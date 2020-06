Nová Octavia: Jako Audi bez příplatku za značku, ukázal test

Ať chcete nebo ne, tomuhle autu neutečete. Možná si ho nekoupíte, ale stejně ho dostanete jako služební, nebo ho bude mít váš soused či švagr. Nebo ho aspoň potkáte pokaždé, kdy vystrčíte nos na silnici. A pokud budete někdy auta rozebírat s přáteli nad sklenicí piva, určitě o Octavii hodně uslyšíte.

Není divu. Octavia je už téměř čtvrt století oprávněnou chloubou českého automobilového průmyslu. A z titulu „domácího produktu“ také standardní volbou mnoha českých řidičů i flotilových manažerů. Nejde ale jen o to, že je to auto domácí. Na Octavii je stále vidět, že se snaží promlouvat k duši českého zákazníka. Už od své první generace stojí tak nějak mezi třídami.

Stojí sice na platformě menšího Volkswagenu Golf, ale vnitřním prostorem a hlavně objemem kufru se snaží cílit spíše na auta o třídu výš. Zároveň se snaží zapůsobit praktičností v podobě různých Simply Clever vychytávek a k tomu přidat přitažlivý poměr ceny a nabízené hodnoty. A samozřejmě jízdní vlastnosti, které dají českému tatíkovi či manažerovi pocit, že řídí vůz srovnatelný s daleko zvučnějšími jmény a že tak svoje peníze utratil neobyčejně moudře. Zkrátka ztělesněný ideál českého motoristy.

Jestli na vás z předchozího odstavce dýchla lehká ironie, vyhodnotili jste ho naprosto správně. Ne že by na Octavii bylo něco špatného, všechny její generace jsou vynikající auta. Ale tuzemská posedlost tímhle modelem je občas trochu únavná. Stejně jako zarputilá snaha další části motoristické veřejnosti najít na ní nějaké chyby.

Pusťme se do zjišťování, jak je to doopravdy.

Co to je?

To už asi všichni víte. Nová generace nejprodávanějšího českého auta je, jako všechny předchozí, odvozeninou z nejprodávanějšího auta německého, tedy Volkswagenu Golf. Je zase o něco větší, nabízí zase o něco modernější technologie a měla by i lépe jezdit. A samozřejmě také lépe vypadat, ale to je už věc osobního vkusu.

Co vás tentokrát nečeká, to je nějaká přelomová technická změna. Octavia čtvrté generace stojí na platformě MQB, stejně jako ta minulá. Má sice o pár centimetrů delší rozvor a je i větší celkově, ale po technické stránce to není taková změna jako mezi první a druhou nebo druhou a třetí generací.

To by ale nemělo ničemu vadit, už minulá generace byla po mechanické stránce výborná, zvláště pokud jde o podvozek. Jen škoda přechodu na vlečenou nápravu u levnějších modelů, ale k tomu se ještě dostaneme.

Revoluční novinky nás ale čekají také. Týkají se částečně pohonných ústrojí, protože přichází hned několik hybridních variant, ale žádnou z nich jsme zatím v rukou neměli, takže mild hybridy i plug-in hybridy necháme na příště. Všech variant Octavie se ale týkají nové palubní systémy a zásadně přepracovaná architektura interiéru.

Nový infotainment sází čistě na dotykové ovládání, zmizela i většina ostatních fyzických tlačítek či knoflíků a všechno vypadá čistší, modernější a úhlednější. Jen je otázka, jestli je to také lepší v praxi.

Jak to jezdí

Začněme od toho, co by teoreticky mělo být nejdůležitější. Tedy jak novinka jezdí. Záměrně píšu „mělo by být“, protože dnešní auta už dosáhla ve většině dynamických parametrů úrovně, kdy další zlepšování nemusí být tím nejdůležitější. Vlastně ho nemusíte ani poznat.

V případě Octavie si první zmínku zaslouží podvozek, protože ten je, na rozdíl od motoru a převodovky, sdílený velkou částí modelové řady. Stejně jako v minulé generaci i tady dostaly slabší motory (do 110 kW/150 k – testovaná 1.5 TSI/110 kW sem tedy patří) jednodušší vlečenou nápravu, zatímco ty výkonnější jsou osazeny zavěšením víceprvkovým.

