Příspěvek na penzijní spoření si zvýšila třetina lidí. Přesáhl tisícovku

Od začátku roku 2024 do poloviny roku 2025 si zvýšilo příspěvek na penzijní spoření 31 procent lidí, kteří by se svou původní výší úložky buď přišli o státní příspěvek, nebo by už nedosáhli na jeho maximální výši. I díky tomu průměrný měsíční příspěvek účastníka přesáhl tisícovku, oznámila Asociace penzijních společností ČR.
Během zmíněného roku a půl si svou pravidelnou úložku ve starém penzijním připojištění navýšilo 450 tisíc a v novém doplňkovém penzijním spoření 430 tisíc lidí. Z toho celkem 354 tisíc si ji zvýšilo hned v prvním pololetí roku 2024, tedy ještě před účinností novely.
Nejvíce reagovali lidé, kteří měli úložku pod nově stanoveným spodním limitem pro státní příspěvek, tedy nižší než 500 Kč, a také ti, kteří chtěli i nadále čerpat od státu možné maximum, tedy 340 Kč při úložce od 1700 Kč.
„Na základě chování účastníků po předešlém navýšení státního příspěvku v roce 2013 ministerstvo financí odhaduje, že by během tří let od loňského zavedení nových pravidel mělo zareagovat zhruba 50 až 75 % těch účastníků, kteří jsou změnami nejvíce dotčeni. Vzhledem k tomu, že během prvního roku a půl na změny zareagovalo 31 % lidí, se predikce ministerstva ukazují jako velice přesné,“ říká Aleš Poklop, prezident Asociace penzijních společností ČR.
Zatímco v polovině loňského roku si lidé průměrně posílali na penzijní spoření v průměru 912 Kč měsíčně (919 Kč v novém doplňkovém penzijním spoření a 906 Kč ve starém penzijním připojištění), ke konci letošního června stoupla průměrná výše úložky na 1079 Kč (1152 Kč v novém a 1006 Kč ve starém systému). Poprvé se tak dostala přes hranici tisíce korun.
Ze statistik asociace vyplývá, že nejvíce se k letošnímu 30. červnu meziročně zvýšil počet úložek 1700 Kč a více (z 13 % na 22 %), na druhé straně nejvíce se snížil počet úložek 500 Kč a méně (z 21 % na 14 %),
Od července 2024 dostávají lidé, kteří si na penzijní spoření posílají méně než 1150 korun měsíčně, nižší státní příspěvek než podle dřívějších pravidel. Naopak kdo si spoří víc, dostává od státu vyšší podporu.
Minimální částka, kterou si lidé musí ukládat pro nárok na státní příspěvek, stoupla na 500 korun měsíčně z dřívějších 300 korun. Stoupla i maximální částka, k níž lze příspěvek získat: na 1700 korun měsíčně z dřívějších 1000 korun.
Státní příspěvek nově dosahuje vždy 20 procent z ukládané částky. Minimální příspěvek je tedy 100 Kč, pokud si člověk ukládá aspoň 500 Kč měsíčně. Maximální příspěvek je 340 Kč (při ukládání 1700 Kč měsíčně) místo dřívějších 230 Kč (při ukládání 1000 Kč měsíčně).
