Roční jízdenka v Praze má zdražit o desetinu. Zatím

Roční kupon na městskou hromadnou dopravu v Praze má od příštího roku zdražit o 365 korun na 4015 korun, tedy o korunu denně. Navrhuje to hnutí Praha sobě, jehož součástí je i náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Zakladatel hnutí a šéf klubu zastupitelů Praha sobě Jan Čižinský dnes odmítl informaci, že by se roční předplatné mělo skokově zdražit ze současných 3650 na 5500 korun. „Tahle suma se objevila ve studii, kterou si město nechalo zpracovat, jako nejextrémnější varianta, aby se ušetřila miliarda,“ vysvětluje. Případné zdražení na takovou úroveň má být postupné.

Zdražení je podle Scheinherra nutné, protože podíl tržeb z jízdného na provozních nákladech stále klesá. Z letos plánovaných zhruba 19 procent může letos klesnout – v důsledku propadu kvůli koronaviru – až na 12 procent.

Fungování pražské MHD loni vyšlo asi na 21 miliard korun, magistrát ho dotoval přibližně 17 miliardami – to je podle Čižinského třetina všech daňových příjmů města. „Pokud by měla být MHD financována pouze z jízdného, cestující by za roční kupon zaplatil 18 tisíc korun,“ zdůrazňuje Scheinherr.

Hnutí Praha sobě chce zároveň zdražit jednorázové jízdné, zrušit některé slevy a zvýšit cenu parkovacích karet. Cílem je zachovat bezpečnost a kvalitu MHD. Čižinský argumentuje i tím, že za výrazně větší rozsah dopravy platí cestující v Praze méně než jinde v republice.

I po chystaném zdražení v příštím roce by roční předplatné zůstalo levnější než do roku 2015, kdy ho tehdejší koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice (Zelení, lidovci a STAN) v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou zlevnila z 4750 na 3650 korun.

Například celoroční předplatné v Brně přijde na 4750 korun, v Ostravě na 3999 korun, v Plzni na 4006 korun, v Hradci Králové na 3700 korun a v Olomouci na 2950 korun.

Hnutí Praha sobě je společně s Piráty a Spojenými silami pro Prahu (TOP 09 a STAN) součástí koalice, která hlavnímu městu vládne od voleb v roce 2018. Zdražení MHD je zatím jenom návrhem pro jednání s koaličními partnery.