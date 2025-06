Nový penzijní fond míří na výnos 12 % ročně. Pro ty, kdo mají dost času

Penzijní společnost Rentea, součást finanční skupiny Partners, spouští nový Alternativní účastnický fond. Je třetí na českém trhu, která tuto novinku v rámci doplňkového penzijního spoření nabízí.

Alternativní fond Rentea se bude zaměřovat primárně na investice s vysokým potenciálem zhodnocení jako jsou fondy private equity (nákupy společností, které nejsou veřejně obchodovány na burze) nebo venture capital (financování začínajících či rychle rostoucích firem, typicky startupů a dalších inovačních projektů).

V dlouhodobém horizontu očekává zhodnocení o nejméně 12 procent ročně. „Fond cílí na zkušenější dlouhodobé dynamické investory, kteří v rámci penzijního spoření hledají nadprůměrný výnos a jsou ochotni si na vyšší výnos počkat,“ říká Martin Švec, ředitel penzijní společnosti Rentea.

Vzhledem k typům aktiv, která přinášejí nerovnoměrné zhodnocení v čase, doporučuje využití tohoto fondu pro klienty, kteří plánují investice na období alespoň 10 let. Doplňkové penzijní spoření Rentea je možné sjednat prostřednictvím finančních poradců sítě Partners.

„Do alternativních typů aktiv, ke kterým patří i developerské nemovitostní fondy, private debt či infrastrukturální financování jako jsou například PPP projekty, bude alokováno 90 procent prostředků fondu,“ upřesňuje Švec.

Klíčem k úspěchu fondu má být vysoká úroveň diverzifikace – jak napříč různými třídami aktiv, tak i uvnitř nich. Portfolio fondu bude postaveno na kombinaci několika investičních pilířů:

development – například nemovitostní fond Merity a další přímé nemovitostní investice

venture debt – například platforma venture kapitálových fondů Orbit Capital

private equity a secondaries – spolupráce se společnostmi jako Alpha Associates, ROYC nebo Mercer

infrastruktura a další alternativy – zvažují se investice přes skupiny jako jsou Penta, J&T Archnebo Rockaway.

„S investorem se dělíme o developerskou marži, která je velice atraktivní. Náš fond investuje zejména do developmentu logistických areálů, od koupě pozemku až po koncový prodej hotové nemovitosti. Na rozdíl od běžných nemovitostních fondů ale nemovitosti nedrží, ihned je po dokončení prodává a zainvestuje do dalšího projektu,” popisuje strategii fondu Merity jeho partner Tomáš Trčka.

„Soustředíme se na podniky, které kombinují vysoký růstový potenciál s inovativním využitím technologií, a tím naplňujeme svoji strategii podporovat udržitelné a perspektivní firmy,“ konstatuje Radovan Nesrsta, který stál za zrodem platformy Orbit Capital.

„V segmentu penzijního spoření přinášíme inovativní koncept, který klientům umožní investovat novým zajímavým způsobem, jenž byl dříve jen pro omezenou skupinu bohatých investorů,“ konstatuje Petr Borkovec, ředitel finanční skupiny Partners.

Zelenou pro vznik nových fondů přinesla novela, která začala platit od roku 2024. Penzijní společnosti už díky ní nemusí investovat jen do akcií, dluhopisů nebo nástrojů peněžního trhu. Nově mohou nabízet alternativní fond, který se bude snažit vydělávat třeba i na kryptoměnách, nemovitostech, komoditách, investovat do private ekvity, do veřejné infrastruktury, práv duševního vlastnictví, práv na výplatu peněžních prostředků nebo do plavidel, letadel, drážních vozidel a strojů.

„Nový alternativní fond ocení zejména ti, kteří hledají i jiné cesty, jak se finančně zajistit do budoucna, než jsou jen akcie a dluhopisy. Chtějí s penzijkem získat víc a nebojí se být odvážnější, aby dosáhli vyšších výnosů. I když tržní hodnota těchto investic může krátkodobě výrazně kolísat, v dlouhodobém horizontu by měl převládat výnos,“ věří Jana Zelinková, šéfka Generali penzijní společnosti.

Právě Generali jako první v Česku získala na konci loňského roku potřebnou licenci ke spuštění nového fondu. Letos v lednu ji dostala také Česká spořitelna – penzijní společnost. Pro novinku zvolily podobné názvy: Future a Fond pro budoucnost.

Alternativní fond si lze sjednat buď jako novou smlouvu, nebo do něj alespoň částečně přejít z dosavadní investiční strategie ve stejné penzijní společnosti. Není nutné, aby klient vkládal všechno jen do jednoho z fondů, které jeho penzijní společnost nabízí. Může si peníze rozdělit do více strategií – například v určitém poměru kombinovat dynamickou s alternativní.

Pravidla pro státní příspěvek i pro daňové odpočty jsou stejná jako u ostatních fondů penzijního spoření. Za vyšší zhodnocení než u dosavadních fondů – nebo přinejmenším za šanci na něj – si však penzijní společnosti nechají také víc zaplatit.

Alternativní fondy mohou mít podle zákona roční poplatky až 2,5 % z hodnoty fondu (celkových úspor) a až 25 % z ročního výnosu (zisku). Tomu prvnímu se říká poplatek za správu, tomu druhému výkonnostní poplatek. Rentea v ceníku počítá s 1,2 % za obhospodařování a 10 % za zhodnocení.

Pro srovnání: u většiny fondů v rámci doplňkového penzijního spoření (akciový, dluhopisový nebo smíšený, nejčastěji zvané dynamický či vyvážený) je poplatkový strop 1 % z hodnoty fondu a 15 % z výnosu. Nižší limit zákon stanoví pro povinný konzervativní fond (0,4 % z hodnoty a 10 % z výnosu).

Svůj alternativní fond chce brzy – po získání licence od ČNB – spustit také penzijní společnost Conseq, zaměří se na nemovitosti. „Svou strategií a složením bude velmi podobný Conseq Realitnímu fondu, se kterým bude řadu projektů i spoluinvestovat,“ avizoval Richard Siuda, ředitel penzijní společnosti.

Poznámka: Součástí skupiny Partners je také vydavatelství NextPage Media, které mimo jiné provozuje web Peníze.cz.

