Doplňkové penzijní spoření. Jak si letos vede nové penzijko

Od loňského roku je možné doplňkové penzijní spoření sjednat i dětem. Ty si budou moci v osmnácti letech vybrat třetinu naakumulovaných peněz, ke zbytku se pak dostanou až v šedesáti. Jedním z hlavních smyslů tohoto produktu by ale mělo být, že se mladí nad možností spořit na stáří zamyslí co nejdřív a v odkládání peněz na stáří budou pokračovat. Kritici ale soudí, že penzijko pro děti nebude příliš fungovat. „Pokud chcete maximalizovat částku naspořenou k osmnáctým narozeninám, dětské DPS při současných podmínkách ideální není. Nic potomkovi nebrání hned v devatenácti letech smlouvu zrušit a vrátit státní podporu, ale to potom dávalo smysl investovat do podílových fondů, které státní podporu nemají, a jsou likvidní kdykoliv,“ říká finanční analytik společnosti Partners Aleš Tůma.