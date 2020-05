Sen českých manažerů? Hybridní Superb umí víc, než parkování zdarma

Elektrifikovaná auta, ať už čistě elektrická nebo hybridní, zažívají boom. Ale zejména u firem jsou naftové motory stále jednoznačně nejoblíbenější volbou, bez ohledu na jejich problémy v poslední době.

Není divu, nízkou spotřebu a solidní zátah naftového motoru je těžké překonat. Mohlo by se to podařit plug-in hybridům, které umožňují alespoň na krátké vzdálenosti jezdit čistě elektricky? To na našem trhu uvidíme teď, kdy přichází první plug-in hybridní škodovka.

Co to je?

Zatímco Superb jako takový je asi zbytečné představovat, pojem plug-in hybrid neboli PHEV stále mnohé řidiče mate. Někteří si jej pletou s elektromobilem, jiným není jasný samotný princip fungování hybridu.

Stejně jako „běžný“ hybrid (HEV) je i plug-in hybrid vybaven dvěma druhy pohonu. Tím primárním bývá klasický spalovací motor, obvykle na benzin. Doplněn je o elektromotor, který ho u plug-in hybridu dokáže obvykle zcela zastoupit, přinejmenším v nižších rychlostech. Rozdílem mezi plug-in a „normálním“ hybridem jsou ale především větší baterie a možnost dobít je z externího zdroje.

Autor: Vojtěch Dobeš

Existuje tak několik režimů, v jakých může plug-in hybrid operovat. První je čistě elektrický provoz, při kterém Superb iV ujede až 62 kilometrů na jedno nabití a bez problémů se zvládá pohybovat i rychlostmi kolem stovky.

Můžete také jezdit zcela bez dobíjení, přičemž Superb iV ukládá do baterií energii získanou při brzdění a nebo vygenerovanou pomocí benzinového motoru. Systém přitom vždycky udržuje určitou míru nabití, aby bylo možné elektrický motor využít pro zlepšení dynamiky.

A nebo můžete všechny režimy libovolně kombinovat. Zároveň si můžete nastavit, pod jakou hladinu nabití by se baterie neměla dostat a nechat si ji tak „v rezervě“ třeba pro jízdu po městě, do kterého míříte, nebo pro možnost využívat dynamiky kombinovaného výkonu.

Jak to jezdí?

Teoretický popis fungování hybridu je jedna věc. Jak to ale funguje v praxi? Myšlenka přepínání mezi dvěma pohony může působit jako něco komplikovaného, neohrabaného a potenciálně nešikovného a narušujícího dojem hladké jízdy. Proto je na místě vypíchnout, že ničeho takového se obávat nemusíte.

Kdo srovnává, ten jede Levněji! Vůz. Zdroj: Shutterstock.com Přišli na Peníze.cz, srovnali a ušetřili. Vyzkoušejte si to taky, stačí si vybrat, jak byste povinné ručení nebo havarijko rádi sjednali: Osobně Call Centrum Online Chci také ušetřit

Fungování pohonného ústrojí Superbu iV sice zní hrozivě komplikovaně, ale o to se starají elektronické mozky auta. Vy budete mít dost možná problém poznat, kdy jedete čistě na elektřinu, kdy čistě na benzin a kdy vás pohánějí vpřed oba motory. Jediná stoprocentní cesta, jak si udržet přehled, je přepnout palubní desku do režimu, ve kterém budíky tuto informaci zobrazují.

To ale samozřejmě neznamená, že by Superb iV jezdil jako benzinové auto, jakkoliv právě tomu je nejpodobnější. Je to spíše jako benzinové auto s porcí magicky všudypřítomného zátahu navíc.

V tom je z pohledu řidiče největší lákadlo hybridu. I když má pod kapotou jen přeplňovanou čtrnáctistovku o výkonu 110 kW (154 koní), je tu ještě elektromotor o 85 kW (114 koních), který pomáhá dosáhnout systémového výkonu 160 kW (215 koní). Jak jste si možná všimli, nejde o čistý součet, ale i tak to ze Superbu iV dělá druhou nejvýkonnější variantu tohoto modelu, hned po vrcholném 2.0 TSI/200 kW.

Díky okamžitě přístupnému výkonu elektrického motoru máte navíc dynamiku k dispozici skutečně kdykoliv – než se „nadechne“ turbodmychadlo nebo převodovka DSG stihne podřadit, elektromotor už nabízí plnou sílu. To umožňuje Superbu iV i velmi dynamickou jízdu či předjíždění tak, jak odpovídá jeho výkonu.

Zároveň ale například v městském provozu jezdíte většinu času čistě na elektřinu, bez hluku, bez lokálních emisí a bez opotřebení motoru.

Vyplatí se to?

Hlavním účelem hybridu ale není jezdit rychle ani tiše. Jde o to, jezdit ekologicky a ekonomicky. Což se na papíře nepochybně daří. Spotřeba 1,4 až 1,5 litru na sto kilometrů je úžasná, až neuvěřitelná. Proto byste jí také věřit neměli.

Nejde samozřejmě o žádný izolovaný problém nebo snad dokonce záměr výrobce. Týká se to všech plug-in hybridů a všech automobilek, které je vyrábějí. Protože testy spotřeby jsou standardizované, musí je používat všichni a to i tehdy, když příliš neodpovídají realitě.

Autor: Vojtěch Dobeš

U plug-in hybridu je problém v tom, že testovací cyklus začíná s plnou baterií, jejíž nabití se žádným způsobem nezapočítává do spotřeby či emisí CO2. A protože různé varianty testu mají obvykle méně než 100 kilometrů, znamená plně nabitá baterie zásadní ovlivnění výsledku.

