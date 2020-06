Poslední diesel od Volva. Otestovali jsme opulentní XC90 s hybridem

Inovované Volvo XC90 je takřka pět metrů dlouhé a dva metry široké prémiové SUV našlapané výbavou a vážící dost přes dvě tuny. Má neskromně dimenzovanou chromovanou masku ve výšce hlavy odrostlého dítěte. Jezdí na leštěných dvacítkách, uvnitř je čalouněno jemnou kůží, vykládáno dřevem, ozvučeno hi-fi systémem věhlasné značky a už od prvního pohledu vypadá honosně.

Coby soubor jednotlivostí je v podstatě stejné jako kterékoli jiné velké SUV kterékoli jiné prémiové značky. Až na to, že není. Jako celek se totiž podstatně liší v jednom klíčovém aspektu: nepůsobí arogantně.

Bezpečnost prodává

XC90 je vrcholným modelem své značky a samozřejmě obsahuje maximální množství bezpečnostních asistentů.

Komplexu prvků aktivní a pasivní bezpečnosti říkají u Volva IntelliSafe. Zahrnuje systém CitySafety s detekcí zvířat a podporou řízení v úhybném manévru, chytrý tempomat s asistentem pro jízdu v kolonách Pilot Assist, aktivní brzdění s ochranou před srážkou s protijedoucím vozidlem, systém monitorování slepého úhlu, omezovač rychlosti s monitoringem dopravního značení, monitoring pozornosti řidiče, antikolizní asistent pro vyparkování a pohyb ve stísněných prostorách s 360stupňovou kamerou, samozřejmostí jsou i systém pro udržení v jízdním pruhu a celá plejáda airbagů. Bezpečnost rozhodně patří mezi devizy XC90.

Konec konců každý přece ví, že Volva jsou etalonem bezpečnosti. Švédská automobilka v tom má bohatou historii prvenství: Například už před 61 lety jako první začala sériově montovat tříbodové pásy. Dál mimo jiné přišla s protisměrnou dětskou sedačkou (1971), bočními airbagy v sedačkách (1994), clonovým hlavovým airbagem (1998) či veleužitečným systémem BLIS, tedy monitoringem mrtvého úhlu (2003).

Zatímco na předchozí modely občas mířila kritika, že bezpečnostní systémy občas zmatkují, jsou místy protivné a sem tam i vyděsí, ve faceliftované XC90 prostě fungují a nijak neobtěžují. Pravda, někdy může být na dlouhé lokty vycouvat z místa na přeplněném parkovišti u nákupního centra. Inteligentní systém rozpozná nejen kolizí potenciálně hrozící auta, ale i nákupní vozíky v pohybu, pak pípne a zastaví.

Dá se to ale vyřešit. Prakticky všem bezpečnostním systémům lze v menu infotainmentu či na palubním displeji nastavit citlivost, případně je omezit či zcela vypnout (jakkoli hledání v menu je poněkud zdlouhavější).

S faceliftem se švédským vývojářům povedlo systémy optimalizovat, nejsou vtíravé a poskytují konejšivý polštář psychické i faktické pohody bez nutnosti se jim nějak výrazněji přizpůsobovat. Možná až na systém držení v pruhu, který je sice bez větší kritiky funkční, nicméně na špičku prémiové třídy mu ještě trocha ladění schází.

Pět hvězd Zdroj: Shutterstock Volvo se zaměřuje na bezpečnost a na výsledcích současné generace XC90 je to jasně patrné. I když na trh přišla už v roce 2015, její výsledky v testech Euro NCAP jsou pořád působivé. Ochrana dospělých cestujících je na 97 %, což je, pokud víme, nejlepší výsledek vůbec. I děti na tom budou s výsledkem 87 % velmi dobře. O něco horší výsledek má jen ochrana chodců – 72 % je však stále v porovnání s ostatními vozy přinejmenším slušný průměr. A elektroničtí asistenti na 94 % jsou naprostá špička. Na podobné úrovni jsou jen vozy Tesla, jejichž palubní systémy se ale v praxi zaměřují spíše na komfort řízení a dá se očekávat, že v praxi vás Volvo ochrání lépe.

Volvo zkrátka dělá pro bezpečnost hodně (včetně výzkumů následků nehod z praxe a jejich aplikace do vývoje) a rádo o tom dá vědět. Je prostě bezpečné. Co na tom, že výčet historických bezpečnostních prvenství třeba takového Mercedesu je minimálně stejně bohatý, či že bezpečnostní výbava XC90 venkoncem nijak nevybočuje ze standardů třídy.

Do deseti litrů se vejdete

Současná generace XC90 to při svém příchodu na trh od médií opakovaně schytala za absenci objemnějších motorů; mohli jste mít maximálně čtyřválec. Na tom se nic nezměnilo. Původní kritika také směrovala na nedostatek jízdního komfortu. Po právu se upozorňovalo i na to, že optimální dynamice a kultivovanosti zůstával vznětový čtyřválec XC90 v rámci třídy leccos dlužen.

