Kolik vydělal váš penzijní fond? Nejodvážnějším připsal 20 %

Všech 29 účastnických fondů loni skončilo v plusu a většina porazila i inflaci. Vyplácí se investovat i do akcií, ukazuje porovnání výnosů v delším čase.

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 17. 1. 2020

Účastnické penzijní fondy mají za sebou hodně dobrý rok. Všech 29 fondů skončilo v plusu a většina porazila i inflaci. Ta loni dělala 2,8 procenta, nižší výnos připsalo 11 fondů.

Jde o takzvané nové fondy – doplňkové penzijní spoření. Na důchod se státním příspěvkem si v nich chce zhodnotit úspory víc jak milion lidí.

Loňský rok přál odvážným. Kdo investuje aspoň do vyvážených fondů, tedy dává přinejmenším část úspor i do akcií, loni reálně vydělal. Nejlíp na tom byli ti, kdo investovali do dynamických fondů. Naopak ti, kdo spoléhají na konzervativní fondy a tedy neinvestují, ale „jenom“ spoří, na inflaci většinou nestačili.

Oproti roku 2018 jde o absolutní obrat. Tehdy totiž účastnické fondy na inflaci nestačily. V plusu – velmi mírném – byly jenom dva povinné konzervativní fondy.

Prezident Asociace penzijních společností ČR Aleš Poklopa věří, že dobré časy budou letos pokračovat. „Predikce pro začátek roku 2020 je z pohledu spoření na penzi více než dobrá a letošní čísla by na loňské výnosy měla navázat. Nejvyšší výnos očekáváme u dynamických fondů, které se orientují z většiny na akcie; pěkný výnos by měly přinést i vyvážené fondy, které nabízejí mix akcií a dluhopisů,“ říká.

U těchto nových (účastnických) fondů není ze zákona povinné, aby každý rok garantovaly minimálně nulové zhodnocení – tedy že v nejhorším případě zůstanete na nule, ale nepřijdete ani o část vložených peněz. Penzijní společnosti proto mohou peníze v účastnických fondech investovat odvážněji a jejich výnosy pak kopírují vývoj na finančních trzích. Ty v roce 2018 klesaly, zatímco loni naopak výrazně rostly akcie i dluhopisy.

Rozkolísanost výnosů v posledních dvou letech dobře ukazuje dynamický fond od penzijní společnosti ČSOB. V roce 2019 zaznamenal nejlepší výsledek ze všech 29 účastnických fondů – úspory zhodnotil o 25,31 procenta. Naopak v roce 2018 zaznamenal úplně nejhorší výsledek – minus 10,09 procenta.

Většina lidí – přes tři miliony – si dál spoří na důchod v takzvaných starých fondech bývalého penzijního připojištění. Teď se jim říká transformované fondy. Stále pro ně platí povinnost, že nemohou skončit rok v minusu. Kvůli tomu musí investovat velice opatrně, cenou za nízké riziko je ale minimální zhodnocení. Výsledky těchto fondů za rok 2018 ještě neznáme, penzijní společnosti je obvykle zveřejňují až na jaře, když uzavřou hospodaření.

Odvaha se vyplácí

Výsledky za posledních pět let pak potvrzují, že v účastnických fondech momentálně vydělávají ti, kdo investují aspoň do vyvážených fondů.

Pod průměrnou inflací za posledních pět let je celkem 16 fondů – jsou mezi nimi všechny konzervativní fondy a menší část fondů vyvážených. Všechny dynamické fondy naopak inflaci bezpečně porážejí.

