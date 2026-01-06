Peníze.cz
>
Důchody a dávky
>
Zajištění na důchod
>
Doplňkové penzijní spoření
>
Penzijní společnost ČS mění šéfa, Poklop ve skupině končí

Penzijní společnost ČS mění šéfa, Poklop ve skupině končí

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 6. 1. 2026

Finanční skupina České spořitelny má nově stejného šéfa pro svou penzijní společnost i stavební spořitelnu. Aleše Poklopa, který ze skupiny odchází, střídá v čele penzijní společnosti Libor Vošický.

Funkci CEO (Chief Executive Officer) společnosti s názvem Česká spořitelna - penzijní společnost vykonává Vošický od začátku ledna vedle své současné funkce CEO Stavební spořitelny České spořitelny.

Libor VošickýFoto: ČS

Libor Vošický

„Toto propojení vnímám jako výjimečnou příležitost ke strategickému sladění základních oblastí finančního zdraví domácností: spoření, bydlení a investic na stáří,“ napsal Vošický na sociální síti Linkedin.

„Dlouhodobě se chci soustředit na tři hlavní priority: rozvoj penzijního spoření a pravidelného investování na penzi, posílení českého kapitálového trhu a efektivní zapojení kapitálu do české ekonomiky,“ upřesnil.

Libor Vošický je zároveň předsedou Asociace českých stavebních spořitelen, do funkce byl zvolen na konci roku 2021. Předsedou představenstva Stavební spořitelny České spořitelny je od roku 2019. Ve skupině České spořitelny pracuje od roku 2006, předtím působil v Commerzbank a Citibank. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou na ČVUT v Praze.

Aleš PoklopFoto: ČS

Aleš Poklop

Dosavadní šéf penzijní společnosti ČS Aleš Poklop na přelomu roku po 33 letech ukončil své působení ve Finanční skupině České spořitelny. Pracoval v ní od roku 1992, generálním ředitelem tehdejšího Penzijního fondu ČS se stal v červnu 2010. Od poloviny roku 2015 je zároveň prezidentem Asociace penzijních společností ČR.

„Loni jsme se stali absolutním lídrem trhu, a to jak v počtu klientů, tak ve spravovaném objemu jejich penzijních investic a penzijní společnost je ve skvělé kondici. Krásná radostná tečka na závěr,“ napsal Poklop v rozloučení na Linkedinu. „A do budoucna? Dívám se dál s optimismem a těším se na všechno, co přijde,“ dodal bez dalších podrobností.

Ještě si vyberte

Ilustrační obrázek

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

Aleš Poklop, banky, Česká spořitelna, Penzijní společnost České spořitelny, penzijní společnosti, personální změny, Stavební spořitelna České spořitelny

A tohle už jste četli?

Co stihnout do konce roku? Za tohle vám peněženka poděkuje

15. 12. 2025 | Petr Kučera

Co stihnout do konce roku? Za tohle vám peněženka poděkuje

Máme tipy, jak ušetřit nebo snadno vydělat, když to stihnete ještě letos. A co se naopak vyplatí nechat až na leden.

Kde začít investovat s podporou od státu? Nový žebříček DIPů

21. 11. 2025 | Petr Kučera | 1 komentář

Kde začít investovat s podporou od státu? Nový žebříček DIPů

Porovnání více než třiceti poskytovatelů vám může pomoct při výběru, u koho si založit dlouhodobý investiční produkt. Z pěti kritérií mají největší váhu poplatky.

Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně a dávky

3. 11. 2025 | Petr Kučera | 3 komentáře

Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně a dávky

Vznikající vláda Andreje Babiše se dohodla na programu. Co chystá ohledně daní, důchodů, podpory rodin, sociálních dávek, ochrany spotřebitele, bydlení nebo drobného podnikání?

Finanční správa se zaměřila na odpočty penzijka. Chybu můžete opravit

13. 10. 2025 | Petr Kučera

Finanční správa se zaměřila na odpočty penzijka. Chybu můžete opravit

Finanční správa se zaměřila na předčasné zrušení penzijního spoření a z toho plynoucí povinnost dodanit odpočty, které si lidé v předchozích letech odečetli z daňového základu.

Příspěvek na penzijní spoření si zvýšila třetina lidí. Přesáhl tisícovku

10. 9. 2025 | Petr Kučera

Příspěvek na penzijní spoření si zvýšila třetina lidí. Přesáhl tisícovku

Od začátku roku 2024 do poloviny roku 2025 si zvýšilo příspěvek na penzijní spoření 31 procent lidí, kteří by se svou původní výší úložky buď přišli o státní příspěvek, nebo by už nedosáhli... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKIZimní příběh