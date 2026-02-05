Peníze.cz
Nedlužíte někomu? Nový přehled ukáže, co všechno si zkontrolovat

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 5. 2. 2026
Zdroj: Shutterstock

Internetový projekt nazvaný Nedlužím státu přidává novou sekci o soukromých dluzích. Zájemci v ní najdou informace, jaké rejstříky a registry kontrolovat nebo jak vyhledat seriózní dluhovou poradnu.

Už od podzimu 2020 si lidé díky tomuto projektu mohou zjistit, jestli nemají neuhrazené poplatky za popelnici či psa, nedoplatky na sociálním pojištění, pokuty za dopravní přestupky či nedoplatky na daních. Možností, jak se stát dlužníkem státu nebo samosprávy, je plno. Přestože úřady mají povinnost dlužníka o existenci závazku informovat, ten o něm velmi často neví a dluh tak narůstá i několik let.

Nová sekce teď má lidem pomoci zorientovat se také v závazcích vůči bankám, nebankovním poskytovatelům i dalším věřitelům a ověřit, zda neskončily v exekuci. Zároveň má přispět k tomu, aby lidé dostali svou finanční situaci pod kontrolu, aniž by naletěli podvodným nabídkám pomoci.

 „Setkáváme se s tím, že lidé s dluhy často netuší, kde začít. Naši klienti například nevědí o možnosti ověřeného výpisu z Centrální evidence exekucí přes CzechPoint. Oproti klasickému výpisu přitom stojí pouhých 75 až 100 Kč a obsahuje vedle informací o exekucích také jména věřitelů i výši dluhů,“ říká Petra Lomozová, dluhová poradkyně a právnička neziskové organizace Institut prevence a řešení předlužení.

Podle poradkyně je při jeho pořizování důležité pracovníka pošty upozornit, že žádáte „zvýhodněný výpis se jmény věřitelů.“ Podrobný návod je na webu Nedlužím státu.

Za vznikem projektu stál Radek Hábl, šéf Institutu prevence a řešení předlužení a zároveň autor Mapy exekucí či Mapy bankrotů, který se při tvorbě spojil s komunitou dobrovolníků Česko.Digital.

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

