Penzijní spoření: odpovědi na nejzapeklitější otázky

Odpovídáme na to, na co se lidé často ptávají v souvislosti s penzijním spořením. Co dělat, když se vám změní příjmení nebo se přestěhujete? Co když vás zaměstnavatel začne milovat a rozhodne se vám na penzijko přispívat? Můžete si peníze na penzijko posílat ze zahraničí? A další…