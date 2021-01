Kolik vydělal váš penzijní fond. Inflaci překonala třetina

V březnu to vypadalo na nejhorší propad od velké krize z 30. let minulého století, nakonec je z toho ale solidní výsledek. Kdo sází na akcie, většinou za loňský rok vydělal.

Účastnické penzijní fondy mají za sebou poměrně podařený rok. Jen dva z celkových 31 fondů loni skončily v minusu. Víc jak třetina dostala zhodnocení nad inflaci, která se v roce 2020 pohybovala kolem tří procent.

Jde o takzvané nové fondy – doplňkové penzijní spoření. Na důchod se státním příspěvkem si v nich chce zhodnotit úspory zhruba milion a čtvrt lidí.

Loňský rok přál opět odvážným. To znamená těm, kdo investují aspoň do vyvážených fondů, tedy dávají přinejmenším část úspor i do akcií. Naopak ti, kdo spoléhají na konzervativní fondy a v praxi neinvestují, ale jenom spoří, na inflaci nestačili.

Třetina fondů nad inflací je nakonec pozoruhodný výsledek vzhledem k tomu, jak silně s finančními trhy zatřásla pandemie.

„Ještě na konci prvního čtvrtletí se zdálo, že kvůli koronaviru zažijí akciové trhy jeden z nejhorších roků od velké hospodářské krize ve 30. letech minulého století. Díky masivním fiskálním a monetárním intervencím se však situace na finančních trzích stabilizovala a rok 2020 tak byl pro investory nakonec relativně příznivý,“ říká Pavel Racocha, předseda představenstva KB Penzijní společnosti.

Pomyslným vítězem roku 2020 je akciový účastnický fond od společnosti Axa. Musíme však dodat, že vznikl až v květnu roku 2020, tedy zhruba dva měsíce po březnovém masakru, kdy akciové trhy na celém světě propadly o desítky procent. Akciový fond od Axa od května zhodnotil o víc jak 14 %, když včas naskočil na růstovou vlnu trvající pak až do konce roku.

Ta také vytáhla do plusu většinu dynamických fondů. Mezi těmi, které působí na trhu už delší dobu, nejlépe dopadl dynamický fond od Allianz se zhodnocením 7,56 %. Pro srovnání dodejme, že v roce 2019 rostly dynamické fondy i dvoucifernými čísly a dynamický fond od ČSOB se tehdy dostal dokonce přes 25 %. Naopak v roce 2018 byly běžné i minusové výsledky kolem deseti procent. Naše tabulka s pětiletým průměrným zhodnocením potvrzuje, že peníze v akciových fondech mohou různě kolísat, nicméně v delším čase by měly přinášet zhodnocení.

„Zdůraznil bych výhodu pravidelného nákupu penzijního fondu, která se projevuje při dlouhodobém spoření na penzi. Díky této kombinaci se není třeba příliš obávat krátkodobých turbulencí na kapitálových trzích. Když totiž hodnota penzijních fondů klesá, klient nakupuje za stejné množství peněz více penzijních jednotek daného fondu. To se potom pozitivně projeví na výsledném zhodnocení vkladu. Z historie totiž víme, že trhy mají tendenci se po poklesech opětovně vracet na původní hodnoty a dlouhodobě růst,“ říká Milan Tomášek, manažer investic a penzí NN Penzijní společnosti.

Zpátky k roku 2020: přestože většina dynamických fondů solidně rostla, našly se dva, které naopak skončily v minusu. Konkrétně šlo o dynamické fondy společností NN (-2,2 %) a Conseq (-3,92 %).

