů korun, původně to mělo být 104,5 milionu korun. Výrazně klesly i provozní náklady. V příštích čtyřech letech by nový systém měl vyjít na 88 místo původně plánovaných téměř 300 milionů korun. Náklady klesly i proto, že původně projektovaná a utajovaná sledovací funkce z nově budovaného systému vypadla.

Pouze elektronicky lze platit za dálnice na Slovensku nebo v Maďarsku. Některé další země – třeba Rakousko – nabízejí elektronickou i papírovou verzi. A třeba ve Slovinsku není jiná možnost než lepení na sklo.

