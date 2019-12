Pojede to jinak. Největší vlaková změna za poslední roky je tu

Noc ze soboty na neděli 15. prosince přináší vedle každoroční změny jízdního řádu i zásadnější novinky. Pětinu toho, toho, co doteď zajišťovaly České dráhy, převezmou jiní dopravci. A i tam, kde zůstanou České dráhy, to v některých krajích bude komplikovanější než dřív.

Příjemnou zprávou je, že v žádném kraji nedochází k omezení provozu. Naopak: Vlaků pojede o trochu víc než doteď, někde i zrychlí. Po letech se dokonce vrátí běžný provoz na takzvanou Švestkovou dráhu z Litoměřic do Mostu. Ožije i krátká trať mezi Židlochovicemi a Hrušovany u Brna – umožní tak přímé spojení s Brnem.

Přibydou ranní rychlíky (třeba z Chebu přes Karlovy Vary do Prahy), večerní spoje (například z Prahy do Plzně) i přímá spojení bez přestupu (Štramberský expres z Ostravy přes Studénku do Štramberka nebo z Prahy do Třeboně). Rostoucí zájem cestujících v okolí Prahy nebo na hlavním koridoru už bohužel naráží na kapacitní možnosti tratí (částečně se ještě dá řešit prodloužením souprav).

Jednotná jízdenka má zpoždění

Od 15. prosince se častěji setkáme s jinými dopravci jako jsou RegioJet, Arriva, Leo Express a další. Zatím jezdily především na hlavních tratích mezi Prahou, Olomoucí a Ostravou nebo Prahou, Brnem a Břeclaví – na obou jako alternativa k Českým drahám. Rychlíky mezi Plzní a Mostem už dřív začala provozovat společnost GW Train Regio, stejně jako lokálky na Šumavě nebo z Mariánských Lázní do Karlových Varů.

Anketa Jak často jezdíte vlakem? Pravidelně do práce nebo do školy, jinak ne. Několikrát týdně, nejenom do práce nebo do školy. Několikrát za měsíc. Přibližně jednou měsíčně. Párkrát za rok. Jednou nebo dvakrát ročně. Od roku 2010 jsem to už někdy zažil(a). V tomhle desetiletí to ještě nebylo.

Teď na „soukromníky“ (v uvozovkách proto, že třeba Arrivu vlastní státní Deutsche Bahn) narazíme mnohem víc. Nahradí České dráhy na rychlících mezi Prahou, Mladou Boleslaví, Turnovem a Tanvaldem, stejně jako mezi Brnem, Přerovem, Ostravou a Bohumínem nebo mezi Prahou, Příbramí a Českými Budějovicemi. Nově zajistí i některé osobní vlaky v Ústeckém a Zlínském kraji nebo na Orlickoústecku.

Konkurenční jízdenky přitom nebudou platit jinde. Při cestě v rámci stejného kraje sice můžete využít integrovaný tarif (o něm si napíšeme za chvíli), ale když pojedete přes víc krajů, žádnou jednotnou jízdenku pro různé dopravce zatím nedostanete. Zkomplikuje to jak přestupy, tak možnost pružně reagovat a nastoupit do vlaku, který vám prostě pojede jako první (tam, kde budete mít na výběr).

Ministerstvo dopravy sice několik let „intenzivně připravovalo“ jednotnou celostátní jízdenku pod názvem OneTicket, přesto ji stihne zavést zřejmě až za rok, tedy od prosince 2020.

Společná celostátní jízdenka pak sice odstraní rozdíly mezi kraji, státem i mezi dopravci, ale podle předběžných informací bude také výrazně dražší. Třeba cena celoroční jízdenky pro kompletní železniční síť stoupne o osminu, aniž by za to většina cestujících získala něco navíc. Jenže kdo zůstane u celoroční nebo celodenní jízdenky jenom pro České dráhy, zaplatí sice stejnou cenu jako doteď, ale přijde o pět procent dosavadních možností, jak ji využít – v dalších letech ještě o víc. Podobně to nejspíš bude i s populární Jízdenkou na léto od ČD.

Čtrnáct samostatných systémů

Stát – prostřednictvím ministerstva dopravy – objednává dálkové spoje překračující hranice krajů, tedy hlavně rychlíky, expresy a podobně. Naopak o spoje uvnitř krajů – osobní a spěšné vlaky – se starají jednotlivé kraje. Objednávají u dopravců konkrétní spojení, můžou si určit kvalitu služeb a nabízet i vlastní krajské slevy formou jednotných tarifů.

Návod na šest stran Po týdnech mlčení vydalo ministerstvo dopravy návod pro cestující. Šestistránkový materiál potvrzuje, že nový systém bude o dost komplikovanější. Víc udělat nemůžeme, vysvětluje úřad. Co vám radí stát

Dlouhodobé smlouvy na „zajišťování regionální dopravní obslužnosti“ končí právě teď. Některé kraje daly přednost prodloužení spolupráce s Českými drahami, jiné v různé míře zapojily i další dopravce. Zatímco na zadání pravidel, jak mají být vozy natřené barvami daného kraje, bylo času dost, na praktické věci – jak si jednoduše koupit jízdenku – už tolik ne. I kvůli tomu se dosud poměrně jednotná železniční síť může rozpadnout na čtrnáct samostatných částí.

