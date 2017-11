Doplňkové penzijní spoření: když ho chcete zabalit. V pravý čas i předčasně

Doplňkové penzijní spoření je nástupce staršího penzijního připojištění, které od roku 2012 není možné uzavřít. O úskalích výpovědi penzijního připojištění jsme už psali:

Na rozdíl od penzijního připojištění není v účastnických fondech doplňkového penzijního spoření garantované nezáporné zhodnocení, můžete dosáhnout vyšších výnosů, ale taky nesete riziko, že vaše investice může skončit v minusu. Vybírat můžete z různých investičních strategií, v nabídce je u každé penzijní společnosti povinně fond konzervativní, standardně pak její součástí bývají fondy smíšené a dynamické. Fond i investiční strategii lze v průběhu času měnit.

Každopádně jde o dlouhodobý finanční produkt, počítá se s tím, že by vám měl pomoct zajistit se na důchod, proto ho stát podporuje. Když doplňkové penzijní spoření zrušíte už po pár letech, o výhody přijdete.

Vypovídáme doplňkové penzijní spoření

Abyste mohli peníze vybrat se všemi výhodami, musí vám být aspoň šedesát let a současně musíte „doplňkově spořit“, rozumějte investovat, aspoň pět let (tedy mít zaplacených aspoň šedesát měsíců). Kdo si začne doplňkové penzijní spoření platit v pětapadesáti, může peníze vybrat už za pět let. Mladší ročníky si počkají déle, někteří i desítky let. Když vydržíte a podmínky splníte, můžete vybrat celou částku, ke které jste se doinvestovali, včetně příspěvků od státu a (případných) příspěvků zaměstnavatele. Buď jednorázově, nebo formou pravidelné renty – tu ale musíte čerpat minimálně tři roky.

Kdo se rozhodne pro jednorázovou výplatu, musí se smířit s tím, že se z výnosů i příspěvků od zaměstnavatele odečte patnáctiprocentní daň z příjmů. Když se rozhodnete pro rentu, která se bude vyplácet deset let a déle, dani z výnosů i příspěvků zaměstnavatele se vyhnete. Když zvolíte kratší rentu, odečte se vám pouze patnáctiprocentní daň z výnosů, příspěvky zaměstnavatele se danit nebudou.

Pokud v doplňkovém penzijním spoření investujete aspoň dvacet čtyři měsíců, můžete smlouvu zrušit a požádat o výplatu odbytného, budete ale muset oželet výhody podporovaného produktu. Kdo smlouvu zruší ještě dřív, nedostane nic.

Odbytné je hodně okleštěné. Celá státní podpora, která se vám průběžně připisovala, se vrátí na účet Ministerstva financí, výnosy ze státních příspěvků si nechá penzijní fond. Výnosy z vkladů a příspěvky zaměstnavatele se sníží o patnáctiprocentní daň. V plné výši dostanete jen své vklady. Také budete muset podat daňové přiznání a dodanit daňové odpočty, pokud jste je na základě doplňkového penzijního spoření uplatňovali v uplynulých deseti letech.

Radši přerušit nebo odložit než rušit

Když se dostanete do finanční tísně a nebudete mít na vklady do doplňkového penzijního spoření, je lepší řešení ho přerušit, případně snížit částky, které na účet u penzijní společnosti posíláte.

Když požádáte penzijní společnost o přerušení na určitou dobu, musíte počítat, že toto období se nezapočte do spořicí doby a nebude vám za něj náležet státní podpora.

O přerušení placení příspěvků je třeba žádat písemně, můžete to vyřídit na pobočce. Placení příspěvků se přeruší dnem, který uvedete, nejdřív ale na začátku kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém jste doručili žádost penzijní společnosti.

Podmínkou toho, aby vám penzijní společnost přerušení povolila, je, že vaše spořicí doba (tedy období, ve kterém jste platili příspěvky) dělá už aspoň 36 měsíců (respektive 12 měsíců při druhé a každé další žádosti o přerušení).

Druhou možností je odklad placení příspěvků. Postup je podobný jako u přerušení s tím rozdílem, že stanovíte období, ve kterém příspěvky nebudete platit, ale po jehož uplynutí je jednorázově dorovnáte. Za doplatek po době odkladu vám nevznikne nárok na státní příspěvky, ale období odkladu se započítá do spořicí doby.

Přerušení i odklad plateb každopádně musíte penzijní společnosti oznámit, kdybyste bez vysvětlení neplatili déle než šest měsíců, může vaše penzijko zrušit.

Přestup do jiného fondu

Pokud máte doplňkové penzijní spoření a rozhodnete se přestoupit k jiné penzijní společnosti, o státní příspěvky kvůli tomu nepřijdete. Přechod je ale možný jen v případě, že ještě nemáte nárok na jednorázové vyrovnání (tím není myšlené odbytné, ale výplata peněz po splnění zákonných podmínek). Penzijní společnost vaše peníze převede na základě vaší žádosti nejpozději do jednoho měsíce od zániku původního doplňkového penzijního spoření. Pokud jste u ní nebyli déle než pět let, může si naúčtovat poplatek ve výši osm set korun. K žádosti o převod peněz budete muset doložit souhlas penzijní společnosti, ke které se chystáte přejít. Při převodu peněz se vám započítá dosavadní doba spoření, nepřijdete ani o získané státní příspěvky, jen zkrátka navážete u jiné firmy.