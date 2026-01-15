Asociace penzijních společností má nového prezidenta

Novým prezidentem Asociace penzijních společností ČR byl zvolen Radek Moc, předseda dozorčí rady Generali penzijní společnosti a dosavadní viceprezident asociace.
Foto: Asociace penzijních společností
Nahradil Aleše Poklopa z České spořitelny – penzijní společnosti, který z vedení asociace po více než deseti letech odchází. Byl nejdéle sloužícím prezidentem asociace od jejího vzniku v roce 1996.
Novými viceprezidenty byli zvoleni Josef Lukášek, člen představenstva Allianz penzijní společnosti, a Libor Vošický, předseda představenstva České spořitelny – penzijní společnosti. Novým členem prezidia je Jiří Šperl, předseda představenstva KB penzijní společnosti.
„Vedení asociace se ujímám shodou okolností v době, kdy se otevírá debata o možných úpravách parametrů penzijka. Doplňkové penzijní spoření je mimořádný produkt s vynikajícím výnosem a nyní bude na nově zvoleném vedení asociace, aby jej jako nezbytný doplněk ke starobnímu důchodu od státu hájilo a ukázalo, že významně pomáhá dorovnat finanční propad, který po ukončení ekonomicky aktivního života zpravidla přichází,“ říká Radek Moc.
Aleš Poklop na přelomu roku po 33 letech ukončil své působení ve Finanční skupině České spořitelny. Generálním ředitelem tehdejšího Penzijního fondu ČS se stal v červnu 2010. V čele penzijní společnosti ho vystřídal Libor Vošický, který nadále vede také Stavební spořitelnu České spořitelny.
