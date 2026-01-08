Kolik vydělal váš penzijní fond? Porovnání výnosů za rok 2025

Peníze.cz
Petr Kučera | rubrika: Analýza | 8. 1. 2026
Jak zhodnotily peníze na stáří jednotlivé fondy v loňském roce a jaké jsou jejich dlouhodobé výsledky? Co s úsporami udělala inflace? Tady je přehled.
Zdroj: Pleska / Gemini

Prakticky všechny fondy doplňkového penzijního spoření skončily za rok 2025 v plusu, většina z nich i po odečtení loňské inflace. Vyplývá to z analýzy společnosti Freedom Financial Services, která porovnala fondy od všech devíti penzijních společností na trhu.

Jde o takzvané účastnické neboli nové fondy – na důchod se v nich snaží zhodnotit úspory 2,13 milionu lidí. Dalších 1,77 milionu lidí stále zůstává ve starých („transformovaných“) fondech penzijního připojištění, jejichž výsledky jsou po započtení inflace dlouhodobě ztrátové a společnosti je oznamují většinou až na jaře.

Největšího zhodnocení dosáhly v roce 2025 fondy NN Růstový (plus 25,9 %), Conseq Globální akciový (23,4 %) a ČS Dynamický (17 %). „Tyto fondy se zaměřují na akcie vyspělých trhů západní Evropy a USA,“ upřesňuje Václav Šimek, partner ve společnosti Freedom Financial Services.

Akciové trhy mají za sebou obecně velmi dobrý rok: hlavní americký akciový index S&P 500 v roce 2025 vzrostl přibližně o 17 %, technologický index NASDAQ o 20 %, evropské akcie o 18 % a index pražské burzy o víc než 50 % – a to bez připočtení dividend.

Právě penzijní fondy zaměřené na akcie – často zvané dynamické fondy – mají z dlouhodobého pohledu šanci na nejvyšší zhodnocení. Investují nejodvážněji, i když s rizikem kolísání jejich hodnoty a s vyššími poplatky. V průměru loni zhodnotily úspory klientů o 14,2 %. Jsou tu bohužel i výjimky opačným směrem: špatně loni dopadly fondy Allianz Dynamický (2,5 %) a Uniqa Akciový (2,2 %).

Nejméně odvážné, zato výkonnostně nejstabilnější, jsou na druhé straně takzvané konzervativní fondy, zaměřené hlavně na dluhopisy a nástroje peněžního trhu. V průměru loni připsaly hodnocení 2,6 %. Jejich cílem je hlavně uchránit hodnotu úspor alespoň před inflací a ideálně vydělat i něco nad ní. Konečná čísla o inflaci za loňský rok zveřejní statistici v příštím týdnu, analýza počítá s očekávanou hodnotou 2,3 %.

Analýza Freedom Financial Services rozdělila fondy podle rizikově-výnosového potenciálu (standardizovaného ukazatele SRRI). Web Peníze.cz seřadil všechny fondy do společné tabulky – kvůli přehlednosti i proto, že klienty nejvíc zajímá právě celkové porovnání výnosů. Zároveň se tím znovu jasně potvrzuje, že z dlouhodobého pohledu nejvíc vydělávají odvážné (dynamické, akciové) strategie.

V tabulce najdeme i čtyři alternativní fondy, které vznikly teprve v průběhu roku 2025. Díky novele zákona mohou vedle tradičních aktiv investovat třeba také do private equity (nákupy společností, které nejsou veřejně obchodovány na burze), nemovitostí, kryptoměn, komodit a podobně. Obecně přinášejí ještě větší šanci na zhodnocení než akciové fondy, ale potřebují pro to delší čas.

Výsledky účastnických fondů za rok 2025

Účastnický fondZhodnocení v roce 2025
NN Růstový25,9 %
Conseq Globální akciový23,4 %
ČS Dynamický17 %
KB Akciový16 %
Generali Dynamický16 %
Rentea Akciový14,5 %
ČSOB Dynamický zodpovědný 12,2 %
ČSOB Dynamický12 %
ČS Vyvážený10,9 %
KB Vyvážený9,5 %
Generali Vyvážený9,2 %
ČSOB Vyvážený8,1 %
Uniqa Vyvážený7,0 %
ČSOB Pro penzi 5,6 %
NN Vyvážený 5,3 %
ČS Pro budoucnost (vznikl až během roku 2025) *4,3 % **
ČS Etický 4,0 %
Generali Spořicí3,5 %
Conseq Dluhopisový3,4 %
KB Peněžní3,0 %
KB Povinný konzervativní2,8 %
ČS Povinný konzervativní2,6 %
Conseq Povinný konzervativní2,6 %
NN Povinný konzervativní2,6 %
Allianz Dynamický2,5 %
Generali Povinný konzervativní2,5 %
Uniqa Povinný konzervativní2,4 %
ČSOB Garantovaný2,4 %
ČSOB Povinný konzervativní2,3 %
Uniqa Akciový2,2 %
Rentea Povinný konzervativní2,2 %
Allianz Vyvážený2,1 %
Allianz Povinný konzervativní2,1 %
Uniqa Dluhopisový2,1 %
Conseq Realitní (vznikl až během roku 2025) *1,9 % **
KB Dluhopisový1,7 %
Rentea Dluhopisový1,1 %
Conseq Target Bond 20350,9 %
Rentea Alternativní (vznikl až během roku 2025) *0,3 % **
Generali Future alternativní (vznikl až během roku 2025) *-3,7 % **

