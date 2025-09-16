V dluzích se topí skoro půl milionu Čechů. Cestu ven ztěžuje neznalost i vyčerpání

V Česku je nyní přibližně 600 tisíc lidí v exekuci, z toho zhruba 450 tisíc lidí má mnohočetné exekuce (dvě a víc). To představuje přibližně 5 procent všech obyvatel ve věku přes 15 let.
Pomoci z dluhů jim měla novela insolvenčního zákona, která platí už rok. Přesto počet nových insolvenčních řízení za tu dobu vzrostl jen o 12 procent, celkem bylo podáno necelých 20 tisíc návrhů. Proč lidé do oddlužení nevstupují?
Průzkum Konsorcia dluhových poraden ČR ukázal, že o snadnější cestě, jak se dluhů zbavit, řada lidí vůbec neví. „A brání jim nejenom neznalost změn, ale i psychické vyčerpání a složité životní podmínky,“ doplňuje Pavla Aschermannová z Rubikon Centra, která je zároveň předsedkyní konsorcia.
Podle průzkumu, které si konsorcium nechalo vypracovat, přes 40 procent dlužníků o oddlužení nikdy neslyšelo nebo nezná jeho základní pravidla. Téměř polovina neví, že hlavním přínosem je odpuštění zbylého dluhu, a zhruba dvě třetiny netuší, že po novele zákona již není nutné splatit třicet procent aktuálního dluhu.
„Tato změna přitom výrazně zvyšuje šanci na úspěšné zvládnutí oddlužení. Devět z deseti by uvítalo pomoc při přípravě a podání žádosti, přičemž 57 procent neví, že takovou podporu zdarma poskytují neziskové organizace,“ doplňuje Aschermannová.
Průzkum uskutečnila na jaře letošního roku organizace PAQ Research na vzorku víc než 500 dlužníků. Podle šéfa této organizace Daniela Prokopa žijí dlužníci často pod hranicí příjmové chudoby nebo v nejistém bydlení a obávají se, že nezvládnou splátky (67 %) či že soud je na konci oddlužení neosvobodí od dluhů (65 %). Tato kombinace ztěžuje řešení dluhů, odborníci proto doporučují cílenou podporu.
Výzkum rozlišil pět typů dlužníků podle bariér:
Zlomení (35 %): jsou zasaženi pocity beznaděje a ztráty východiska. Z oddlužení mají množství obav, méně znají jeho pozitiva. Dluhy řešit chtějí, ale potřebují větší míru podpory.
Připravení (28 %): dluhy řešit chtějí a mají zájem o oddlužení, ale někteří to zatím nepovažovali za finančně únosné pro domácnost nebo nechtěli přijít o nemovitost.
Popírající (16 %): si nepřipouští zatím nutnost dluhy řešit nebo jsou přesvědčeni, že dluhy sami zvládají. O oddlužení nemají příliš zájem.
Zablokovaní (9 %): nejsou vnitřně motivovaní a do oddlužení se zdráhají především z ekonomických (finanční neúnosnost, ztráta nemovitosti), ale také zdravotních důvodů. O oddlužení nemají příliš zájem.
Vyloučení (12 %): mají specifický komplex problémů (pracovní nestabilita, únik do šedé ekonomiky, zdravotní problémy, závislosti, ale i vnitřní bariéry), které brání vstupu do oddlužení, ačkoli o něj deklarují vysoký zájem.
Podle expertů tak mají největší šanci vstoupit do oddlužení skupiny připravených a zlomených, mezi kterými je víc než polovina všech předlužených. Odhadují, že celkově by jej mohlo využít během několika let až desetkrát víc lidí.
Podle Pavly Aschermannové je třeba hledat nové způsoby oslovení – například přes banky nebo poštu. A kontaktovat lidi ve chvíli, kdy jsou připraveni oddlužení využít.
„Oddlužení není žádný dárek, který stát dává lidem, kteří se zadlužili. Je to nástroj, jak je vrátit do společnosti a ekonomicky stabilizovat – aby byli pro stát užiteční, fungovali, platili daně a měli peníze na nákupy,“ říká Pavla Aschermannová.
Cílem konsorcia je proto vybudovat lepší dluhové poradenství v Česku tak, aby se informace dostaly k co největšímu počtu předlužených lidí, kteří pak začnou svou situaci řešit.
„Novela insolvenčního zákona přinesla výhody jako zkrácení oddlužení na tři roky, ale některé překážky přetrvávají. Dlužníci stále pociťují silné stigma, obávají se nedostatku příjmu během oddlužení a nemají ani jistotu schválení soudem,“ vysvětluje odbornice.
Podle Radka Hábla z Institutu prevence a řešení předlužení je právě vyřešení dluhů klíčem k bezpečnému bydlení, legální práci i obnovení důvěry ve veřejné instituce. „Oddlužení prospívá celé společnosti – snižuje náklady na sociální systém, kriminalitu i prostor pro extremismus, zvyšuje kupní sílu domácností i daňové příjmy,“ udává výčet pozitiv větší podpory oddlužování Hábl.
