Pošta změní otevírací dobu poboček. Chce ji sjednotit

Skoro polovina poboček České pošty upraví své otevírací hodiny pro veřejnost.

Dva dny v týdnu – v pondělí a středu – bude otevřeno od 10 do 18 hodin, tři dny – úterý, čtvrtek a pátek – od 8 do 16 hodin. Čas od 12 do 13 hodin ukrojí polední přestávka. Některé z těchto poboček budou otevřené i v sobotu dopoledne.

„Důsledkem změn bude jednak posun hodin pro veřejnost v některých dnech až do 18 hodin, vyšší obsazenost přepážek a také lepší zastupitelnost v případě neočekávaných událostí, například během epidemií,“ říká mluvčí státního podniku Matyáš Vitík.

„Optimalizace se v součtu dotkne zhruba 1500 poboček. U některých dojde k nárůstu otvírací doby, u některých ke snížení a u některých zůstane týdenní součet otvíracích hodin stejný,“ upřesňuje Ivo Vysoudil z tiskového oddělení. Doteď se otevírací doba těchto poboček podstatně liší, cílem je tedy i její sjednocení.

Od 1. září se změna dotkne 265 poboček, jejich seznam už pošta zveřejnila na webu. Další přijdou na řadu v říjnu, převážně půjde o menší pošty ve městech.

„Hlavním principem změny je nahrazení takzvaného dvousměnného provozu jednosměnným. Místo dvou pracovníků, kteří se v jednom dni střídali ve dvou intervalech, bude nově jeden pracovník zajišťovat přepážku v pondělí a ve středu od otevření pošty až do 18 hodin a v úterý, čtvrtek a v pátek od 8 hodin až do uzavření konkrétní pobočky. V konečném důsledku to umožní obsadit více přepážek, které doposud mnohdy zůstávaly neobsazené,“ vysvětluje Vitík.

Česká pošta má v současné době celkem 3200 poboček. Z toho jich kolem 670 funguje v systému Pošta Partner, kdy je provozuje třetí subjekt formou franšízy – těch se změny netýkají. Ke změně otevírací doby nedojde ani u jednopřepážkových poštovních poboček ve venkovské síti nebo naopak u pošt s nepřetržitým provozem.

„V obcích nad 20 tisíc obyvatel bude fungovat vždy jedna hlavní pošta, jejíž současný rozsah otevíracích hodin pro veřejnost zůstane zachován. Otevírací doba poboček umístěných v obchodních centrech se rovněž nemění,“ říká Vitík.

Ke změně podle něj přispěly zkušenosti z koronavirové krize, kdy bylo potřeba upravovat otevírací hodiny s ohledem na zajištění poštovních služeb pro klienty a zároveň v návaznosti na přijatá hygienická opatření.

„Jednosměnný provoz umožní vytvoření personálních kapacit na menších poštách, které by byly případně využity na velkých pobočkách. Nové nastavení umožní i snazší zvládnutí vánočních provozů a výpadku velkých skupin pracovníků bez nutnosti čerpat další personální náklady,“ dodává mluvčí.

Volní pracovníci by mohli vykrýt absence kolegů z ostatních pošt během nemoci, karantény, ošetřování, dovolených a podobně. Mají také pomáhat s expresním výdejem balíků (aktivní vyhledávání zásilek a předání k přepážce), s přípravou pošty před začátkem otevírací doby a po uzavření pobočky, nebo třeba se zajištěním telefonické komunikace s klienty.