Obecně se fungování podvozku nové Octavie nese v duchu typickém pro všechny poslední modely značky Škoda. Mám podezření, že zde funguje vliv oddělení Motorsport, protože právě rallyové speciály ke svému fungování potřebují umět si zachovat neochvějnou jistotu a stabilitu i na špatném povrchu. V tom nové Škodovky vynikají a Octavia není výjimkou.

Nejlépe to poznáte při rychlé jízdě po typické české okresce. I když podvozek postavíte před opravdu náročnou výzvu, jako je třeba esíčko s rozbitým, zvlněným povrchem a změnou stoupání i sklonu silnice, neztratí svoji sebejistotu. Čekáte, že přijde nedotáčivost, odskakování nebo nějaký projev nervozity, ale nestane se vůbec nic. Jen cítíte, jak pod vámi kola a zavěšení tancují, ale auto propluje náročným úsekem naprosto hladce a bez zaváhání. Jistota, kterou to řidiči přináší, je opravdu působivá.

Pět hvězd Zdroj: Shutterstock I na výsledcích testů Euro NCAP je vidět, že si Škodovka dala na nové Octavii opravdu záležet. Ochrana dospělých cestujících je s hodnocením 92 % naprosto špičková. Stejné je to i u ochrany dětí - 88 %. „Odnesou“ to jen chodci, respektive podle nové metodiky „zranitelní účastníci provozu“ – za jejich ochranu si Octavia vysloužila jen 73% hodnocení. Naprosto excelentní je ale hodnocení bezpečnostních asistentů – hodnotu 79 % mírně překonává nebo se jí vyrovná jen několik málo konvenčních aut (výjimkou jsou Tesly, které mají přes 90 %). A není divu, plně vybavená Octavia vám umí pomoct opravdu se spoustou věcí. Umí vás udržet v jízdním pruhu, varovat před nárazem do překážky před vámi nebo dokonce aktivně začít brzdit, upozornit na auto při vyjíždění z parkovacího místa, změně jízdního pruhu nebo i vystupování. Kvůli posledně jmenovaným funkcím byla také vybavena dalšími dvěma radary, kromě předního má tak i šikmo směřující radary v D-sloupcích.

Jediným negativem je ona již zmiňovaná vlečená zadní náprava. Její nedostatky se neprojeví při ostré jízdě, ale mají vliv spíše na komfort při poklidném cestování. Zvláště příčné nerovnosti jsou od zadních kol cítit výrazněji, než by bylo ideální – a to i pokud jsou docela drobné. Ale to by mohla řešit nejen sofistikovanější náprava u výkonnějších verzí, ale i volba menších kol než jsou osmnáctky s nízkoprofilovými pneumatikami. Ty si na slabší modely stejně asi objedná málokdo.

Komfortu jízdy výrazně pomáhá i adaptivní podvozek DCC, který nově nenabízí jen tři nastavení (Comfort, Normal a Sport), ale možnost nastavit tvrdost v široké škále. Přesně tak, jak se vám zrovna hodí. Nejtvrdší režim přitom stále uspokojivě pohlcuje nerovnosti, zatímco maximálně komfortní nastavení udělá jízdu až poněkud houpavou. Prostřední nastavení Normal je uspokojivé ve většině situací, jen při rychlé jízdě v zatáčkách už se hodí trochu přitvrdit.

I pohonné ústrojí je dobré, i když nikoliv vynikající. Motor 1.5 TSI byl i v předchozí generaci nejslabším z benzinových agregátů. Nenabízí o tolik lepší dynamiku než levnější tříválec 1.0 TSI, oproti kterému je znatelně dražší, a je otázka, jestli za příplatek stojí. Asi největší problém je neochotná dynamika v otáčkách nižších než zhruba 1700 ot./min v kombinaci s dlouhými kvalty šestistupňové převodovky.

Dá se předpokládat, že se sedmistupňovým DSG bude mnohem příjemnější, takto ale občas musíte podřazovat více a častěji, než by bylo milé. Převodovka má ale příjemný chod, motor má kultivovaný projev a ani přes veškerou snahu se mi nepodařilo napodobit dříve kritizované „cukání“ v některých jízdních režimech.

Asi to nebude moje oblíbená motorizace v Octavii (to se uvidí až vyzkoušíme litr a dvoulitr), ale obecně mu není co vytknout. Ani spotřeba, která se při slušném zacházení pohybuje pod sedmy litry, není důvodem k výhradám.

