Letadlo letí, ale vy do něj nesmíte. Co teď s letenkou

Paní Marie si letos v lednu koupila pro sebe a pro maminku letenky z Prahy do New Yorku na listopad 2020. Ceny byly příznivé a představa dovolené v listopadu se oběma líbila. O tom, že koronavirus všechno změní, samozřejmě ještě netušily.

A pak to přišlo. V některých zemích úplný lockdown, zavírání hranic, masivní rušení letů a virové semafory povolující nebo zakazující vstup do zemí podle toho, jak se vyvíjela epidemiologická situace.

Marie má letenky od společnosti British Airways s přestupem v Londýně. Doletět z Prahy do Velké Británie není problém, jenže do USA se s maminkou nedostanou. Americký prezident Donald Trump totiž hned po vypuknutí epidemie zakázal vstup na území USA všem, kteří se předchozích 14 dní pohybovali v některé ze zemí uvedených v seznamu. Na něm jsou vedle jiných zemí také Velká Británie a státy takzvaného schengenského prostoru, tedy i Česká republika. A zákaz dál platí.

Na první pohled to vypadá, že lety z Londýna do New Yorku tedy momentálně nemá smysl provozovat, protože v nich nemá kdo cestovat. Ale to není tak úplně pravda. Zákaz se netýká amerických občanů, kteří se vracejí domů, osob s legálním trvalým pobytem na území USA, většiny nejbližších rodinných příslušníků občanů USA a některých dalších osob. Turisté ale mezi výjimky pochopitelně nepatří.

Čekejte a sledujte web

Letadlo z Prahy přes Londýn do New Yorku tedy letět může. Ale nastoupit na něj mohou jen ti, kteří spadají do amerických výjimek. Marie by se svou maminkou sice ráda letěla, ale nemůže. Co na to British Airways?

„Customers are advised to keep checking http://ba.com/confidence regularly for any future updates to our policies,” píše Daniel z tiskového oddělení společnosti. Jinými slovy: zatím nemůžete dělat nic. Jenom čekat, jak se bude situace vyvíjet a jak se k ní letecká společnost postaví.

Určitým vodítkem – ale ne jistotou – může být její dosavadní postup.

U letů, které zatím British Airways od března do září zrušily, nabídly všem zákazníkům dvě možnosti. Buď si požádají o vrácení peněz, nebo o voucher na nějaký příští let. Udělat to lze přes call centrum (kde se ale musíte aktivně domluvit anglicky), nebo přes kontaktní formulář.

Pokud požádáte o voucher, můžete jej v budoucnu použít na platbu nebo částečnou platbu za letenku. Letenky, která u British Airways koupíte na voucher, pak musíte využít nejpozději do 30. dubna 2022.

Podle svých slov vrátila letecká společnost od března peníze více než 2,1 milionu lidem a dalším více než 1,6 milionu vystavila voucher.

Další situací, s níž se aerolinky od března musely vypořádat, byla neochota cestujících na let nastoupit. Tedy: Letadlo sice letělo, ale ti, kteří měli letenku, se zkrátka báli cestovat – třeba proto, že cílovou zemi už nepovažovali za bezpečnou, nebo jim v současné době nepřišlo rozumné kamkoli cestovat. Situace navíc dál zůstává nestabilní, ani teď nikdo nedokáže odhadnout další vývoj.

I na to měla letecká společnost řešení. Zákazníci, kteří měli rezervaci na let s termínem od 3. března do 30. září, si mohli vybrat ze dvou možností: První je změnit rezervaci na pozdější datum. Letecká společnost neúčtovala poplatek za změnu, ale museli jste doplatit případný rozdíl v ceně. Nebo jste mohli rezervaci zrušit a zažádat si o voucher ve stejné hodnotě na budoucí let. Ten pak musíte uplatnit tak, abyste odlétali nejpozději 31. srpna 2021.

Žádná ze zmíněných možností – voucher ani peníze – se paní Marie netýká. Zatím si tak sice může změnit termín letu z listopadu na pozdější datum, jenže maximálně na 31. prosinec 2020. Za posun o necelé dva měsíce by musela doplatit rozdíl v ceně letenek. Ale hlavně: Pořád si nemůže být jistá, jestli se USA do té doby turistům vůbec otevřou. Zvlášť při zhoršující se situaci v Česku.

Prozatím má tedy čekat a pravidelně sledovat vývoj situace na webu British Airways.

Kontaktujte svou leteckou společnost

Každá letecká společnost se k problému staví jinak. Abyste zjistili, jaké možnosti máte vy, kontaktujte tu, jejíž letenky máte.

Například u ČSA si můžete změnit rezervaci jakékoli letošní letenky na datum odletu až do 30. září 2021. „Platí to pro rezervace vytvořené do konce tohoto roku s původním datem letu do 31. března 2021. Lety musí být operovány ČSA nebo Smartwings,” říká mluvčí Vladimíra Dufková.

Letenku si tak můžete posunout z jakéhokoliv důvodu, případný rozdíl v ceně ale musíte doplatit.

Pokud ČSA konkrétní let zruší, mají klienti nárok buď na vrácení peněz, nebo na voucher. „Většina našich klientů v případě zrušení letu preferuje vouchery. Žádosti se snažíme vyřizovat v co nejkratším termínu a s ohledem na pořadí, v němž nám byly doručeny. Pokud voucher cestující po dobu jeho jednoleté platnosti nevyužije, má nárok na vrácení peněz,” dodává Dufková

