Kdo jezdí často, přijde o odškodné za zpoždění. Odměna za věrnost podle ČD

14. 9. 2020

Nejvěrnější zákazníci, kteří Českým drahám platí nejvíc peněz, mají horší postavení než občasní cestující. Aspoň pokud jde o odškodnění za zpoždění. Státem vlastněný podnik v tichosti zhoršil podmínky pro majitele celoroční jízdenky IN 100.

Ta je výhodná, pokud často cestujete na delší vzdálenost. Za 19 990 korun ročně – v průměru 1670 korun na měsíc – nabízí neomezené cestování ve druhé třídě ve všech vlacích Českých drah po celé republice. V ceně je přeprava jízdního kola, neomezený přístup do salonků ČD Lounge (ty jsou jenom na sedmi velkých nádražích) a další bonusy.

Když jste měli smůlu a váš spoj nabral víc než hodinové zpoždění, mohli jste donedávna žádat o kompenzaci 50 korun, od dvouhodinového zpoždění 100 korun. Přestože odbavení u In karet probíhá elektronicky, k získání odškodnění bylo potřeba říct si ještě o speciální potvrzení od průvodčího.

Pravidelný cestující s celoroční jízdenkou IN 100, který třeba stokrát ročně jede mezi Prahou a Olomoucí a z toho desetkrát zažil aspoň hodinové zpoždění, dostal zpátky postupně 500 korun. Říkejme mu třeba pan Jan.

Smůla pana Jana

Od poloviny loňského prosince ale České dráhy podmínky pro takové odškodnění výrazně zhoršily. I kdyby pan Jan zažil třeba třicet velkých zpoždění ze sta jízd, nedostane už vůbec nic.

Nově totiž platí, že u celoroční jízdenky je potřeba „nastřádat“ přinejmenším padesát hodinových zpoždění za rok, aby měl cestující nárok na kompenzaci. Při sto cestách to znamená, že by u celé poloviny musel mít velkou smůlu. Hodně vlaků sice může nabrat zpoždění v řádech desítek minut, ale jenom výjimečně přesáhne hodinu.

I kdybyste takovou smůlu opravdu měli, museli byste si všechna potvrzení pečlivě archivovat a kopírovat, protože barva na těchto dokladech může za rok vyblednout. A když se vám to podaří, dostanete nakonec za každé aspoň hodinové zpoždění jenom deset korun místo dřívějších padesáti – o dřívější stovce za dvouhodinové zpoždění ani nemluvě.

Ve výsledku by tak sice pan Jan dostal stejných 500 korun jako dřív, ale potřeboval by k tomu pětinásobek zpoždění.

Jak je to u běžné jízdenky

Podívejme se teď, na co má nárok běžný cestující s jednorázovou jízdenkou, třeba i přestupní nebo zpáteční. Nezáleží na tom, jestli si ji koupil přes internet nebo u pokladny, ani jestli platil plnou cenu, nebo využil slevu třeba díky aplikaci IN 25.

Odškodné dosahuje 25 procent ceny jízdenky (případně i rezervace) při zpoždění 60 až 119 minut nebo dokonce 50 procent při zpoždění 120 a více minut. Jenže je tu podstatné omezení: Nárok na něj vzniká až u jízdenek v ceně aspoň 360 korun (v jednom směru na jednu osobu) při hodinovém zpoždění, případně aspoň 180 korun při dvouhodinovém zpoždění.

I kdybyste při cestě mezi Prahou a Pardubicemi, Prahou a Plzní nebo třeba Ostravou a Olomoucí zažili tříhodinové zpoždění, nedostanete nic. Jízdenka je totiž obvykle levnější než zmíněných 180 (nebo 360) korun.

Nad 180 korun už byste se mohli dostat například při jízdě z Prahy do Olomouce. Když budete mít smůlu a přijedete s dvouhodinovým zpožděním, vrátí vám České dráhy polovinu, tedy přinejmenším 90 korun. Přesto na tom budete o dost líp než vedle sedící pan Jan, který nedostane nic. A polovinu jízdného by vám vraceli při každém takovém zpoždění, zatímco pan Jan by pořád nedostal nic. Až kdyby jich zažil padesát.

Vylepšili jsme to

Proč mají klienti, kteří jsou nejvěrnější a platí nejvíc, nově o dost horší postavení než občasní cestující s jednotlivou jízdenkou? Přímou odpověď nám České dráhy nedaly.

Zdůrazňují, že odškodnění pro majitele časových jízdenek je zcela v souladu s evropskou legislativou. Konkrétně jde o nařízení EU 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících.

Zmíněné nařízení ale ve skutečnosti říká jenom to, že nárok na odškodnění mají – vedle cestujících s klasickou jednorázovou jízdenkou – také držitelé časových jízdenek, pokud zažívají opakované zpoždění. Žádné limity pro časové jízdenky neuvádí. S nutností získat aspoň 50 zpoždění u té celoroční tedy přišly samy České dráhy.

Mluvčí dodává, že od prosince 2019 se zlepšily podmínky pro držitele ostatních časových jízdenek. Do té doby byla úprava výše odškodnění v pravomoci dopravce, ČD ho tedy nabízely jenom pro IN 100. Od prosince skončila výjimka ze zmíněného nařízení a ČD musely rozšířit odškodnění na ostatní časové jízdenky. Tedy třeba i celodenní, víkendovou, různé varianty traťových jízdenek a Jízdenku na léto.

„Držitelé ostatních síťových jízdenek vyjma pouze IN 100 neměli do loňského prosince nárok na žádné odškodnění. Změna tak podstatně rozšiřuje okruh zákazníků a dostupnost odškodnění pro ně,“ říká Novotná.

I tady je skutečnost o dost komplikovanější. Čím kratší má časová jízdenka platnost, tím méně zpoždění je sice potřeba nastřádat, jenže pořád je většinou příliš hodně na to, abyste na ně v praxi dosáhli.

Deset korun za každý zpožděný vlak nad 60 minut (nebo odřeknutý vlak) můžete dostat jenom tehdy, když doložíte:

tři potvrzení u jízdenek s časovou platností do sedmi dnů,

deset potvrzení u jízdenek s časovou platností 8 až 31 dní,

25 potvrzení u jízdenek s časovou splatností 32 až 92 dní,

50 potvrzení u jízdenek s časovou splatností 93 a více dní.

Pro pořádek dodejme, že existuje také horní hranice. Maximální výše vyplacené částky odškodnění je 25 procent z ceny časového dokladu.

Co to znamená například u Jízdenky na léto, když si jí koupíte ve variantě na 14 dnů? I kdybyste ji – včetně přestupů – využili celkem pro 30 spojů, museli byste mít opravdu velkou smůlu a zažít aspoň hodinové zpoždění u nejméně třetiny z nich.

Zdroj: Shutterstock