Jaké je to uvnitř

Pokud jste byli zvyklí na odcházející Octavii, Superb či jiný z minulé generace modelů Škodovky, bude pro vás interiér asi tou největší změnou. Všechno se nese v duchu dnes tak moderního odklonu od fyzických tlačítek k dotykovému ovládání, pohybovým senzorům a minimalistickému designu.

Na pohled to funguje skvěle. Nová Octavia vypadá mnohem moderněji a dráž než ta předchozí. Zásadní podíl na tom má samozřejmě velký displej navigace Columbus i „virtuální kokpit“, neboli displej místo palubní desky. Ten můžete přepínat mezi několika režimy, od simulace analogových budíků přes různá zobrazení jízdních dat kombinovaná s mapou nebo například výstupy z jízdních asistentů.

Posledně jmenované nastavení je novinkou a umožní vám na přístrojovém štítu vidět, co „vidí“ senzory auta – čáry na silnici, auta před vámi nebo za vámi a podobně. To se hodí, pokud se zrovna spoléháte na semiautonomní funkce auta, jako je tempomat nebo udržování v jízdním pruhu. Máte tak lepší představu, na co auto bude a nebude reagovat a můžete zasáhnout, pokud by něco přehlédlo.

Trochu kontroverzní je mezi motoristy opuštění klasických tlačítek ve prospěch dotykového ovládání. Zůstala jedna lišta tlačítek pod panelem navigace a klimatizace, a řada tlačítek po levé straně. Funkce jako ovládání světel, volby jízdních režimů nebo odmlžování předního a zadního okna jsou stále ovládány klasickými tlačítky.

Na displej se přesunulo ovládání klimatizace včetně nastavení teploty (kromě zadní zóny třízónové klimatizace, ta má tlačítka vzadu na středovém panelu, dostupná pro cestující na zadních sedadlech). Na rozdíl od řady jiných aut to ale není nijak obtěžující. Ovládání všeho potřebného je na displeji stále, nemusíte procházet žádná menu a víte „kam sáhnout“.

Zajímavě je vyřešeno ovládání hlasitosti. Kromě možnosti použít jedno ze dvou chromovaných koleček na volantu tu je dotyková lišta pod displejem, po které stačí přejet prstem. Trochu nezvyklé, ale mnohem příjemnější než klikání na tlačítka plus a minus u předchozí generace.

Volant sám o sobě vzbudil bouřlivé reakce kvůli svému dvouramennému designu, který následuje módního příkladu aut jako Mercedes-Benz třídy S nebo Chevrolet Corvette. Design samotný je otázkou vkusu, zpracování s lesklými detaily a hezky zpracovanými kolečky ovládání ale Octavii rozhodně posouvá zase o něco dál.

Stejně dobře působí i zbytek interiéru. V testované verzi působí kabina až „prémiovým“ dojmem, který kazí jen několik málo detailů, kterých si většina lidí ani nevšimne.

Samotný infotainment je také krokem vpřed, zejména pokud jde o možnost naprosto individuální konfigurace jeho rozvržení. Základem je mřížka sestávající ze tří řad o pěti „čtverečcích“, přičemž jednotlivé aplikace mohou zabírat prostor jednoho až 3x3 políček.

K dispozici jsou dvě obrazovky (podobně jako u chytrého telefonu), takže máte prostor na jednu variantu displeje pro běžně používané aplikace a druhou pro ty, které využíváte méně často. Nebo pro nastavení pro různé situace. Zajímavé, funkční a intuitivní.

Infotainment si zaslouží ocenit celkově. Software je rychlý, reaguje bez prodlev, dotykový displej funguje precizně, včetně funkce, která vám pro přiblížení prstu zobrazí další informace. Koncepce s ovládáním kolečkem, jaké najdete u podobných systémů v prémiových vozech, je sice o něco příjemnější, ale z čistě dotykových systémů patří tento ke špičce.

Je tu samozřejmě jeden problém, o kterém jste už možná slyšeli a který způsobil dočasné zastavení dodávek Octavie. Systém je postavený na zcela nové architektuře, která trpí „porodními bolestmi“ a v současnosti docela často dochází k zamrzání systému nebo výpadku jeho funkcí.

Právě možnost, že nebude fungovat nouzové volání eCall, byla důvodem pozastavení dodávek do doby, než bude problém vyřešen. Předpokládáme, že zároveň se vyřeší i ostatní problémy se spolehlivostí, takže až budou Octavie opět putovat k zákazníkům, neměl by to být důvod k obavám. Systém je navíc aktualizován na dálku, takže kvůli jeho průběžnému vylepšování nebudete muset do servisu.