Kraje chtějí mít lepší přehled a kontrolu ohledně tržeb. Šest z nich proto místo dosavadních takzvaných netto smluv sjednalo s dopravci brutto smlouvy. Zjednodušeně řečeno: Zatímco doteď nesl riziko tržeb dopravce, nově ho nese kraj jako objednavatel. Dopravce dostane jenom předem domluvenou paušální cenu. Kraj bude sám vybírat tržby a nespoléhat se na to, co mu vykáže dopravce. Nevýhodou brutto smluv může být nižší zájem dopravce o počet cestujících.

Takový postup zvolily Jihomoravský, Zlínský, Ústecký, Olomoucký, Plzeňský a Liberecký kraj. První čtyři zašly tak daleko, že odmítaly ve „svých“ vlacích uznávat tarify a slevy dopravce, který bude provoz zajišťovat. Chtěly tam prodávat jenom vlastní jízdenky integrovaného krajského systému.

Ústecký a Olomoucký kraj nakonec ustoupily a dál budou uznávat i jízdenky a slevy Českých drah. Ty vám sice musí přednostně nabídnout krajský tarif, nicméně můžete ho odmítnout. Stejně by to zatím mělo fungovat i v Plzeňském a Libereckém kraji.

Jihomoravský a Zlínský kraj však teď zavádějí nový systém, který vedle výhod přinese i komplikace:

Když pojedete osobním nebo spěšným vlakem jenom v rámci kraje, tedy cesta začíná i končí ve stejném kraji, musíte si koupit místní tarif. Sleva od Českých drah vám je k ničemu. Pokud se vám nepodaří sehnat jízdenku předem, protože prodej ve stanici nefunguje, musíte v Jihomoravském kraji nastoupit do speciálně označeného vagonu se zeleným pruhem, abyste si ji co nejdřív mohli pořídit u průvodčího. Říkají tomu „usměrněný nástup“.

Jestliže ale vaši cestu začnete nebo skončíte třeba jenom o kousek za hranicemi kraje, můžete dál využít jízdenku či slevu Českých drah nebo jiného dopravce. Stejně tak v rychlících. Třeba když jedete z Prahy do Brna a pak osobním vlakem do Zaječí – nebo zpátky. Mimochodem, pokud nejste místní: Máte představu, jestli jsou například Kyjov, Veselí nad Moravou a Uherské Hradiště pořád ve stejném kraji?

Krajské tarify (integrované systémy) jsou pro cestující obvykle levnější a umožňují snadnější přestupy jak mezi vlaky a autobusy, tak i mezi různými dopravci. Výhodné to může být hlavně pro obyvatele příslušného kraje, některé regiony ale nabízejí také celodenní přestupní jízdenky pro turisty za atraktivní cenu.

Komplikace přichází v případě, že turista nebo jiný občasný cestující z jiného kraje nemůže nebo nechce zkoumat konkrétní podmínky regionu, v němž se zrovna ocitl. Každý kraj má totiž vlastní integrovaný tarif, navíc s odlišným způsobem nákupu.

Vydělat na místním tarifu nemusí ani sami obyvatelé kraje. Když častěji používají rychlíky, hlavně při cestování po „zbytku republiky“, vyplatila se jim slevová karta Českých drah IN25 nebo IN50. Nově jim uvnitř krajů bude skoro k ničemu, přestože si ji předplatili třeba na rok nebo rovnou tři. Výjimkou zůstává IN100, protože u tohoto předplatného všech vlaků ČD nikdo nezjistí, odkud a kam vlastně jedete.

Když se kraje chlubí tím, že jejich tarif je levnější než u Českých drah, vycházejí obvykle z porovnání se základní cenou – mnoho cestujících ale používalo právě různé slevy od ČD.

O překvapení nebude nouze

Na dalších víc než 100 nádražích současně přestává fungovat prodej jízdenek – třeba i v turisticky atraktivních místech jižní Moravy, Šumavy nebo jižních Čech. A krajský tarif mnohdy přes internet nekoupíte. Samozřejmě dál platí, že když nelze koupit jízdenku na nádraží, prodají vám ji ve vlaku bez příplatku. A dopravci slibují, že ve větší míře začnou i na regionálních tratích brát platební karty.

Plánování cesty a odhad nákladů bude složitější. Web Českých drah – ani její aplikace Můj vlak – vám pochopitelně při vyhledání spojení neukážou ta konkurenční. Tam, kde nikdo další nejezdí, proto státní dráhy nabízejí absurdní „objížďky“, které jsou o dost dražší i delší. Se všemi dopravci počítají vyhledávač na webu SŽDC nebo známý Idos.

Častěji než dřív narazíte na takzvanou dynamickou cenu. Místo jednotného tarifu za ujetý kilometr záleží cena jízdenky na očekávaném zájmu cestujících: ve špičce může být o dost vyšší než jindy. I to je důvod, proč České dráhy ruší zpáteční slevu, díky níž se dalo ušetřit pět procent.

Noví dopravci nicméně – aspoň prozatím – slibují i nižší ceny, vidět je to už z nabídky rychlíků RegioJetu mezi Brnem a Bohumínem nebo Arrivy mezi Prahou a Tanvaldem. Obecně se pak můžeme těšit i na kvalitnější vozy – na mnoha místech už se o ně v předchozích letech postaraly České dráhy, jinde se čekalo právě na nové krajské smlouvy.