* Hvězdička označuje alternativní fond, u něhož ještě víc než u jiných platí, že výnosy lze hodnotit až z dlouhodobého pohledu. 

** Nejde o výsledek za celý rok, fond začal fungovat teprve v jeho průběhu.

Zdroj: Freedom Financial Services

Výsledky účastnických fondů za loňský rok jsou celkově o trochu slabší než za rok 2024. Předloňské výsledky překonala necelá polovina fondů. Pouze jeden fond překonal své zhodnocení ze všeobecně rekordního roku 2023.

Dlouhodobé výsledky účastnických penzijních fondů

Mnohem důležitější než výsledek za jediný rok je dlouhodobé průměrné zhodnocení. „Penzijní spoření je dlouhodobý produkt s horizontem dvaceti, třiceti i více let,“ připomíná Václav Šimek.

Porovnání za celou historii doplňkového penzijního spoření (tedy od roku 2013) ukazuje, že dynamické fondy přinášejí v průměru kolem 6 % až 7 % ročně. Nejvýkonnější účastnický fond z těch, které fungují od začátku, dosáhl 9% roční návratnosti – jde o Conseq Globální akciový. Konzervativní fondy s kompletní historií od roku 2013 mají výkonnost v průměru 1,3 % ročně, nejlepší z nich (Conseq Dluhopisový) uvádí 2,9 %. Vyvážené strategie s kompletní historií mají výkonnost v průměru 3,7 % ročně, nejlepší z nich (ČS Vyvážený) 4,3 %.

„U fondů s kratší historií je potřeba jejich aktuální výkonnost nepřeceňovat ani nepodceňovat,“ upozorňuje Šimek. V následující tabulce uvádíme za každým fondem, od kdy reálně funguje, tedy od kdy se počítají jeho celkové výnosy.

Skutečné zhodnocení peněz vložených do penzijních fondů se ukáže až po započtení inflace. Ta od roku 2013 do konce roku 2025 dosáhla celkově téměř 59 procent, hlavně kvůli vysokým hodnotám v letech 2022 a 2023. Pro rok 2025 počítá analýza zatím s předběžnou hodnotou 2,3 %.

Nejúspěšnější fond dosahuje po odečtení inflace celkového zhodnocení o 93,5 % – týká se hypotetického příkladu, kdy jsme vložili peníze hned na začátku roku 2013. Naopak nejslabší fondy takovou modelovou investici reálně znehodnotily téměř o třetinu. Dodejme, že u fondů s kratší dobou dosavadní existence počítá analýza jen s inflací za období jejich fungování.