Výsledky účastnických fondů za rok 2020 Penzijní společnost a účastnický fond Zhodnocení v roce 2020 Axa Akciový* 14,41 % Allianz Dynamický 7,56 % ČSOB Dynamický 6,19 % ČS Dynamický 6,10 % ČP Dynamický 5,38 % Axa Vyvážený 5,19 % ČS Vyvážený 4,60 % Allianz Vyvážený 4,55 % ČSOB Vyvážený 4,03 % ČS Etický** 3,90 % KB Dynamický 3,42 % ČP Vyvážený 3,13 % Inflace***** 3,00 % NN Vyvážený 2,79 % KB Vyvážený 2,51 % Axa Dluhopisový 1,65 % ČSOB Povinný konzervativní fond 1,50 % NN Povinný konzervativní fond 1,36 % Conseq Dluhopisový 1,23 % Allianz Povinný konzervativní fond 1,20 % ČSOB Garantovaný 1,11 % ČS Povinný konzervativní fond 1,00 % KB Spořicí 0,91 % ČP Spořicí 0,86 % KB Povinný konzervativní fond 0,77 % ČSOB Pro penzi*** 0,64 % AXA Povinný konzervativní fond 0,64 % ČP Povinný konzervativní fond 0,53 % Conseq Povinný konzervativní fond 0,42 % KB Peněžní**** 0,25 % NN Růstový -2,20 % Conseq Globální akciový -3,92 % *fond vznikl v květnu 2020, výkonnost je od té doby a není přepočtena na roční **funguje od roku 2018 ***fond vznikl v červenci 2020, výkonnost je od té doby a není přepočtena na roční ****funguje od konce roku 2019 *****za rok 2020 zatím odhad, na konci listopadu byla inflace za posledních 12 měsíců na úrovni 3,2 %, trend je klesající

Zdroj: penzijní společnosti

„U dynamických fondů velice záleželo, jak k pandemii přistoupili portfolio manažeři. Někteří jsou více ve střední Evropě nebo dokonce na pražské burze – a ti pocítili negativní dopad nejvíce, protože index PX pražské burzy ztratil za rok asi devět procent. O mnoho lépe si nevedli ti, co sázeli na sílu Evropy, která také skončila celkově v minusu. Tahounem se staly americké akcie a konkrétně její technologické tituly jako jsou Apple, Microsoft či Amazon, které přidaly desítky procent,“ vysvětluje Martin Mašát, portfolio manažer společnosti Partners.

„Kvůli tomu, že penzijní fondy Consequ a NN více sází na náš region, byly jejich výsledky loni nejhorší. Ostatní dynamické fondy pak v souladu s globálními trhy, kde je základem americký akciový trh, zhodnotily majetek klientů pozitivně a většina se pohybuje kolem kladných 6 či 7 %,“ dodává Mašát. Odsoudit oba zmíněné fondy, kterým se loňský rok nepovedl, by však bylo zbrklé. Oba patří mezi nejlepších pět, pokud se podíváme na výkonnost za posledních pět let. Slibovanou tabulku si ukážeme za chvíli.

Konzervativní fondy – zaměřené na dluhopisy – skončily loni opět jen v mírném plusu a ani jeden nepřekonal inflaci. Jejich výkon se pohyboval v pásmu okolo 0,5 až 1,65 % a ani výhled na letošek neslibuje zlepšení.

Výnosy fondů v našem žebříčku jsou už očištěné od poplatků, které si penzijní společnosti za správu peněz berou. Výnosem se myslí zhodnocení uložených peněz, kterého dosáhnou penzijní společnosti investováním do akcií nebo třeba dluhopisů. O zmíněné zhodnocení se zvyšují (případně snižují, pokud je zhodnocení v minusu) všechny peníze účastníků – tedy jak jejich vlastní úspory, tak i příspěvky od státu a případné příspěvky od zaměstnavatelů.

Státní příspěvky samozřejmě výhodnost penzijka dál zvyšují. Jak moc, to se u každého liší v závislosti na tom, kolik si ukládáte a jak dlouho. Pro ilustraci: když do fondu dáváte 1000 korun měsíčně, dá vám stát dalších 230 korun. Za rok to je 2760 korun. Když už máte penzijko delší dobu a máte naspořeno 100 tisíc korun, pomůže vám státní příspěvek zvednout zhodnocení vašich peněz o dalších 2,76 %. A když už máte ve fondu půl milionu, přinese stejných 2760 korun od státu zhodnocení navíc ve výši 0,55 %.