Jak se s tím bude žít?

I přes jasně patrnou snahu o posun Octavie směrem k prémiovému produktu jí velká část zákazníků bude dál brát především jako praktickou záležitost. Nejen čeští řidiči se budou zajímat o velikost kufru, stejně jako o vnitřní prostor a užitečné vychytávky.

V Mladé Boleslavi to vědí a tak samozřejmě na všem z toho zapracovali. Kufr doznal obligátního zvětšení, tentokrát o třicet litrů na výsledných 640. Netuším, jestli je opravdu tak zásadní přidávat další desítky litrů k již tak velkému zavazadelníku, ale věřím, že zákazníky to potěší. Stejně jako u minulé generace je také možné objednat si dvojitou podlahu, pod kterou schováte drobnosti nebo si usnadníte nakládání (je v rovině s nakládací hranou), nebo naopak kufr zmenšit plnohodnotnou rezervou.

Zajímavost: příplatkové audio Canton si můžete objednat jen a pouze s dojezdovou rezervou – nikoliv bez rezervy, nikoliv s plnohodnotnou. Není to chyba konfigurátoru, ale následek faktu, že subwoofer je právě v prostoru rezervy. Připlatit je možné i třeba elektricky ovládané dveře kufru včetně „virtuálního pedálu“, tedy čidla, které kufr otevře po mávnutí nohy pod nárazníkem, pokud u sebe máte klíčky.

Možná důležitější než ještě o něco větší objem většinou prázdného zavazadelníku je ale prostor v kabině. Ten mě, spolu s přítomností technologií ve větším modelu nedostupných (například průhledový displej před řidičem) přivedl k otázce, jestli vůbec má smysl kupovat větší Superb. Nezpochybnitelný je samozřejmě prostor na nohy na zadních sedadlech, který ze Superbu dělá skvělý taxík nebo dostupnou variantu limuzíny s řidičem. Ale se svými zhruba 180 centimetry si pohodlně sednu „za sebe“ i v Octavii a prostor vpředu je se Superbem téměř identický.

Tradiční Simply Clever prvky tu zahrnují nejen pověstnou škrabku na led nebo nenápadné, ale užitečné odpadkové koše v kapsách u dveřích. Jedna z USB-C zásuvek je u zrcátka, abyste mohli pohodlně zapojit parkovací kameru, koberec v kufru můžete mít s jednou stranou látkovou a jednou gumovou, pro případ, že byste přepravovali špinavé předměty, kufr lze navíc napěchovat nejrůznějšími udělátory pro upevnění, uchycení nebo zavěšení nákladu. Objednat si můžete třeba také držák na tablet na opěradla zadních sedadel nebo paket pro spaní (polštářek po straně zadních sedaček, aby se vám dobře spalo).

Pro Škodovky typický pocit, že se někdo opravdu zamyslel nejen nad tím, aby se s autem dobře jezdilo, ale i dobře žilo, převládá i tady. Asi nic, co byste nečekali, ale pořád to z Octavie dělá příjemného společníka.

Kolik to stojí?

Cena nové Octavie je asi nejčastějším zdrojem nářků českých motoristů. Základní model Active s litrovým motorem bude stát 456 900 Kč, ale ještě se nevyrábí a nemůžete si ho ani nakonfigurovat. Základní motorizací je v tuto chvíli testovaná 1.5 TSI/110 kW v prostřední výbavě Ambition, která vás vyjde na 596 900 Kč jako liftback nebo na 636 900 Kč jako kombi. V testované výbavě Style začíná na 687 900 Kč a konkrétní testovaný kus se podle konfigurátoru pohyboval někde okolo 950 000 Kč.

Ano, znamená to, že Škodovka s (v tuto chvíli) základním motorem „dokáže“ být dražší než podobně velké BMW řady 3 s ekvivalentním motorem (318i má tříválcovou patnáctistovku o 156 koních). To může znít na první pohled poněkud strašidelně, zvláště pokud máte značku Škoda zafixovanou jako dostupné auto pro obyčejné lidi, což je u nás stále převládající pohled. Ale samozřejmě to není tak jednoduché.

