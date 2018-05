Letošní výsledky nového penzijka? Převážně červená čísla

Když jsme nedávno hodnotili loňské výsledky penzijního připojištění, museli jsme konstatovat, že klientům přinesly jen bídné zhodnocení, po započtení inflace vlastně výrazně záporné. Dobré zprávy právě teď nemáme ani pro ty, kteří mají nové penzijko, doplňkové penzijní spoření. V prvních čtyřech měsících letošního roku se fondům nového penzijka nedařilo. Z celkového počtu osmadvaceti fondů skončily v plusu pouhé dva. Zbytek je letos zatím v červených číslech. Velké drama to ale není.

Akcie šly dolů

„U konzervativních strategií to nevypadá na pozitivní obrat. Jsou závislé na vývoji úrokových sazeb, které jsou stále extrémně nízké a ceny dluhopisů klesají,“ vysvětluje neutěšené výsledky penzijních fondů tisková mluvčí NN Penzijní společnosti Ester Fleischerová.

Nedaří si ale ani dynamickým strategiím, ve kterých hrají prim akcie. „Minulý rok byl naprosto výjimečný, akciový trh byl charakteristický rekordně nízkou volatilitou. Pohyb akcií o jedno a víc procent byl vzácný. To je abnormální vývoj. Velice těžko se hledá nějaké srovnání, museli bychom jít desítky let do historie. Každopádně od začátku roku 2018 se akciím opět vrátila přirozená volatilita, bohužel pro klienty se to zatím projevilo poklesem akciových trhů,“ připomíná investiční analytik Partners Martin Tománek.

Kolísání hodnoty fondů je běžná záležitost a klienti doplňkového penzijního spoření si musí zvyknout, že může jít i dolů. Nic to ale nemění na tom, že psychologicky je v době takřka dvouprocentní inflace je nulové nebo dokonce minusové zhodnocení rozhodně nepříjemné.

Zájem roste

Zástupci penzijních společností přesto hlásí, že se doplňkové penzijní spoření začíná rozjíždět a zájem klientů o něj výrazně roste. K 31. březnu si do nového penzijka odkládalo peníze na penzi 827 568 lidí, což je oproti začátku roku takřka devítiprocentní nárůst. „První kvartál roku 2018 byl rekordní. Ještě nikdy jsme u doplňkového penzijního spoření nezaznamenali takový zájem. Nově si penzijko sjednalo přes 64 tisíc lidí. Stoupající poptávku vidíme i u dětského spoření. Dobrá ekonomická situace domácností podporuje zájem lidí o zajištění na stáří,“ říká Aleš Poklop, prezident Asociace penzijních společností ČR.

Z výsledků fondů doplňkového penzijního spoření

ZAJIŠTĚNÍ NA STÁŘÍ: PORADNA Chcete na odpočinku opravdu v klidu odpočívat? Myslete tedy dopředu na to, abyste měli pořádný finanční polštář. Jestli je pro vás lepší spořit, nebo investovat, jak získat ke svým penězům ještě příspěvek od zaměstnavatele nebo státní příspěvek, se vším rádi pomůžou odborníci v bezplatné poradně na Peníze.cz. Poradna zajištění na stáří

Komu se zelení?

V našich předchozích srovnáních výsledků doplňkového penzijního spoření vždy vynikaly fondy s dynamickou investiční strategií. Kvůli poklesu akcií jsou na tom ale tentokrát stejně jako zbytek trhu. Za první čtyři měsíce letošního roku jsou v plusu jen dluhopisový účastnický fond Conseq penzijní společnosti (zhodnocení 0,3 procenta) a dynamický účastnický fond Allianz penzijní společnosti (0,29 procenta). Zbylých šestadvacet účastnických fondů je zatím v monusu – v drtivé většině případů ale ne horším než jednoprocentním.

Z dlouhodobého hlediska účastnických fondům suverénně kraluje globální akciový fond Conseq penzijní společnosti, který za pět let existence zhodnotil prostředky klientů o víc než šedesát procent. Druhý je v celkovém pořadí dynamický fond ČSOB penzijní společnosti (zhodnocení 23,16 %) a třetí dynamický fond České spořitelny – penzijní společnosti (zhodnocení 23,1 procenta).

827 tisíc klientů doplňkového penzijního spoření mělo na konci prvního kvartálu letošního roku v účastnických fondech zainvestováno zhruba 33,3 miliardy korun. Nutno dodat, že většinu v konzervativních strategiích, které dlouhodobě moc nevydělávají.

V transformovaných fondech původního penzijního připojištění, do kterých už nejde vstupovat, spořilo na konci března přibližně 3,6 milionu účastníků. Ti si zatím na svůj penzijní účet nastřádali 387,6 miliardy korun.