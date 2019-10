Chaos s jízdenkami na vlak. Stát vydal návod, chystá skryté zdražení

Co se děje

Česká železniční síť se brzo může rozpadnout na čtrnáct samostatných kousků. V každém začnou platit jiné tarify a pravidla, jízdenky si pokaždé koupíte jinde a jinak – a většinou to nepůjde přes internet. Celostátní sleva od Českých drah najednou nebude zdaleka platit po celé republice, přestože pořád pojedete s Českými drahami.

Kraje i stát měly skoro deset let na to, aby včas připravily nové dlouhodobé smlouvy s dopravci včetně praktických „detailů“. Otevření trhu konkurenci mělo přinést samé výhody. Přesto to kraje řeší na poslední chvíli a každý po svém, místo aby se mezi sebou domluvily. První změny přijdou už s novým jízdním řádem od 15. prosince (v některých krajích až od 1. ledna).

Cestující, kteří chtějí cestovat jednoduše jako doteď a nezkoumat třeba hranice krajů, si budou muset podstatně připlatit za jednotný státní tarif. V nejbližších měsících to ale ještě nepůjde. Ministerstvo dopravy vedené hnutím ANO ho sice chystá už řadu let, přesto ho nestihlo prosadit tak, aby začal platit včas. I kvůli tomu čeká tuzemskou železnici cesta zpátky.

Už od roku 2005 se jednotlivé kraje samy starají o „zajišťování regionální dopravní obslužnosti“ v rámci svého regionu. Objednávají u dopravců konkrétní spojení, můžou si určit kvalitu služeb a nabízet i vlastní slevy formou jednotných tarifů.

V kompetenci krajů jsou hlavně osobní a spěšné vlaky, které obvykle začínají a končí v rámci stejného kraje, případně mírně překračují jeho hranice. Naopak dálkové spoje – typicky rychlíky a expresy – většinou objednává a platí stát prostřednictvím ministerstva dopravy.

Zatímco u autobusů byl krajský vliv vidět už dřív, u vlaků přichází velký třesk až teď, kdy končí dlouhodobé smlouvy s Českými drahami. Do nových smluv – ať už znova se státními drahami, nebo soukromníky jako RegioJet či Arriva – si kraje daly řadu podmínek. Příjemnou změnou pro cestující mají být hlavně kvalitnější vozy, samozřejmě pomalované krajskými barvami.

Kraje ale chtějí mít také lepší přehled a kontrolu ohledně tržeb. Šest z nich proto místo dosavadních takzvaných netto smluv sjednalo s dopravci brutto smlouvy. Zjednodušeně řečeno: Zatímco doteď nesl riziko tržeb dopravce, nově ho nese kraj jako objednavatel. Dopravce dostane jenom předem domluvenou paušální cenu. Kraj bude sám vybírat tržby a nespoléhat se na to, co mu vykáže dopravce. Nevýhodou brutto smluv může být nižší zájem dopravce o počet cestujících.

Takový postup zvolily Jihomoravský, Zlínský, Ústecký, Olomoucký, Plzeňský a Liberecký kraj. První čtyři zašly tak daleko, že odmítaly ve „svých“ vlacích uznávat tarify a slevy dopravce, který bude provoz zajišťovat. Chtěly tam prodávat jenom vlastní jízdenky integrovaného krajského systému.

Ústecký a Olomoucký kraj nakonec daly před chaosem přednost dohodě a budou dál uznávat i jízdenky Českých drah, respektive dalších dopravců. Jihomoravský a Zlínský kraj však pořád chtějí zavést následující systém:

Když pojedete osobním nebo spěšným vlakem jenom v rámci kraje, tedy cesta začíná i končí ve stejném kraji, budete si muset koupit místní tarif. Sleva od Českých drah vám bude k ničemu. Pokud se vám nepodaří sehnat jízdenku předem, protože prodej ve stanici nefunguje, budete muset v Jihomoravském kraji nastoupit do speciálně označeného vagonu se zeleným pruhem, abyste si ji co nejdřív mohli pořídit u průvodčího. Říká tomu „usměrněný nástup“.