Výsledky účastnických fondů v posledních pěti letech Účastnický fond Průměrné roční zhodnoc. 2019 2018 2017 2016 2015 ČSOB Dynamický 6,75 % 25,31 % -10,09 % 5,53 % 5,36 % 7,66 % Conseq Globální akciový 5,99 % 18,96 % -9,69 % 9,96 % 10,81 % -0,08 % ČS Dynamický 5,47 % 18,75 % -6,00 % 8,20 % 7,42 % -1,04 % ČP Dynamický 4,62 % 17,91 % -9,13 % 8,20 % 6,40 % -0,30 % NN Růstový 4,04 % 17,58 % -9,22 % 14,04 % 9,35 % -11,53 % Allianz Dynamický 3,89 % 15,77 % -6,86 % 4,07 % 1,51 % 4,98 % KB Dynamický 3,38 % 16,42 % -9,51 % 7,51 % 0,87 % 1,60 % ČSOB Vyvážený 3,27 % 12,96 % -5,88 % 2,63 % 3,11 % 3,55 % ČS Vyvážený 3,21 % 10,42 % -3,00 % 3,70 % 5,17 % -0,23 % ČP Vyvážený 2,75 % 10,50 % -4,85 % 4,10 % 3,50 % 0,50 % Axa Vyvážený 2,67 % 11,17 % -4,24 % -0,10 % 4,48 % 2,02 % Inflace 1,68 % 2,80 % 2,10 % 2,50 % 0,70 % 0,30 % KB Vyvážený 1,46 % 10,08 % -6,41 % 2,90 % -0,84 % 1,57 % Conseq Dluhopisový 1,25 % 4,84 % -0,09 % -1,04 % 1,94 % 0,60 % ČS Etický * 3,08 % 6,15 % –1,50 % NN Vyvážený (dříve Spořicí) 1,13 % 9,12 % -4,42% -0,99 % 2,44 % -0,50 % ČP Spořicí 0,82 % 3,45 % -1,35 % 0,00 % 0,80 % 1,20 % ČS Povinný konzervativní 0,52 % 2,59 % 0,20 % -0,62 % -0,05 % 0,50 % Allianz Povinný konzervativní 0,42 % 2,24 % 0,30 % -1,63 % -0,04 % 1,22 % ČP Povinný konzervativní 0,34 % 1,44 % -0,34 % -0,30 % -0,10 % 1,00 % ČSOB Povinný konzervativní 0,28 % 2,15 % -1,16 % -0,94 % 0,00 % 1,35 % Allianz Vyvážený 0,21 % 9,95 % -3,62 % -0,72 % 2,21 % 3,18 % NN Povinný konzervativní 0,12 % 1,26 % -0,07 % -1,93 % 0,21 % 1,15 % Conseq Povinný konzervativní 0,04 % 1,47 % -0,98 % -0,90 % 0,09 % 0,50 % AXA Povinný konzervativní -0,08 % 1,20 % -0,84 % -1,38 % 0,02 % 0,59 % Axa Dluhopisový -0,13 % 1,38 % -0,91 % -1,33 % 0,43 % -0,23 % KB Spořicí -0,14 % 2,54 % -2,65 % -1,39 % 0,45 % 0,36 % KB Povinný konzervativní -0,14 % 1,49 % -0,83 % -1,57 % -0,15 % 0,36 % ČSOB Garantovaný -0,18 % 1,72 % -1,53 % -1,49 % -0,47 % 0,87 % * Funguje teprve od roku 2018. Zdroj: Penzijní společnosti a výpočty Peníze.cz.

Sedm let existence účastnických fondů podle šéfa asociace potvrzuje, že zásadním aspektem při soukromém spoření na penzi je dlouhodobost. „Je vidět, že i když se střídají slabší a silnější roky, v dlouhodobém pohledu se dynamičtější investování vyplatí,“ říká Poklop.

Kumulovaná inflace za roky 2013 až 2019 činila 10,6 procenta, vyvážené fondy podle výpočtů asociace za stejnou dobu připsaly 20,2 procenta a dynamické 36,2 procenta. Oproti tomu transformované fondy zhodnotily za stejné období o zhruba osm procent a inflaci tedy neporazily. Účastnické konzervativní fondy jsou na tom ještě hůř.

„Je to jasná zpráva pro všechny, kterým do penze zbývá ještě deset a více let, aby se zamysleli nad tím, jestli je pro ně opravdu tak zásadní jistota garance na konci každého roku, nebo jestli jsou ochotni akceptovat přirozené výkyvy trhu a důležitá je pro ně naspořená částka na konci spoření,“ dodává Poklop.

Srovnání: Staré versus nové fondy Do konce roku 2012 jste si mohli sjednat penzijní připojištění. Důchodová reforma prosazená vládou Petra Nečase od roku 2013 přinesla změnu: z dosavadního penzijního připojištění se staly transformované fondy – normálně dál fungují, ale už do nich nemůžou vstupovat noví zájemci. Od roku 2013 si lze sjednat doplňkové penzijní spoření – účastnické fondy. Tady jsou nejpodstatnější rozdíly mezi oběma typy fondů: Zatímco v transformovaných fondech musí penzijní společnost garantovat každý rok nezáporný výsledek, u účastnických fondů takovou povinnost nemá. Může tak investovat i s odvážnější strategií, na druhou stranu s rizikem ztráty.

U nových fondů neexistuje takzvaná výsluhová penze, umožňující z transformovaných fondů vybrat po patnácti letech spoření polovinu peněz. Na druhou stranu například předdůchody lze čerpat jen z nových účastnických fondů.

Liší se i maximální poplatky, které zákon umožňuje penzijním společnostem účtovat. U transformovaných fondů je to 0,8 procenta ročně ze spravovaných peněz a 10 procent ze zisku, tedy z ročního zhodnocení. U účastnických fondů je to 0,4 procenta ze spravovaných peněz u povinného konzervativního fondu a rovné jedno procento u všech dalších fondů plus 10 procent ze zisku u povinného konzervativního fondu a 15 procent u všech ostatních.

Naopak se neliší třeba výše státního příspěvku nebo možnost daňových odečtů. A od roku 2016 jsou i stejné podmínky pro věk nutný pro výplatu naspořených peněz: i v účastnických fondech je to 60 let a už ne hranice důchodového věku, jak tomu bylo původně od roku 2013 (u některých starších penzijních plánů pro transformované fondy může být věk pro výplatu stanoven i pod hranicí 60 let). Staré a nové „penzijko“ tvoří takzvaný třetí pilíř důchodového systému (prvním pilířem je pro všechny povinný státní systém, v němž pracující lidé v „produktivním věku“ odvádějí část výdělků současným důchodcům; druhý pilíř pak zavedla zmíněná reforma vlády Petra Nečase, ale následující vláda Bohuslava Sobotky ho hned zrušila).