Odvaha se vyplácí

Výsledky za posledních pět let pak potvrzují, že momentálně vydělávají ti, kdo investují přinejmenším do vyvážených fondů.

Pod průměrnou inflací za posledních pět let je celkem 16 fondů – jsou mezi nimi všechny konzervativní a menší část vyvážených. Naopak všechny dynamické fondy inflaci bezpečně porážejí.

Výsledky účastnických fondů v posledních pěti letech Účastnický fond Průměrné roční zhodnocení 2020 2019 2018 2017 2016 ČS Dynamický 6,89 % 6,10 % 18,75 % -6,00 % 8,20 % 7,42 % ČSOB Dynamický 6,46 % 6,19 % 25,31 % -10,09 % 5,53 % 5,36 % NN Růstový 5,91 % -2,20 % 17,58 % -9,22 % 14,04 % 9,35 % ČP Dynamický 5,75 % 5,38 % 17,91 % -9,13 % 8,20 % 6,40 % Conseq Globální akciový 5,22 % -3,92 % 18,96 % -9,69 % 9,96 % 10,81 % ČS Etický* 5,03 % 3,90 % 6,15 % –1,50 % --- --- Allianz Dynamický 4,41 % 7,56 % 15,77 % -6,86 % 4,07 % 1,51 % ČS Vyvážený 4,18 % 4,60 % 10,42 % -3,00 % 3,70 % 5,17 % KB Dynamický 3,74 % 3,42 % 16,42 % -9,51 % 7,51 % 0,87 % ČSOB Vyvážený 3,37 % 4,03 % 12,96 % -5,88 % 2,63 % 3,11 % Axa Vyvážený 3,30 % 5,19 % 11,17 % -4,24 % -0,10 % 4,48 % ČP Vyvážený 3,28 % 3,13 % 10,50 % -4,85 % 4,10 % 3,50 % Inflace** 2,22 % 3,00 % 2,80 % 2,10 % 2,50 % 0,70 % NN Vyvážený 1,79 % 2,79 % 9,12 % -4,42 % -0,99 % 2,44 % KB Vyvážený 1,65 % 2,51 % 10,08 % -6,41 % 2,90 % -0,84 % Conseq Dluhopisový 1,38 % 1,23 % 4,84 % -0,09 % -1,04 % 1,94 % ČP Spořicí 0,75 % 0,86 % 3,45 % -1,35 % 0,00 % 0,80 % ČS Povinný konzervativní fond 0,62 % 1,00 % 2,59 % 0,20 % -0,62 % -0,05 % Allianz Vyvážený 0,61 % 4,55 % 9,95 % -3,62 % -0,72 % 2,21 % Allianz Povinný konzervativní fond 0,41 % 1,20 % 2,24 % 0,30 % -1,63 % -0,04 % ČSOB Povinný konzervativní fond 0,31 % 1,50 % 2,15 % -1,16 % -0,94 % 0,00 % ČP Povinný konzervativní fond 0,25 % 0,53 % 1,44 % -0,34 % -0,30 % -0,10 % Axa Dluhopisový 0,24 % 1,65 % 1,38 % -0,91 % -1,33 % 0,43 % NN Povinný konzervativní fond 0,17 % 1,36 % 1,26 % -0,07 % -1,93 % 0,21 % Conseq Povinný konzervativní fond 0,02 % 0,42 % 1,47 % -0,98 % -0,90 % 0,09 % KB Spořicí -0,03 % 0,91 % 2,54 % -2,65 % -1,39 % 0,45 % KB Povinný konzervativní fond -0,06 % 0,77 % 1,49 % -0,83 % -1,57 % -0,15 % Axa Povinný konzervativní fond -0,07 % 0,64 % 1,20 % -0,84 % -1,38 % 0,02 % ČSOB Garantovaný -0,13 % 1,11 % 1,72 % -1,53 % -1,49 % -0,47 % *funguje od roku 2018 **za rok 2020 zatím odhad, na konci listopadu byla inflace za posledních 12 měsíců na úrovni 3,2 %, trend je klesající Zdroj: Penzijní společnosti a výpočty Peníze.cz

Nová konkurence

Většina lidí si dál spoří v takzvaných starých fondech bývalého penzijního připojištění, nazývaných teď transformované fondy. Jejich výsledky oznamují penzijní společnosti až během jara. Budou se pohybovat někde kolem úrovně povinně konzervativních účastnických fondů. I ony totiž mohou investovat převážně do státních dluhopisů, jejichž výnosy jsou nyní rekordně nízké.

