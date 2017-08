Peníze, nebo život. Život začíná v padesáti

Dožeň, co se dá

Když se potomstvo odstěhuje, pro někoho je to konec světa, pro jiného šance na změny a nové příležitosti. Plnění snů, cestování, nové koníčky, rekonstrukce bydlení. Jenže co když na to prostě nejsou peníze?

Odkládat peníze pro děti, na start do života, na jejich bydlení, to je jistě důležité a už jsme radili, jak na to:

Jak ale vidíte, člověk by měl vždycky myslet i na vlastní budoucnost. V době, kdy šetříme dětem, bychom tedy měli šetřit i sobě.

Nikdy není pozdě

Odchodem dětí z domu se uvolní nejen nějaké místo v našem bytě, ale přiznejme si, můžeme si trochu povolit i pomyslné finanční opasky. Což je výborná příležitost udělat si v rodinném rozpočtu malý pořádek a ujasnit si, jak s penězi, které budeme mít měsíčně navíc, naložíme. Jak jinak než rozumně!

Tady je pár tipů:

1. Do důchodu bez dluhů

Když si jako mladí lidé, kteří touží po vlastním bydlení a rodině, vezmeme hypotéku, vybereme si s vidinou nízkých splátek delší dobu splatnosti, na třicet nebo dokonce čtyřicet let. Je tak zcela jasné, že mnoho z nás bude pod tíhou splátek žít ještě v důchodu. Nebylo by lepší se toho všeho konečně zbavit? Ještě dřív, než tu hranici důchodu překročíme? Jak? Co si našetříte, můžete za pár let použít na umoření části nebo celého úvěru, i to totiž znamená „zajistit si lepší důchod“.

2. Nepropásněte poslední šanci

Je mnoho lidí, kteří vědí, že na důchod je víc než potřeba nachystat si finanční polštář. Jenže doteď pro ně spoření na penzi byl luxus, který si nemohli dovolit. Není nám sice už dvacet a ani třicet, ale těch řekněme deset až patnáct roků, které můžeme od padesáti ještě na spokojený a šťastný důchod šetřit, je pořád šance, kterou bychom neměli promarnit. A ten, kdo si už šetří, si může přilepšit, přidat jednu, dvě i pět stovek k pravidelné měsíční úložce.

Pozdě honit bycha? Milan honí bycha Milan se jednoho dne probudil a zjistil, že se přes noc proměnil v padesátníka. Když si to trochu srovnal v hlavě, rozhodl se, že je nejvyšší čas začít si dávat stranou nějaké peníze na důchod. Rozhodl se měsíčně posílat 1500 korun do vyváženého účastnického fondu doplňkového penzijního spoření od AXA. Nárok na jednorázovou výplatu peněz bude mít Milan v šedesáti letech, jeho investiční horizont je tedy deset let. Investovaná částka 1500 Kč/měsíc Investiční horizont 10 let Státní podpora 230 Kč/měsíc Zhodnocení vyváženého fondu Na základě dlouhodobé predikce AXA Asset Management uvažujeme s průměrným výnosem 4,55 procenta ročně Ročně Milan na penzijní spoření posílá 18 000 korun, k těm dostává státní podporu v roční výši 2760 Kč, celkem se tedy investuje 20 760 korun ročně. Za těchto podmínek bude Milan po deseti letech mít k dispozici zhruba 257 000 korun. A to je tu k dobru ještě daňová úspora 900 korun ročně, kterou jsme do výpočtu nezakalkulovali! Představme si ale pro porovnání, že si to Milan srovná ještě líp. Milan honí bycha a běží ještě rychleji Milan se probudí a je mu padesát. Poškrábe se na hlavě a jde do sebe. Přestane kouřit, trochu ubere na pivech, a do vyváženého účastnického fondu doplňkového penzijního spoření od AXAsi tak může posílat celé tři tisíce. Státní příspěvek mu sice vyšší úložka nezajistí, zato výrazně stoupne možnost daňového odpisu. Samozřejmě úplně nejlepší by bylo, kdyby se podařilo přesvědčit ještě zaměstnavatele, že příspěvek na penzijko je bonus, který by měl svému dlouholetému zaměstnanci dopřát... Investovaná částka 3000 Kč/měsíc Investiční horizont 10 let Státní podpora 230 Kč/měsíc Zhodnocení vyváženého fondu Na základě dlouhodobé predikce AXA Asset Management pracujeme s průměrným výnosem 4,55 procenta ročně Ročně tedy polepšený Milan pošle do fondu 36 000 korun, k tomu se připočítává státní podpora 2760 korun, celkově se za rok investuje 38 760 Kč ročně. Za těchto podmínek bude mít Milan po deseti letech k dispozici nějakých 480 000 Kč. A to má k dobru ještě daňovou úsporu 3600 korun za rok, kterou jsme nechali mimo výpočet.

3. Čas na gruntování

Vyklidili jste dětem pokojíček, srovnali jste si v rodinném rozpočtu strany „má dáti“ – „dal“, ale nezapomněli jste ještě na něco? Servis smluv! Lidé si často v mládí uzavřou nějaké ty pojistky nebo jiné finanční smlouvy a víc se už o ně nestarají, nechají je prostě běžet. Když pak mají rodinu, nemají čas a ani chuť takové věci řešit. Není to správné, na smlouvy by se člověk měl podívat co pár let, ale ve skutečnosti to tak nebývá. Je tedy aspoň teď, když se vaše finanční poměry výrazněji mění, nejvyšší čas smlouvu po smlouvě vzít a nechat si je zrevidovat. Pojistka nemovitosti, auta, odpovědnosti, života, spoření tohle, spoření tamto, investice… Co když někde platíte zbytečně moc? Co když vás naopak pojistka už nechrání tak, jak by měla? Co když uložené peníze nejsou zhodnocované tak, jak byste si zasloužili?

4. Nikdo nemládne

Říká se, že s věkem přichází moudrost. Je dost příkladů, které to zpochybňují. A tak skeptici oponují, že jediné, co s věkem přichází zcela nezpochybnitelně, je stáří. I když se snažíte udržovat fit, tělo vám skutečný věk připomene. A co teprve, když jste se trochu zanedbávali…

Kdo se na sebe snaží trochu dbát, ví, že zdraví není zadarmo. Jenže nemoc bývá ještě dražší. A zdaleka nejde jen o to, kolik stojí léky nebo lázně, ještě horší může být to, že špatné zdraví může znamenat dlouhodobé snížení příjmů nebo jejich úplný výpadek.

Není lepší nechat starosti pojišťovně než svojí peněžence? Kdo už nějakou pojistku má, je ta správná chvíle ji upravit podle změněných potřeb, navýšit limity plnění, někde přidat nebo naopak někde ubrat, aby pojistka byla účelně a dobře nastavena.