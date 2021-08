Nová penzijní společnost: Dáme klientům bonus, říká šéfka investic

Slovo renta má pozitivní význam, slovo důchod naopak spíše negativní. Chceme, aby se naši klienti stali rentiéry, nikoli důchodci, říkají zástupci nové penzijní společnosti Rentea, která odstartovala letos v červnu a patří do finančně poradenské skupiny Partners.

Úzké, zákonem dané mantinely, nedávají penzijním společnostem příliš šancí se odlišovat. „V podstatě se podobají jako vejce vejci,“ říká Lucie Simpartlová, šéfka Partners investiční společnosti. I v těchto mantinelech ovšem chce Rentea nabídnout lidem atraktivnější podmínky než konkurence. Může si to dovolit i díky úsporám z rozsahu, které jí zajistí právě propojení s investiční společností.

„Portfoliomanažerům sice přibude práce se správou nových penzijních fondů, na druhou stranu je to práce, kterou velmi dobře umí a dělají dlouho. Díky tomu můžeme klientům jednou za pět let vyplatit procento z celkového objemu finančních prostředků, které má naspořené, a chceme se dělit také o případný výnos nad rámec toho očekávaného,“ vysvětluje Simpartlová.

Že je o moderní penzijko zájem, potvrzuje příliv klientů v prvních dnech po spuštění. „Za týden jich máme tisíc a tempo nepolevuje,“ pochvalovala si krátce po vstupu na trh, kdy náš podcast vznikal. A spokojená je taky se spoluprací se světovým gigantem BlackRock, jehož expertizy Rentea pravidelně využívá.

V rozhovoru jsme mluvili i o dalších plánech Partners investiční společnost. S expanzí na Slovensko představí dva nové fondy v eurech: klasicky konzervativnější dluhopisový a dynamický akciový fond.

Lucie Simpartlová Vystudovala Ekonomickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. První zkušenosti sbírala u společnosti West Brokers (1996 až 2001). Pět let působila ve firmě Conseq Investment Management (2001 až 2006) a poté v Pioneer Asset Management (2006 až 2012). Od roku 2012 se její jméno pojí s Partners investiční společností, kde je předsedkyní představenstva. Předsedá také dozorčí radě Partners Financial Services a je členkou dozorčí rady Simplea pojišťovny.

Eurový fond bude přístupný i pro případné zájemce z Česka. Také on cílí na mladší zájemce.

Fond se zaměří na společenskou a ekologickou odpovědnost – takzvanou ESG strategii. „Stále více lidí se přestává zajímat jen o to, kolik vydělá, ale zajímá je i to, na čem ten výnos vzniká,“ vysvětluje Simpartlová. Klienti podle ní už nyní, pokud mají v Partners volit mezi dvěma aktivy, vyberou to, které je společensky a ekologicky přijatelnější.

V rozhovoru hodnotíme i covidové období z pohledu investičního trhu. „Za rok 2020 jsme měli skvělou výkonnost, klienti se nebáli investovat, spíš naopak. Dokázali, že už jsou edukovanější a nepanikaří,“ pochvaluje se Simpartlová.

Součástí skupiny Partners je také společnost Partners media, která mimo jiné provozuje weby Peníze.cz a Finmag.cz.

Martin Vlnas Vystudoval politologii, sociologii a mediální studia na FSS MU v Brně. Na univerzitě Sungkyunkwan v jihokorejském Soulu se rok zabýval východoasijskou kulturou a sociálními systémy. Během studia publikoval reportážní texty... Další články autora.