Zhodnocení za celou dobu existence fondu

Účastnický fond (a od kdy funguje)CelkemPrůměrReálný celkový výnos (po odečtení inflace)
Conseq Globální akciový (od 2013)207,0 %9,0 %93,5 %
ČSOB Dynamický (od 2013)150,4 %7,3 %57,8 %
ČS Dynamický (od 2013)140,2 %7,0 %51,4 %
NN Růstový (od 5/2015)129,8 %7,9 %47,0 %
Generali Dynamický (od 2013)117,8 %6,2 %37,3 %
Uniqa Akciový (od 5/2020)93,1 %11,6 %35,8 %
ČSOB Dynamický zodpovědný (od 2023)44,2 %13,0 %28,0 %
KB Akciový (od 2013)92,4 %5,2 %21,2 %
Allianz Dynamický (od 2013)82,8 %4,7 %15,2 %
ČS Vyvážený (od 2013)73,1 %4,3 %9,1 %
ČSOB Vyvážený (od 2013)68,7 %4,1 %6,3 %
Rentea Akciový (od 2021)47,3 %8,0 %6,0 %
Uniqa Vyvážený (od 2013)63,6 %3,9 %3,1 %
Generali Vyvážený (od 2013)61,9 %3,8 %2,1 %
KB Vyvážený (od 2013)46,6 %3,0 %-7,6 %
Allianz Vyvážený (od 2013)45,5 %2,9 %-8,3 %
Conseq Dluhopisový (od 2013)44,7 %2,9 %-8,8 %
Conseq Target Bond 2035 (od 2022)16,9 %4,0 %-10,4 %
ČSOB Pro penzi (od 7/2020)26,6 %4,0 %-10,9 %
NN Vyvážený (od 2/2015)37,4 %2,9 %-12,1 %
KB Peněžní (od 2020)21,7 %3,3 %-14,4 %
Rentea Dluhopisový (od 2021)18,1 %3,4 %-15,0 %
Rentea Povinný konzervativní (od 2021)16,9 %3,2 %-15,8 %
ČS Etický (od 2017)21,8 %2,2 %-20,5 %
Allianz Povinný konzervativní (od 2013)22,7 %1,6 %-22,6 %
Conseq Povinný konzervativní (od 2013)21,3 %1,5 %-23,5 %
Generali Spořicí (od 2013)19,7 %1,4 %-24,6 %
ČSOB Povinný konzervativní (od 2013)19,7 %1,4 %-24,6 %
Generali Povinný konzervativní (od 2013)19,1 %1,4 %-24,9 %
Uniqa Povinný konzervativní (od 2013)17,5 %1,2 %-26,0 %
ČS Povinný konzervativní (od 2013)15,9 %1,1 %-27,0 %
NN Povinný konzervativní (od 2013)15,6 %1,1 %-27,2 %
KB Povinný konzervativní (od 2013)15,5 %1,1 %-27,2 %
Uniqa Dluhopisový (od 2013)12,6 %0,9 %-29,0 %
ČSOB Garantovaný (od 2013)12,3 %0,9 %-29,2 %
KB Dluhopisový (od 10/2015)6,3 %0,6 %-32,0 %

Do tabulky jsme nezařadili alternativní fondy, které vznikly teprve během roku 2025 (Rentea Alternativní, ČS Pro budoucnost, Generali Future alternativní, Conseq Realitní).

Zdroj: Freedom Financial Services

Zhodnocení za posledních pět let (2021-2025)

Účastnický fondCelkemPrůměrReálný celkový výnos (po odečtení inflace)
NN Růstový99,5 %14,8 %43,6 %
Conseq Globální akciový81,3 %12,6 %30,5 %
Uniqa Akciový68,8 %11,0 %21,4 %
ČSOB Dynamický67,7 %10,9 %20,7 %
ČS Dynamický64,5 %10,5 %18,4 %
Generali Dynamický59,4 %9,8 %14,7 %
KB Akciový48,3 %8,2 %6,7 %
Rentea Akciový47,3 %8,0 %6,0 %
ČS Vyvážený35,9 %6,3 %-2,2 %
Allianz Dynamický35,8 %6,3 %-2,2 %
ČSOB Vyvážený33,0 %5,9 %-4,3 %
Uniqa Vyvážený30,2 %5,4 %-6,3 %
Generali Vyvážený29,9 %5,4 %-6,5 %
KB Vyvážený28,0 %5,1 %-7,9 %
NN Vyvážený27,0 %4,9 %-8,6 %
ČSOB Pro penzi 25,8 %4,7 %-9,5 %
Conseq Dluhopisový24,3 %4,4 %-10,6 %
KB Peněžní21,4 %3,9 %-12,7 %
Allianz Vyvážený20,8 %3,9 %-13,1 %
Conseq Povinný konzervativní18,2 %3,4 %-14,9 %
Rentea Dluhopisový18,1 %3,4 %-15,0 %
Rentea Povinný konzervativní16,9 %3,2 %-15,8 %
Allianz Povinný konzervativní15,6 %2,9 %-16,8 %
Uniqa Povinný konzervativní13,6 %2,6 %-18,2 %
KB Povinný konzervativní13,6 %2,6 %-18,3 %
Generali Povinný konzervativní12,8 %2,4 %-18,8 %
NN Povinný konzervativní12,4 %2,4 %-19,1 %
ČSOB Povinný konzervativní12,2 %2,3 %-19,3 %
ČS Etický 11,1 %2,1 %-20,1 %
ČS Povinný konzervativní9,8 %1,9 %-21,0 %
ČSOB Garantovaný9,0 %1,7 %-21,6 %
Generali Spořicí8,2 %1,6 %-22,2 %
Uniqa Dluhopisový7,1 %1,4 %-23,0 %
KB Dluhopisový 6,1 %1,2 %-23,6 %
Tabulka neobsahuje fondy, které zatím nefungují ani pět let. Zdroj: Freedom Financial Services

Jak změnit penzijní fond, když vydělává málo

Co když váš fond dlouhodobě nepatří k těm nejvýkonnějším?