To se s faceliftem částečně změnilo. Pod kapotou je nyní dvoulitrový dvojitě přeplňovaný čtyřválcový diesel s mild-hybridním 48V systémem. Pohonné ústrojí nabídne 235 koní a 480 Nm (elektromotor 14 koní a 37 Nm), přes osmistupňovou automatickou převodovku putuje výkon na všechna kola skrz mezinápravovou spojku. S hmotností 2,16 tuny si podle údajů výrobce vystačí s 6,9 litry na sto kilometrů, na stovku se rozjede za 7,6 sekundy a maximálně se rozvášní na 220 km/h.

V reálu vám nádrž o sympatickém objemu 71 litrů dovolí se přiblížit k tisícikilometrovému dojezdu jen s hodně lehkou nohou a za ideálních podmínek. Sympatická je dálniční spotřeba mezi 7,5 a 8 litry, po okreskách lze víkendovým tempem jezdit i trochu pod sedm, ve městě se hmotnost nezapře a dle hustoty provozu počítejte s 8,5 až 9 litry na sto kilometrů.

Čistě v rovině racionálních faktů by nebylo motorizaci s elektropomocí mnoho co vytýkat. Dynamika je pro běžnou jízdu uspokojivá, převodovka řadí hladce a bez zmatkování. Nicméně se bavíme o vrcholné modelové řadě, luxusním SUV a cenovkách přes dva miliony korun. A tady jsou měřítka přísnější a konkurence nemilosrdnější.

Dynamika se po faceliftu zlepšila a lze ji označit za dostatečnou, ale kultivovanost vznětového čtyřválce za konkurencí zaostává a jeho odhlučnění taktéž (jinak je úroveň potlačení aerodynamického i valivého hluku velmi solidní).

Autor: Vojtěch Med

S faceliftem se také citelně zlepšil jízdní komfort podvozku na standardních ocelových pružinách, přičemž pro ty, kterým by to bylo málo, je k dispozici i vzduchové odpružení. Toužíte-li po 22palcových kolech, zvažte vzduch. Racionálně vzato je standardní podvozek na dvacítkách optimem, chcete-li jsou v nabídce i o palec menší ráfky.

Dojem za jedna

Luxus je především prostor. Platí to v architektuře a platí to i u aut prémiových tříd. Prostoru nabízí XC90 požehnaně, vpředu, v prostřední řadě a nad poměry i v řadě třetí. Za tou navíc zbývá ještě naprosto použitelný kufr tam, kde SUV střední třídy mívají poličku na kreditku. To je ten pravý luxus.

Testovaný kus měl navíc v Evropě neobvyklé (v USA naopak u velkých SUV běžné) uspořádání 2+2+2, tedy se dvěma samostatnými křesly ve druhé řadě. Pro vícečlenné rodiny s požadavkem snadného přístupu dětí do třetí řady naprostý ideál, stejně tak pro čtveřici cestujících na delších cestách. Škoda jen, že sedačky v druhé řadě nemají „kapitánské“ loketní opěrky a že pokud sklopíte druhou řadu, nic nebrání předmětům z kufru cestovat otvorem mezi sedadly kupředu (chcete-li využít celou ložnou plochu, jinak lze z podlahy vyklopit pevnou, byť poněkud nevzhlednou zábranu).

Autor: Vojtěch Med

Všechny sedačky jsou (ve výbavě Inscription) samozřejmě rozkošnicky široké a nádherně čalouněné měkkou perforovanou a prošívanou kůží. Stejní to je s palubní deskou a výplněmi dveří. Pokud už je někde použita koženka, tak velmi jakostní, na dotyk příjemná. Zkrátka taková, že rozdíl zůstane necvičenému oku bezpečně skryt.

Prémiovou atmosféru doplňují dekory z dřevěné dýhy a mnoho filigránských detailů, které dávají celku ten správný punc exkluzivního zboží. Jmenovitě volant s věncem čalouněným v kontrastní kůži, startovací knoflík a roller nastavení jízdního módu s kovovým povrchem v „diamantovém brusu“ a volič převodovky z křišťálu značky Orrefors, historické sklárny, pro niž navrhoval design mimo jiné Karl Lagerfeld. A zmiňme i drobnou švédskou vlaječku všitou do švů sedadel.

