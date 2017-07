Peníze, nebo život: Co můžeš udělat ve dvaceti, neodkládej na důchod

Konečně bydlím sám

Odstěhovat se od rodičů a začít nový život v novém bytě nebo dokonce i v novém městě byl pro mnoho z nás obrovský krok. Čekaly nové životní zkoušky, nová práce, vážné i nevážné vztahy.

Jak obtížné bude pro mladého člověka tohle vykročení do světa dospělých, záleží do značné míry na tom, jaké podmínky pro start bude mít. Někdo má to štěstí, že na něj od rodičů čeká vyšší obnos na kontě nebo dokonce nový byt, jiný z domu neodchází ani s uzlíčkem buchet. V obou případech ale záleží jen na nás, jak obstojíme, jak se dokážeme sami o sebe postarat, jestli dokážeme každý měsíc žít, nebo jen přežívat nebo si bezmyšlenkovitě užívat.

Pokud dostaneme od rodičů vlastní byt, hodně se nám finančně uleví. Pokud jdeme do pronájmu, není sice potřeba zprvu investovat tolik peněz, jako kdybychom si brali hypotéku, stačí si pořídit jen to nejdůležitější a můžete bydlet, ovšem i to nejdůležitější něco stojí. Ostatně bez kauce se nájem většinou také neobejde. I do nového bytu od rodičů už si vybavení často musíme pořídit sami. Tím se vracíme k prvnímu a druhému dílu našeho seriálu. Podtrženo a sečteno, peníze do začátku se hodí každému.

Pokud nějaké peníze máme, určitě není rozumné je hned utratit, ale radši myslet na zadní vrátka. Ideální je tak velká rezerva, abychom mohli tři až šest měsíců v pohodě vyžít, když třeba přijdeme o práci. Pokud takovou rezervu nemáme, je potřeba si ji co nejdřív vytvořit. A jakmile ji máme, je čas myslet dál.

Hurá, první výplata!

Pro někoho je první výplata signál, že teď je čas na párty. Příští měsíc přece bude další! Pokud si ale chceme plnit i další sny, bydlení ve vlastním, o cestování, novém autě, založení rodiny…, nebo pokud si teprve potřebujeme vytvořit rezervu, musíme s penězi nakládat tak, abychom si mohli pravidelně, odkládat určité částky, buď na navýšení vytvořené rezervy nebo na nějakou jinou hromádku, ať už je u ní popisek „nový byt“, „auto“, „cesta kolem světa“, nebo třeba jen „nová kabelka“.

Důchod? No neblázněte!

Když se mladého člověka zeptáte, jestli si nechce začít spořit na důchod, nejspíš se vám vysměje nebo soucitně pokývá hlavou, jak to dělává, když mu maminka v dubnu nutí šálu na krk. Lidé většinou plánují maximálně na pět let dopředu a ve dvacíti nebo pětadvacíti letech o důchodu nechtějí ani slyšet. Důchod sám je nejistý, hranice odchodu do důchodu v nedohlednu. Vlastně je úplně nepředstavitelné, že bych se toho já mohl někdy dožít! Jenže – stalo se to už kdekomu – co když se ho dožijete?

V důchodu si lidé chtějí především odpočinout, stihnout všechno to, co odkládali, cestovat, dokud to ještě jde, radovat se z vnoučat, hrabat se v hlíně, chodit s „klukama“ na pivo a s „holkama“ na kafíčko se sachrem. Ne každému je ale přáno. Hodně dnešních důchodců nevyžije tak, jak si představovali. Důchod je nižší, než bývala výplata, často musí sahat do rezerv. Pokud je tedy kam. Ti bez rezervy se snaží šetřit a přivydělat, jak to jde, pokud tělo ještě dovolí a pokud je vůbec jak.