V roce 2021 čekají trh penzijních fondů dvě zásadní změny. Skupina Uniqa loni koupila středoevropské aktivity konkurenční Axa, mimo jiné šlo právě o penzijní společnost. V polovině ledna se tak Axa penzijní fondy přejmenují na Uniqa penzijní fondy.

Brzo se také rozšíří konkurence. Svou penzijní společnost totiž zakládají Partners, kteří k tomu loni na podzim získali licenci od České národní banky.

Nová penzijní společnost má začít fungovat v průběhu prvního čtvrtletí roku 2021. Plánuje spravovat tři účastnické fondy: Povinný konzervativní fond, který bude mít vysoce konzervativní investiční strategii, dluhopisový fond s konzervativní strategií a akciový účastnický fond s dynamickou strategií. Zajímavý bude podle šéfa Partners Petra Borkovce především třetí fond, připravovaný ve spolupráci se společností BlackRock, která je největší světovým správcem aktiv a peníze na důchod si od ní nechávají spravovat desítky milionů lidí z USA a dalších vyspělých zemí.

Staré versus nové fondy Do konce roku 2012 jste si mohli sjednat penzijní připojištění. Důchodová reforma prosazená vládou Petra Nečase od roku 2013 přinesla změnu: z dosavadního penzijního připojištění se staly transformované fondy – normálně dál fungují, ale už do nich nemůžou vstupovat noví zájemci. Od roku 2013 si lze sjednat doplňkové penzijní spoření – účastnické fondy. Tady jsou nejpodstatnější rozdíly mezi oběma typy fondů: Zatímco v transformovaných fondech musí penzijní společnost garantovat každý rok nezáporný výsledek, u účastnických fondů takovou povinnost nemá. Může tak investovat i s odvážnější strategií, na druhou stranu s rizikem ztráty.

U nových fondů neexistuje takzvaná výsluhová penze, umožňující z transformovaných fondů vybrat po patnácti letech spoření polovinu peněz. Na druhou stranu například předdůchody lze čerpat jen z nových účastnických fondů.

Liší se i maximální poplatky, které zákon umožňuje penzijním společnostem účtovat. U transformovaných fondů je to 0,8 procenta ročně ze spravovaných peněz a 10 procent ze zisku, tedy z ročního zhodnocení. U účastnických fondů je to 0,4 procenta ze spravovaných peněz u povinného konzervativního fondu a rovné jedno procento u všech dalších fondů plus 10 procent ze zisku u povinného konzervativního fondu a 15 procent u všech ostatních.

Naopak se neliší třeba výše státního příspěvku nebo možnost daňových odečtů. A od roku 2016 jsou i stejné podmínky pro věk nutný pro výplatu naspořených peněz: i v účastnických fondech je to 60 let a už ne hranice důchodového věku, jak tomu bylo původně od roku 2013 (u některých starších penzijních plánů pro transformované fondy může být věk pro výplatu stanoven i pod hranicí 60 let). Staré a nové „penzijko“ tvoří takzvaný třetí pilíř důchodového systému (prvním pilířem je pro všechny povinný státní systém, v němž pracující lidé v „produktivním věku“ odvádějí část výdělků současným důchodcům; druhý pilíř pak zavedla zmíněná reforma vlády Petra Nečase, ale následující vláda Bohuslava Sobotky ho hned zrušila).

Už nás sledujete? Přidejte si Peníze.cz na Twitter nebo Facebook a dozvíte se včas další aktuality a praktické rady!

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.