Celkový dojem je na jedničku, takto by měl vypadat interiér luxusního SUV. Začnete-li ale šťourat v detailech, narazíte na drobné nedokonalosti. Tlačítka na volantu i některé další ovladače nemají úplně špičkovou haptiku ani teutonsky jemný chod. Otázkou je, zda vám to vadí. Nebo třeba dýhování na dveřích řidiče bylo u testovacího vozu v rámci jednoho elementu sesazeno ze dvou nenavazujících kusů. Opět je otázkou, zda si toho vůbec všimnete (nejspíš nikoli), nicméně je faktem, že podobný lapsus by u těch nejlepších v prémiové třídě prostě výstupní kontrolou kvality neprošel.

Autor: Vojtěch Med

David mezi Goliáši

Volvo zdůrazňuje, že s aplikací mild-hybridní technologie (startér-generátor) jde ruku v ruce výrazné zklidnění dříve kritizované nekultivovanosti systému start-stop. Má pravdu, vůz startuje a zhasíná takřka neznatelně. Na druhou stranu, nevtíravý stop-start je už nějaký čas naprostým standardem třeba u nejmenované německé trojkonkurence.

Razantně se zlepšil infotainment, příjemný je multifunkční displej v kapličce přístrojů. Obojí má poněkud svébytnou logiku ovládání, která vám může vyhovovat, ale stejně tak být na obtíž. Podobné je to s nutným „dvojklikem“ při ovládání voliče převodovky, nebo ovládáním klimatizace nikoli hardwarově, ale komplet v menu dotykové obrazovky – může vám to může přijít logické a fajn, nebo pít krev. Nicméně co do rychlosti reakcí, citlivosti i jemnosti obrazu zůstává infotainment vzhledem ke konkurenci poněkud nedokonalý.

Autor: Vojtěch Med

Najdete tu elektrické sedačky s bohatě dimenzovanou nastavitelnou opěrou stehen, vyhříváním a odvětráváním. Nebo čistý design a vkusné barevné i materiálové kombinace.

Volvo při uvedení XC90 před pěti lety říkalo, že čtyřválcový motor naftomilné Evropě stačí, a navíc je ekologičtější. A mnoho zákazníků evidentně souhlasilo, jakkoli se v této třídě vyskytovaly (a vyskytují) šesti- i osmiválce, citelně kultivovanější a leckdy i úspornější. Teď Volvo říká, že současná povedená mild-hybridní kombinace vznětového čtyřválce a elektromotoru je jejich vůbec posledním dieselem, protože další už nebude ani vyvíjet a soustředí se na ekologičtější systémy pohonů. Což je chvályhodné, ale i škoda.

Poptávka po mohutnějších agregátech totiž není v luxusní třídě zanedbatelná. Jakkoli náklady na vývoj a protlačení takové techniky nejnovějšími emisními regulemi jsou astronomické. Možná je za tím ekologie a možná jen relativně malému Volvu (pod křídly čínského Geely) nevychází rovnice nákladů a výnosů. Volvo zkrátka, podobě jako třeba JLR, nemá v automobilovém světě obřích koncernů úplně jednoduchou pozici.

Autor: Vojtěch Med

Verdikt

Na druhou stranu má vlastní vybroušený styl, nezaměnitelný esprit, svébytnou image, konejšivý feeling a klientelu oceňující severský individualismus. Dokonce i internetový slangový slovník UrbanDictionary pod heslem „Volvo driver“ uvádí ve zkratce zhruba tolik, že s ním jezdí milí a příjemní lidé. Lidé spíše vzdělanější, kteří vědí, že v životě je vždy třeba si vybrat priority a nic není černobílé. Je to sice stereotyp, ale něco na něm bude.

Ostatně, kdy jste naposledy viděli titulek Pirát silnic v luxusním Volvu…, nebo jak z XC90 vystupuje řidič v tílku s pěti průměrnými platy ve zlatě na krku?

Faceliftovaná XC90 je vlastně přesně taková, jaká má být. V některých ohledech vynikající a rozmazlující, v jiných průměrná a s několika drobnými pihami na kráse. Ty vám mohou a nemusí vadit.

Závěrem tedy rychlé shrnutí: Je XC90 technicky nejvytříbenější luxusní SUV? Není. Jezdí nejlépe ze všech luxusních SUV? Nejezdí. Má snad nejlepší zpracování, nejpečlivější péči o detail, nejvybranější materiály, nejlepší infotainment? Ne. Samozřejmě, záleží na prioritách.

Máte si ji koupit? Pokud se vám líbí, tak rozhodně ano. Tedy za toho základního předpokladu, že máte zrovna nazbyt minimálně 1,67 milionu korun za základní vznětovou B5, případně 1,87 milionu za B5 ve výbavě Inscription, či 2,222 milionu za XC90 B5 ve výbavě a s příplatky na fotografiích.

Je to totiž o nezanedbatelný kus lepší auto než před faceliftem. S větší porcí exteriérového chromu sice vypadá honosněji, ale stále není nabubřelá a celkově je to velmi konejšivé, prostorné a veskrze příjemné auto. A především: s dieselem už nebudou.