Jestliže ale vaši cestu začnete nebo skončíte třeba jenom o kousek za hranicemi kraje, můžete dál využít jízdenku či slevu Českých drah nebo jiného dopravce. Stejně tak v rychlících. Třeba když jedete z Prahy do Brna a pak osobním vlakem do Zaječí – nebo zpátky. Mimochodem, pokud nejste místní: Máte představu, jestli jsou například Kyjov, Veselí nad Moravou a Uherské Hradiště pořád ve stejném kraji?

Krajské tarify (integrované systémy) jsou pro cestující obvykle levnější a umožňují snadnější přestupy jak mezi vlaky a autobusy, tak i mezi různými dopravci. Výhodné to může být hlavně pro obyvatele příslušného kraje, některé regiony ale nabízejí také celodenní přestupní jízdenky pro turisty za atraktivní cenu.

Komplikace přichází v případě, že turista nebo jiný občasný cestující z jiného kraje nemůže nebo nechce zkoumat konkrétní podmínky regionu, v němž se zrovna ocitl. Každý kraj má totiž vlastní integrovaný tarif, navíc s odlišným způsobem nákupu.

Vydělat na místním tarifu nemusí ani sami obyvatelé kraje. Když častěji používají rychlíky, hlavně při cestování po „zbytku republiky“, vyplatila se jim slevová karta Českých drah IN25 nebo IN50. Nově by jim uvnitř krajů byla skoro k ničemu, přestože si ji předplatili třeba na rok nebo rovnou tři. Výjimkou zůstává IN100, protože u tohoto předplatného všech vlaků ČD nikdo nezjistí, odkud a kam vlastně jedete.

Ústecký a Olomoucký kraj nakonec ustoupily a dál budou uznávat i jízdenky a slevy Českých drah. Ty vám sice musí přednostně nabídnout krajský tarif, nicméně můžete ho odmítnout. Stejně by to mělo fungovat i v Plzeňském a Libereckém kraji.

Kromě Českých drah se navíc častěji setkáme s jinými dopravci jako jsou RegioJet nebo Arriva. Doteď jezdí především na hlavních tratích mezi Prahou, Olomoucí a Ostravou nebo Prahou, Brnem a Břeclaví, případně na několika málo regionálních tratích. Nově vstoupí jak na krajské linky (například osobní vlaky v Ústeckém kraji), tak dálkové (například rychlíky mezi Brnem, Olomoucí, Ostravou a Bohumínem).

Konkurenční jízdenky samozřejmě nebudou platit jinde. V rámci stejného kraje sice můžete využít integrovaný tarif, ale když půjde o dálkový spoj, zatím žádnou jednotnou jízdenku pro různé dopravce nedostanete. Zkomplikuje to jak přestupy, tak možnost pružně reagovat na nečekané situace v provozu a nastoupit do vlaku, který pojede jako první.

Vláda nestihla včas zavést státní systém OneTicket, fungovat začne nejdřív v polovině příštího roku, naostro zřejmě až od prosince 2020. Společná jízdenka pak sice odstraní rozdíly mezi kraji, státem i mezi dopravci, ale podle předběžných informací bude také výrazně dražší.

Příkladem je už zmíněná časová jízdenka IN100. Celoroční předplatné u Českých drah doteď přijde na 19 990 korun a kromě několika málo tratí s ní lze jezdit skoro po celé železniční síti v ČR. Oproti tomu celoroční varianta nové jednotné jízdenky má podle předběžného ceníku, o němž informoval web Zdopravy.cz, přijít na nejméně 22 500 korun.

V porovnání s dneškem přitom takový cestující nezíská za vyšší cenu víc služeb, protože rozsah sítě (a víceméně i spojů) zůstane stejný. Jenže když zůstane u síťové jízdenky Českých drah, mohl by ji využít v podstatně menším rozsahu než doteď, protože čím dál víc úseků ukrojí soukromníci nebo různá krajská omezení.