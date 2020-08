Velké SUV levněji, než čekáte. Test Renaultu Koleos

Když se jméno Koleos v nabídce značky Renault objevilo poprvé, nepřineslo francouzské automobilce mnoho úspěchu. První generace velkého SUV byla postavena na platformě jihokorejského Samsungu QM5 a jeho přijetí bylo, řečeno velmi opatrně, vlažné.

Před několika lety byl ale představen nástupce, který má za cíl pověst tohoto jména napravit. Stejně jako menší Kadjar využívá techniku sdílenou s Nissany Qashqai a X-Trail. Designérům se ale podařilo vytvořit vizuální dojem, že jde ve srovnání se třemi sourozenci o výrazně větší vůz. Uvnitř pak zase prozradí příbuznost s Renaultem Talisman, který jsme testovali nedávno.

Co to je?

I když navenek působí mohutně, je ve skutečnosti Koleos rozměrově přímou konkurencí středně velkých SUV, jako je Škoda Kodiaq. Tomu odpovídá i cena, která začíná na 799 900 Kč za základní výbavu Zen s turbodieselem o objemu 1,7 litru a výkonu 150 koní (110 kW), které na kola přenáší převodovka typu CVT neboli variátor.

Kdo srovnává, ten jede Levněji! Vůz. Zdroj: Shutterstock.com Přišli na Peníze.cz, srovnali a ušetřili. Vyzkoušejte si to taky, stačí si vybrat, jak byste povinné ručení nebo havarijko rádi sjednali: Osobně Call Centrum Online Chci také ušetřit

Testovaná top výbava Initiale Paris s naftovým dvoulitrem o 190 koních (140 kW) a pohonem všech kol přijde na 1 059 900 Kč. To zahrnuje všechno kromě střešního okna, příplatkové metalízy nebo zimního paketu. Bohatá výbava od navigace přes vyhřívané masážní sedačky v kůži a s pamětí, po LED světlomety, bezklíčový vstup až po audio Bose, je tu standardem.

Naopak třetí řada sedadel, v SUV této velikosti poměrně běžná, nejenže není standardem. Nemůžete ji mít vůbec. A nápadná je i absence nejrůznějších mechanismů posuvu sedaček, sítí, kolejnic a jiných způsobů, jak udělat auto praktičtější, nemluvě o objemu zavazadlového prostoru – 579 litrů vám dnes nabídne kdejaký kombík nižší střední třídy. A například onen již zmiňovaný Kodiaq má 720 litrů.

Zdá se tedy, že tady půjde méně o rodinnou praktičnost a více o francouzské pojetí dostupného luxusu.

Jaké je to uvnitř?

Tentokrát se budeme nejdříve zabývat tím, jak se v novém Koleosu budete cítit a teprve poté tím, jak jezdí. Důvody brzy pochopíte.

V interiéru pokračuje dojem, který Koleos navodil zvenčí. Nazval bych to opulencí v mezích rozpočtu. Když si sednete dovnitř a nemáte oko a hmat vytrénované skutečně drahými vozy, budete si – přinejmenším pokud půjde o testovanou verzi Initiale Paris – připadat jako v luxusním SUV. A to jsme jezdili kusem v poměrně nenápadné kombinaci černého laku a černého interiéru. S bílou kůží, která je dostupná bez příplatku, by byl dojem ještě působivější.

A není to jen o prošívaném čalounení sedadel a lesklých doplňcích. Pozornost na sebe strhne i obrovský displej infotainmentu, který svým vertikálním uspořádáním připomíná Volvo nebo Teslu. Displejem je řešená i palubní deska. Ambientní osvětlení s volitelnou barevností navíc interiéru dodává atmosféru a vůbec všechno na první pohled vypadá prémiově.

Autor: Vojtěch Dobeš

Samozřejmě asi tušíte, že přijde háček. A máte pravdu. Není to přitom tak docela chyba nebo něco, co bychom mohli Renaultu vyčítat. Pořád se tu bavíme o autě, které stojí v nejbohatší možné výbavě 1,1 milionu korun (a soudě podle nabídky skladových vozů online, v reálu ho pořídíte ještě o něco výhodněji). Kdybyste za takové peníze dostali skutečný luxus a premiovost, bylo by to divné a člověk by čekal nějakou zradu.

Ale vy samozřejmě dostanete to, za co jste zaplatili. Pokud je pro vás luxus zaškrtávacím seznamem položek, tak vlastně dostanete luxus. Jen na každé z těch položek uvidíte kousek z těch uspořených peněz. Sedadla jsou velmi pohodlná, ale kůže má ke špičkové kvalitě daleko a třeba masážní funkce je skutečně daleka funkčnosti, jakou známe od luxusních značek.

Infotainment má sice velký displej, ale také pomalé reakce, nepříliš přehledné menu a i ve srovnání s technicky podobným Renaultem Talisman postrádá možnost ovládání kolečkem na středovém tunelu. Bezklíčový vstup funguje, ale detaily jako rozpoznání toho, u kterých dveří stojíte, tu nejsou samozřejmost. A takto bychom mohli pokračovat.

Pokud ale nemáte s konkurencí přímé porovnání, pak si budete libovat. Mnoho z nedostatků Koleosu zkrátka jako nedostatky nerozpoznáte.

Jak to jezdí?

Když už jsme probrali to, jaký je Koleos uvnitř, je čas se podívat, jak se s ním jezdí. Zjednodušeně řečeno, je jízdně dost podobný, jako je uvnitř. Je těžké mu něco vytknout z pohledu běžného uživatele, ale pokud vám alespoň trochu záleží na tom, čím jezdíte, poznáte, kde se šetřilo.