V reálném světě samozřejmě záleží na tom, jak často budete auto nabíjet a jaké trasy budete jezdit. Máte doma nabíjecí stanici, nebo můžete nabíjet v práci, a jsou cesty do práce nebo krátké jízdy po městě vaší nejčastější trasou? Potom se snadno může stát, že dny, týdny nebo měsíce zvládnete v čistě elektrickém režimu. V takovém případě se Superb iV samozřejmě vyplatí.

Rychle, ale (zatím) draze Zdroj: Shutterstock Extrémně rychlé nabíječky sítě Ionity budou také extrémně drahé. Mezi diskutujícími na internetu to vyvolalo obavy, že drahá bude celá elektromobilita. Nebude. Nejrychlejší nabíjení elektromobilů je drahé. No a co?

Jestliže budete jezdit trasy delší, ale stále s častým nabíjením, je možné, že dosáhnete v reálu udávané spotřeby nebo ji dokonce překonáte. Ale stejně tak může nastat opak, tedy to, že vaše spotřeba bude vyšší. Čím víc najedete mezi nabitími, tím více se bude blížit té „reálné“, tedy spotřebě, kterou má Superb iV, pokud ho nenabíjíte vůbec.

Ta zhruba odpovídá benzinovým variantám, byť hybridní systém umí přinést zásadní úspory. Můžete tedy očekávat, že budete jezdit v rozsahu od 6 do 7 litrů mimo město až po zhruba 10 litrů na sto v ostřejším městském tempu.

Není to ale vždycky úplně prosté, například při ostré jízdě po okreskách vede časté brzdění k rychlejšímu dobíjení baterie, takže sice zvýšíte okamžitou spotřebu, ale také následně můžete ujet až desítky kilometrů zcela bez spotřeby.

Důležitým faktorem v úvaze, jestli se vám iV vyplatí, je i jeho cena. Za 891 900 Kč je stejně drahý jako nejvýkonnější 2,0 TDI/140 kW, oproti kterému je však o něco rychlejší. Jediný rychlejší Superb, 2,0 TSI/200 kW 4x4, stojí o zhruba 150 tisíc korun víc.

Abychom to shrnuli: dá se říci, že čím více budete jezdit po městě a čím více budete nabíjet, tím větší je šance, že se vám Superb iV skutečně vyplatí. Pokud jezdíte dlouhé cesty nebo trávíte většinu času na dálnici, je to naopak a TDI je stále ta správná cesta.

Pět hvězd Zdroj: Shutterstock Superb prošel testy Euro NCAP jen ve verzi před faceliftem, takže lze očekávat, že díky vylepšeným elektronickým asistentům by měl dnes výsledky o něco lepší. To hlavní se ale nezměnilo, stále tak můžete počítat se špičkovou úrovní ochrany dospělých i dětí (86 % v obou disciplínách). Bezpečnostní asistenty byly hodnoceny vynikajícími 76 %, ale jak už jsme zmínili, faceliftový model by asi uspěl ještě lépe. Nejhorším výsledkem je stále velmi slušných 71 % za ochranu chodců.

Jak se s tím žije?

To, jak pohodlný bude váš život s plug-in hybridem, samozřejmě závisí na tom, jak ho budete používat. Zcela nepochybně se najde řada majitelů, kteří si pořídí Superb iV jen kvůli „EL“ poznávacím značkám a tím pádem snadnému parkování po Praze. V takovém případě víceméně nemusí poznat rozdíl oproti běžnému Superbu. Obejdou se bez dobíjení a Superb iV se bude chovat jako běžný hybrid.

Pokud disponujete garáží, je ale škoda nevyužít možností, které vám Superb dává. Z běžné zásuvky ho můžete nabít za pět hodin do plné kapacity, která vám umožní ujet 62 kilometrů. S Wallboxem na třífázový proud pak tento čas zkrátíte na 3 hodiny a 30 minut, případně můžete využívat veřejných rychlonabíječek.

Ať už nabíjíte kdekoliv, je to relativně snadné a pohodlné – stačí otevřít krytku v masce a připojit kabel. Mnoho majitelů časem zjistí, že je pravidelné připojování do zásuvky pohodlnější, než muset jezdit na čerpací stanice.

Dává smysl jako Sportline?

Testovaný exemplář byl ve specifikaci, která vypadá jako poněkud zvláštní volba pro ekologicky a ekonomicky zaměřený druh pohonu – výbava SportLine přichází nejen s agresivnějším vzhledem, ale také sníženým, sportovnějším podvozkem.

I v kombinaci s adaptivními tlumiči DCC tak přichází o část pověstného houpavého komfortu modelu Superb a nahrazuje jej tvrdším a agresivnějším chováním. Pro SportLine to asi není zrovna typická volba, ale na druhou stranu stále jde o druhý nejrychlejší Superb na trhu a i ostřejší jízda v zatáčkách variantě iV docela „sluší“.

Autor: Vojtěch Dobeš

Verdikt

Za litr a půl se Superbem iV opravdu jezdit nebudete, tedy přinejmenším ne pokud ho nebudete nabíjet každých ani ne sto kilometrů. Přesto může být pro mnoho řidičů velmi zajímavou alternativou k obligátní volbě v podobě motoru TDI.

Pro někoho díky možnosti jezdit čistě elektricky, pro jiného zase díky výrazně lepší kultivovanosti a dynamice – v obojím překonává nejen naftové, ale i benzinové varianty.

A v neposlední řadě tu je také ono parkování po celé Praze zdarma. Jen je otázka, jestli tahle výhoda přežije masivní rozšíření hybridních služebních vozů...