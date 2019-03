Vláda: Dlužníku makej víc, víc ti zbyde. Expert: Měli jste být štědřejší

Pan Dluhoš má trable. Má platit výživné na dítě z prvního manželství. Nedělá to, až přijde nařízení exekuce kvůli výživnému. Ve druhém manželství má náš záporný hrdina další dvě děti. Nezabavitelné minimum je v jeho případě součet nepostižitelné částky na dlužníka 6428,67 Kč a 3 × 1607,17 Kč (za manželku a dvě děti). Za dítě z prvního manželství, kvůli jehož alimentům se srážky provádějí, se nic nepočítá. Dlužníkovi tedy nemůže být z čisté mzdy sraženo 11 250 korun. Pokud bere právě tolik nebo míň, exekuční srážky vůbec neproběhnou. Nezabavitelné minimum se od června nemění, sumy zůstávají stejné.

Kromě výživného (což je přednostní pohledávka) dluží taky bance splátky spotřebitelského úvěru (to je pohledávka nepřednostní). Nezabavitelných je 11 250 korun a budeme je odečítat od čisté mzdy, která je 25 000 korun. Zbude 13 750 korun. Z toho se nyní 4107 korun zabaví rovnou a 9643 korun se bude dělit na třetiny, tedy 3 × 3214 korun. První třetinu si dlužník odnese po výplatě domů, spolu s nezabavitelnou částkou tedy bude mít 14 465 korun (jedna koruna při dělení na třetiny zbyla, jde k dobru dlužníka). Druhá třetina jde na přednostní pohledávku, tedy alimenty. A poslední třetina padne na umořování dluhu vůči bance.

I podle nových pravidel bude nezabavitelné minimum ve výši 11 250 korun. Po odečtení od čisté mzdy zbude 13 750 korun. To je míň než 19 286. Není tu tedy nic, co by exekutor bral bez rozmýšlení a velkých řečí. 13 750 korun se bude dělit na třetiny – je to 3 × 4583 korun a jedna kačka zbude. Dlužník si k nezabavitelnému minimu připočte 4584 korun (když při dělení koruna nebo dvě zbudou, jdou k dobru dlužníka), zůstane mu tedy 15 834. Na alimenty (přednostní pohledávky, druhá třetina) i bance (nepřednostní pohledávka, třetí třetina) půjde po 4583 korunách.

Podle nových pravidel tak našemu dlužníkovi zůstane o 1369 korun měsíčně více.