Výhody doplňkového penzijního spoření flexibilita – měnit můžete jak své vlastní příspěvky, tak i investiční strategii, jednoduše víte, kam a kolik peněz si na důchod dáváte

už od 100 Kč měsíčně

státní příspěvek až 230 Kč měsíčně (výše státního příspěvku = 20 procent vašeho vkladu, minimálně 90 Kč, maximálně 230 Kč – pro získání státního příspěvku je ale potřeba posílat na penzijko nějaké peníze, minimálně 300 Kč)

daňová úspora až 3600 Kč ročně – to, co vám ročně stát vrátí zpátky z daní

lze ho založit i dětem – dříve bylo věkově omezeno, od ledna 2016 můžete investovat na důchod i dětem, které si pak v 18 letech můžou vybrat až třetinu naspořených financí

možné příspěvky zaměstnavatele: za příspěvky ho čekají daňové úlevy

několik možností výběru peněz

Ideální řešení? Doplňkové penzijní spoření

Kdo si platí sociální pojištění, přispívá na penze dnešním důchodcům, jestli ale sám důchod dostane, jaký a kdy – to mu nikdo s jistotou neřekne. Nezbývá než se postarat sám o sebe, na stát v tomhle není úplně spolehnutí. Na druhou stranu k něčemu přece jenom dobrý může být: docela slušně totiž přispívá na investování v penzijních společnostech, navíc pro ně nastavil taková pravidla, že jsou obecně výhodnější než jiné možnosti kolektivního investování.

Nenechte se zmást, že se tomu produktu říká spoření, přesně tedy doplňkové penzijní spoření. Jeho podstatou je investování do fondů – se vším, co k tomu patří. Doplňkové penzijní spoření před několika lety nahradilo penzijní připojištění. Tomu se ale nebudeme zvlášť věnovat, protože už není možné ho sjednat.

Státní příspěvek a daňové úspory váš příspěvek (měsíční) 100 300 500 800 1000 1500 2000 2500 3000 státní příspěvek (měsíční) 0 90 130 190 230 230 230 230 230 daňová úspora (roční) 0 0 0 0 0 900 1800 2700 3600 celkem ročně získám 1080 1560 2280 2760 3660 4560 5460 6360

Pokud bychom mluvili o nevýhodách, asi největší může být fakt, že s naspořenými financemi můžeme počítat nejdříve v 60 letech – pokud se nerozhodneme pro předdůchod nebo nás nepostihne invalidita 3. stupně. Je sice jistá možnost vybrat peníze mimořádně dřív, ale znamená to sankce za předčasné zrušení, a to ve formě vracení státních příspěvků a zdanění výnosů. Lépe je tedy rozhodně nerušit. Na druhou stranu tuto „nevýhodu“ můžeme brát i jako výhodu. Když má člověk možnost odněkud vybrat „beztrestně“ finance, které si delší dobu škudlil, důvod k jejich utracení se vždycky najde. Tenhle způsob investování nás nutí si stále, třeba i malou část peněz, odkládat. Takže až se vás důchod zeptá, co jste dělali v mládí, nebudete se muset červenat.

Honza (20 let) se rozhodl začít se „připravovat na důchod“ s Doplňkovým penzijním spořením od AXA. Měsíčně dává do vyváženého účastnického fondu 1500 Kč. Uvažujeme, že se zákonné podmínky doplňkového penzijního spoření po celou dobu spoření nemění. Tedy že nárok na jednorázové vyrovnání vznikne v 60 letech (investiční horizont tak činí 40 let), státní podpora zůstane 230 Kč měsíčně a rovněž daňová úspora zůstane stejná, tedy 900 Kč/ročně. Zhodnocení vyváženého fondu je uvažováno na průměrné úrovni 4,55 % ročně. (Tato hodnota vychází z dlouhodobé predikce AXA Asset Management). Roční příspěvek účastníka činí 18 000 Kč plus státní podpora 2760 Kč, celkem je tedy investováno 20 760 Kč ročně. Při uváděných parametrech může mít Honza po 40 letech částku cca 2 448 000 Kč. Honzův kamarád Karel (20 let) měsíčně spoří 900 Kč do vyváženého účastnického fondu Doplňkového penzijního spoření od AXA. Rovněž uvažujeme, že se zákonné podmínky doplňkového penzijního spoření po celou dobu spoření nemění. Nárok na jednorázové vyrovnání vznikne v 60 letech (investiční horizont tak činí 40 let). Státní podpora zůstane 210 Kč měsíčně. Zhodnocení vyváženého fondu je uvažováno na průměrné úrovni 4,55 % ročně. (Tato hodnota vychází z dlouhodobé predikce AXA Asset Management). Roční příspěvek účastníka činí 10 800 Kč plus státní podpora 2520 Kč, celkem je investováno 13 320 Kč ročně. Při uváděných parametrech může mít účastník naspořeno po 40 letech částku cca 1 570 000 Kč.