První možností je změnit strategii (typ fondu), tedy v rámci stejné penzijní společnosti přejít například z konzervativních fondů do vyvážených, dynamických nebo nových alternativních. Obecně platí, že lidé s delším investičním horizontem (pozdějším odchodem do důchodu) by měli volit spíše odvážnější fondy, zatímco lidé s kratším horizontem (pár let do důchodu) vyvážené nebo konzervativní fondy.

Druhou možností je přechod ke konkurenci – k jiné penzijní společnosti. Změnit ji lze i opakovaně. Jenom pozor: Když budete přestupovat mezi společnostmi častěji než po pěti letech (šedesáti měsících), mohou vám za každý takový přestup účtovat poplatek 800 korun.

Mnoho lidí se stále snaží zajistit na důchod ve starých („transformovaných“) fondech penzijního připojištění, které jim sice garantují, že (bez započtení inflace) nikdy nebudou v minusu, ale kvůli tomu investují tak opatrně, že se ani nedá mluvit o výnosu. Reálná hodnota úspor (jejich kupní síla) proto výrazně klesá.

DIP podrobně

S přesvědčováním, aby lidé přestoupili do novějšího doplňkového penzijního spoření a zvolili aspoň trochu odvážnější (potenciálně výnosnější) strategii, má pomoct i nedávno schválená novinka: už není potřeba předchozí smlouvu v transformovaném fondu rušit. Můžete tedy mít dvě smlouvy, i když státní podporu samozřejmě dostanete jenom na jednu – na tu, kterou si vyberete.

Novou možností, jak se zajistit na důchod se státní podporou, je také dlouhodobý investiční produkt (DIP). Umožňuje investovat odvážněji – nebo prostě jinak – než v penzijních fondech. Jak funguje a jaké má rozdíly oproti penzijku, jsme podrobně popsali v našem seriálu.

Ideálním řešením může být posílat si na penzijko jen tolik peněz, na kolik dostanete přímý státní příspěvek, a zbytek investovat formou DIP s využitím daňového odpočtu. 

Staré versus nové fondy

Do konce roku 2012 jste si mohli sjednat penzijní připojištění. Důchodová reforma prosazená vládou Petra Nečase od roku 2013 přinesla změnu: z dosavadního penzijního připojištění se staly transformované fondy – normálně dál fungují, ale už do nich nemůžou vstupovat noví zájemci. Od roku 2013 si lze sjednat doplňkové penzijní spoření – účastnické fondy. 

Tady jsou nejpodstatnější rozdíly mezi oběma typy fondů: 

  • Zatímco ve starých (transformovaných) fondech musí penzijní společnost garantovat každý rok nezáporný výsledek, u nových (účastnických) fondů takovou povinnost nemá. Může tak investovat i s odvážnější strategií, na druhou stranu s rizikem ztráty.
  • U nových fondů neexistuje takzvaná výsluhová penze, umožňující z transformovaných fondů vybrat po patnácti letech spoření polovinu peněz. Na druhou stranu například předdůchody lze čerpat jen z nových účastnických fondů.
  • Liší se i maximální poplatky, které zákon umožňuje penzijním společnostem účtovat. U transformovaných fondů je to 0,8 procenta ročně ze spravovaných peněz a 10 procent ze zisku, tedy z ročního zhodnocení. U účastnických fondů je to 0,4 procenta ze spravovaných peněz u povinného konzervativního fondu plus 10 procent ze zisku. U dalších fondů je poplatek maximálně jedno procento ze spravovaných peněz plus 15 procent ze zisku. U alternativních fondů může poplatek dosáhnout až 2,5 % ze spravovaných peněz a až 25 % ze zisku.
  • Neliší se výše státního příspěvku a možnost daňových odečtů, o aktuálním stavu a nedávných změnách podrobně píšeme v samostatném přehledu.

Staré a nové penzijko tvoří takzvaný třetí pilíř důchodového systému (prvním pilířem je pro všechny povinný státní systém, v němž pracující lidé v „produktivním věku“ odvádějí část výdělků současným důchodcům; druhý pilíř pak zavedla zmíněná reforma vlády Petra Nečase, ale následující vláda Bohuslava Sobotky ho zrušila).

Výpočet odchodu do důchodu

+

Další kalkulačky

