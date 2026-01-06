Co stihnout do konce roku? Za tohle vám peněženka poděkuje
15. 12. 2025 | Petr Kučera
Finanční skupina České spořitelny má nově stejného šéfa pro svou penzijní společnost i stavební spořitelnu. Aleše Poklopa, který ze skupiny odchází, střídá v čele penzijní společnosti Libor Vošický.
Funkci CEO (Chief Executive Officer) společnosti s názvem Česká spořitelna - penzijní společnost vykonává Vošický od začátku ledna vedle své současné funkce CEO Stavební spořitelny České spořitelny.
„Toto propojení vnímám jako výjimečnou příležitost ke strategickému sladění základních oblastí finančního zdraví domácností: spoření, bydlení a investic na stáří,“ napsal Vošický na sociální síti Linkedin.
„Dlouhodobě se chci soustředit na tři hlavní priority: rozvoj penzijního spoření a pravidelného investování na penzi, posílení českého kapitálového trhu a efektivní zapojení kapitálu do české ekonomiky,“ upřesnil.
Libor Vošický je zároveň předsedou Asociace českých stavebních spořitelen, do funkce byl zvolen na konci roku 2021. Předsedou představenstva Stavební spořitelny České spořitelny je od roku 2019. Ve skupině České spořitelny pracuje od roku 2006, předtím působil v Commerzbank a Citibank. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou na ČVUT v Praze.
Dosavadní šéf penzijní společnosti ČS Aleš Poklop na přelomu roku po 33 letech ukončil své působení ve Finanční skupině České spořitelny. Pracoval v ní od roku 1992, generálním ředitelem tehdejšího Penzijního fondu ČS se stal v červnu 2010. Od poloviny roku 2015 je zároveň prezidentem Asociace penzijních společností ČR.
„Loni jsme se stali absolutním lídrem trhu, a to jak v počtu klientů, tak ve spravovaném objemu jejich penzijních investic a penzijní společnost je ve skvělé kondici. Krásná radostná tečka na závěr,“ napsal Poklop v rozloučení na Linkedinu. „A do budoucna? Dívám se dál s optimismem a těším se na všechno, co přijde,“ dodal bez dalších podrobností.