První nápadná věc je absence volby. V nejnižší výbavě dostanete pohon 4x2 a sedmnáctistovku. V té nejvyšší dvoulitr a čtyřkolku. V prostřední si můžete vybrat. Ale to je všechno. Žádné další motory a především žádný motor na benzin, žádné další kombinace a především, jediná volba převodovky, kterou je CVT neboli variátor.

Pět hvězd Zdroj: Shutterstock Renault se už dlouhá léta snaží profilovat jako značka zaměřená na bezpečnost. V případě Koleosu se v některých ohledech daří dokonce lépe než u vlajkové lodi Talisman, ve většině parametrů v testu NCAP ale za týmovým kolegou spíše zaostává. Ochrana dospělých cestujících na 90 % je špičkovým výsledkem, ochrana dětí je ale se 79 % mírným zklamáním, zvláště u ochrany dětí. Stále slušný výsledek, ale rozhodně ne na špici. Bezpečnostní asistenty na 75 % jsou také slušný výsledek a Koleos zde patří k tomu lepšímu na trhu. Ochrana chodců s 62 % není zářný výsledek, ale u velkého a levného SUV to asi nikoho nepřekvapí.

Pokud jste se s variátorem ještě nesetkali, jde o zařízení známé například ze skútrů. Namísto tradiční převodovky s několika stupni se zde převod mění plynule, což sice teoreticky vede k tomu, že motor stále pracuje v optimálních otáčkách, v praxi ale také k tomu, že v oněch konstantních otáčkách protivně hučí. Koleos tomu, stejně jako mnoho jiných vozů, odpomáhá simulací převodových stupňů při ostřejší jízdě, ale za většiny běžných situací se dočkáte variátorového hučení.

A jakkoliv 190 koní vypadá jako hodně, zrychlení 0-100 km/h za 10,1 s je důkazem, že na takhle velké auto to opravdu hodně není. Koleos není pomalý, pro běžného řidiče je jeho zrychlení naprosto dostačující. Ale právě jen to. Dostačující.

Stejné je to s podvozkem. Příjemné je, že ho u Renaultu naladili spíše do měkka, s ohledem na pohodlí a plavnou jízdu. S Koleosem vás stejně nic nebude nutit spěchat. Ale opět tu je stejný syndrom jako u téměř celého zbytku auta. Je to dostačující. Podvozek je sice měkký a na dlouhé cesty pohodlný, ale zvláště na rozbitých městských ulicích nebo okreskách plných výmolů pocítíte, že by mohl být sofistikovanější a menší nerovnosti filtrovat účinněji.

Co to stojí?

Už jsem zmínil, že Renault Koleos můžete mít od necelých 800 tisíc a top verze stojí jen něco málo přes milion korun. Doplním, že prostřední verze Intens, která už standardně nabízí velký infotainment, dvouzónovou klimatizaci, přední i zadní LED světlomety s automatickým rozsvěcením, bezklíčový vstup a startování a řadu další výbavy, stojí 849 900 Kč se základní sedmnáctistovkou o 150 koních (je tedy o 50 000 dražší než základ) a za 959 900 Kč ji můžete mít s testovaným dvoulitrem a čtyřkolkou.

Na rozdíl od testované Initiale Paris tu je prostor utrácet za příplatkovou výbavu. Můžete mít adaptivní tempomat s varováním před přiblížením k autu vpředu za 15 000 Kč, zimní paket taktéž za 15 000 Kč a po 10 000 Kč pak elektricky ovládané sedadlo řidiče nebo elektrické ovládání kufru. Na 25 000 Kč vás přijde navigace a na 30 000 panoramatické střešní okno.

Otázkou ovšem je, jestli tohle všechno má smysl, když za příplatek 100 000 Kč můžete mít vrcholnou Initiale Paris a navíc, jak už jsem zmínil, to vypadá, že na ni máte v online nabídce skladových vozů šanci najít zajímavé slevy.

Pokud jde o spotřebu paliva, můžete i s úsporným turbodieselem čekat obligátní rozmezí mezi 7 a 9 litry, pokud se nebudete příliš kontrolovat. Šlo by to i níže, ale to už by si vyžádalo opravdu opatrné zacházení s plynem. Přeci jen je Koleos docela velké a těžké auto.

Verdikt

Koupit něco, co vypadá jako velké luxusní SUV, za něco málo přes milion v ceníkové ceně, to zní jako pohádka. Realita už ale tak snová není, což ale neznamená, že by Koleos musel být špatnou koupí. Ano, mohl by mít kultivovanější a výkonnější motor, podvozek poněkud postrádá sofistikovanost a snesl by o mnoho lepší naladění, interiér by si zasloužil lepší materiály a infotainment by potřeboval rychlejší hardware i promyšlenější software. Jenomže potom už by to nebylo auto za milion a kousek.

Pokud se spokojíte s tím, že dostanete auto, které má sice všechno, ale to „všechno“ není úplně nejlepší na trhu, dostanete v Koleosu příjemné, prostorné a vizuálně působivé SUV, které bude skvělým společníkem zejména na delších cestách.

Není to auto pro motoristické nadšence a vášnivé řidiče, ale pro lidi, kterým na autech vlastně ani tak moc nezáleží, ale přeci jen by chtěli komfort, příjemné prostředí a aby „to umělo všechno“. V takovém případě je možná Koleos skrytý poklad.

Objednejte si ho ve fialové barvě Améthyste a s krémovým interiérem. Sousedi budou závidět a nenapadne je, že možná stál méně než jejich Octavia.