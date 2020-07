Air Bank chystá spoření na důchod. Přes partnera

Air Bank začne ještě letos prodávat spoření na důchod se státním příspěvkem. V internetovém bankovnictví a na svých pobočkách bude nabízet doplňkové penzijní spoření od NN Penzijní společnosti.

„Čím dříve mladí lidé začnou spořit, tím většího zhodnocení svých úspor mohou dosáhnout. A proto jim chceme v této oblasti pomoci a připravujeme pro ně doplňkové penzijní spoření,“ říká Filip Zavřel, vedoucí oddělení Každodenní finanční služby Air Bank.

Kdy přesně prodej spoření na důchod začne banka zatím nezveřejnila, v tiskové zprávě jen obecně uvedla, že to bude letos. Banka letos v březnu spustila také investice do podílových fondů, nabízí jich osm, a to od společností Conseq a Generali Investments CEE.

Spoření na důchod nabízejí většinou velké banky. Tři největší bankovní skupiny v Česku – Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka – mají vlastní penzijní společnosti. Moneta prodává penzijní fondy od NN a Generali penzijní společnost, Raiffeisenbank od Generali. Například UniCredit, Fio, Equa nebo Sberbank podle údajů na webových stránkách spoření na důchod neprodávají.

Čtěte více: