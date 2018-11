Velké srovnání: penzijním fondům se letos nedaří

Pokud si na stáří odkládáte peníze do „nového penzijka“, nečekejte dnes veselé čtení. Letošní výsledky fondů doplňkového penzijního spoření jsou bídné. Z osmadvaceti fondů, které osm penzijních společností v Česku nabízí, se jich za prvních deset měsíců letošního roku pohybuje hned šestadvacet v červených číslech.

Na druhou stranu ale zase není žádný důvod k panice, při dlouhodobých investicích se s výkyvy finančních trhů musí počítat, navíc jde jen o ztráty v nižších jednotkách procent.

„Letos se bohužel nedařilo ani akciím ani jinak spolehlivým konzervativním dluhopisovým investicím. Dluhopisy byly bity růstem výnosů (kvůli inflaci) a sazeb (kvůli ČNB), což tlačilo dolů jejich ceny. Účastnické fondy s větší akciovou složkou jsou na tom po několika letech růstu ještě hůř, protože letošní výkony akciových indexů jsou tragické. Jen namátkou Evropa je proti začátku roku níž o osm procent, nerozvinuté trhy jsou levnější o třináct procent. Pouze americké indexy se drží kolem nuly. Protože účastnické fondy nekupují jen americké akciích, ale správně diverzifikují napříč celým světem, je jejich současná výkonost vesměs záporná,“ vysvětluje letošní neutěšené výsledky penzijních fondů portfolio manažer Partners investiční společnosti Martin Mašát.

Ještě to doženeme!

Na akciových trzích je letos na podzim rušno, za pozornost stojí zejména říjnový propad cen akcií, který si vysloužil vtipnou přezdívku velká říjnová korekce. Po propadu se ale ceny akcií můžou začít zase zvedat a do konce roku se může ještě hodně stát. Prezident Asociace penzijních společností ČR Aleš Poklop věří, že se do Silvestra velké části účastnických fondů podaří ztráty z letošního roku ještě odmazat. „Všechno bude záviset na posledním kvartálu, který bývá tradičně silnější. Je ale pravděpodobné, že u konzervativních fondů zůstane letos zhodnocení lehce záporné. Vyvážené fondy by se měly dostat spíše do plusových hodnot, u dynamických fondů by pak zhodnocení většinou mělo porazit inflaci,“ tvrdí Poklop.

Martin Mašát je skeptičtější: „Aby se do kladných čísel dostaly dynamické a vyvážené fondy, musely by akciové investice velice rychle smazat ztráty, které v průběhu roku nabraly. A vzhledem k tomu, kolik času zbývá do konce roku, to už podle mě není příliš pravděpodobně.“

Nejistí klienti

Měřeno počty nových klientů byl rok 2018 byl pro penzijní společnosti úspěšný. Rekordní. „Klienti o penzijní spoření mají zájem,“ říká Aleš Poklop z Asociace penzijních společností. Účastnickým fondům se také od jejich založení v roce 2013 daří:

Vzhledem k letošním výsledkům to ale příští rok budou mít penzijní společnosti při přesvědčování lidí, aby si penzijko pořídili, asi o něco složitější. Letos mohly stavět marketing na pěkných výsledcích z předešlých let, v roce 2019 se ale v kampaních bude asi víc vyzdvihovat státní podpora (ročně může činit až 2760 korun) a daňové úlevy (získat zpět na daních jde až 3600 korun).

Penzijní společnosti ale věří, že se lidé už dokážou na penzijní spoření dívat z dlouhodobější perspektivy. „Myslím, že lidé pozitivně vnímají dlouhodobá čísla a krátkodobým výkyvům, které jsou přirozenou součástí investic na dlouhou trať, nepřisuzují velkou váhu,“ myslí si Aleš Poklop.

Staré penzijko: žádná výhra

Atraktivní výsledky za letošní rok nemůžou čekat ani lidé, kteří jsou stále „zaparkovaní“ v „klasickém“ penzijním připojištění. Ve „starém penzijku“ se sice fondy nikdy nesmí být na konci roku v minusu, jenže nula nebo maličkaté plus v reálu pořád znamená ztrátu: inflace je nad dvěma procenty, dokud ji výnos nepřepere, reálně peníze ve fondu ztrácejí na hodnotě. A s ničím jiným než malým plus se u starého penzijka počítat nedá, právě z obav před tím, že by případné ztráty musely platit ze svého, investují penzijní společnosti ve fondech penzijního připojištění veleopatrně. „U transformovaných fondů se musí dlouhodobě počítat s výnosem do jednoho procenta, a tudíž hluboko pod inflací,“ říká Martin Mašát. Lidé s penzijním připojištěním, kteří ještě nestříhají metr do důchodu, by podle něj měli zvážit přestup k novému penzijku.