Za prvé, testovaný kus byl typickým příkladem auta z novinářské flotily, která bývají napěchovaná výbavou, aby výrobce předvedl vše, co daný model může umět. Zároveň už dávno neplatí, že by Škodovky byly ve standardní výbavě chudě vybavené.

Verze Style má už v základu 10“ navigaci Columbus, LED světlomety (ty jsou standardem pro všechny verze, s halogeny nebo xenony už se u Octavie nesetkáte), bezklíčový vstup a odemykání, tempomat, vyhřívaná sedadla, připojení Bluetooth, řadu asistentů a podobně.

Zároveň se Škoda drží německého přístupu, který vám nabízí obrovskou škálu možností a můžete si do téměř libovolné verze objednat libovolnou výbavu.

Což nás přivádí k dalšímu faktoru. U moderních aut jsou obrovskou částí ceny právě moderní technologie. Chytrá světla LED Matrix, adaptivní tempomat s radarem, asistent pro změnu jízdního pruhu s dalšími radary, elektricky nastavitelná sedadla s pamětí, Head-up displej, třízónová klimatizace nebo adaptivní podvozek, to všechno je zhruba stejně drahé u malého auta jako u velkého, u „levné“ značky jako u luxusní.

U levnějších motorizací a modelů tak přílišné řádění v konfigurátoru může vyprodukovat poněkud zvláštně působící výsledky. Ostatně když se vrátíme k BMW, tak ona tříválcová 318i s výbavou odpovídající testované Octavii atakuje hranici 1,4 milionu korun. BMW v ekvivalentní cenovce pak bude oproti podobně drahé Octavii mnoho prvků postrádat.

A je na místě poznamenat, že v jízdní dynamice ani přes inherentní výhodu BMW spočívající v pohonu zadních kol mnoho řidičů nepozná velký rozdíl, zatímco vnitřní prostor hovoří jasně ve prospěch Škody.

Je tak na zákazníkovi, jestli je pro něj důležitější značka a dynamičtější charakter, nebo nejmodernější technologie. Může také obětovat ony technologie a pořídí stále solidně vybavený vůz o několik set tisíc korun levněji. Či naopak přidá k bohaté výbavě i výkonnější motor a třeba pohon všech kol, který zároveň přinese sofistikovanější podvozek a může tak dát o mnoho větší smysl i Octavii za milion.

Dalším úhlem pohledu je srovnání s přímou konkurencí. Je pravda, že za Renault Mégane, Opel Astra či jiné „mainstreamové“ auto můžete zaplatit výrazně méně, zvláště vezmete-li v úvahu slevy. Tady už ale narážíme na to, že Škoda nejenže přestala patřit k levným značkám, ale dokonce přeskočila některé z těch „mainstreamových“ a co do kvality zpracování, jízdní dynamiky i použitých technologií je na první pohled vidět, za co ty peníze navíc zaplatíte. Nemluvě o tom, že vnitřním prostorem se Octavia opět přibližuje spíše vozům o třídu výše.

Ve výsledku si tak mnohem spíše než konkurenci k Opelu či Renaultu kupujete Audi bez příplatku za značku. Což zachovává pozici Škody jako „spousty auta za rozumné peníze“. Jen už v trochu jiné kategorii.

Verdikt

Pokud jste se těšili na dostupné auto pro české chalupáře, možná budete trochu zklamáni. Octavia, minimálně ta testovaná, jím tak docela není. Tuto roli možná splní litrová verze Active, až dorazí na trh.

Zároveň testovaný exemplář nedává příliš smyslu ani v roli, která by mu měla sedět lépe – totiž rozumně naceněné alternativy k prestižním kombíkům. Na to je testovaná patnáctistovka příliš anemická a vlečená zadní náprava je jistou vadou na kráse jinak skvěle naladěného podvozku.

To všechno je ale věcí konfigurace daného auta. S trochou sebekontroly při konfiguraci můžete z 1.5 TSI poskládat auto, které bude dávat perfektní smysl. Nebo můžete připlatit či vyměnit část výbavy za lepší motorizaci a dostat tak auto, které bude prémiovým alternativám velmi zdatně šlapat na paty. Případně naopak počkat na levnější verze se základním motorem, který, soudě podle předchozí generace, bude pro běžného řidiče naprosto dostačující.

Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, dostanete za svoje peníze opravdu hodně muziky, byť možná ne způsobem, který jste od dříve lidové značky očekávali. S novou Octavií totiž Škoda udělala další krok směrem pryč z kategorie lidových vozů.