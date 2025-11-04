Peníze.cz
Po dluhopisech TV Nova se zaprášilo. Prodaly se dřív, než skončila nabídka

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 4. 11. 2025
Zdroj: Shutterstock

Air Bank ukončila vůbec první emisi dluhopisů TV Nova. Celý objem emise se podle ní vyprodal ještě před plánovaným koncem upisovacího období, a zájem tak překonal očekávání. K vypořádání emise pak došlo 31. října. 

Air Bank spolu s PPF bankou dostaly od TV Nova právo nabídnout tyto dluhopisy investorům. Banka zároveň zajišťovala organizaci a správu celého programu. Dluhopisy TV Nova tak mohli získat zájemci z řad klientů Air Bank i privátního bankovnictví PPF banky. Více jsme o tom psali zde: Investice do vlastní zábavy? Televize Nova vydává dluhopisy pro domácnosti.

Upisovací období odstartovalo 29. září 2025 a nabídlo dluhopisy s nominální hodnotou 10 000 korun s pevnou úrokovou sazbou 5,40 % p.a. a splatností čtyř let. Nákup bylo možné provést přímo v aplikaci My Air nebo v internetovém bankovnictví Air Bank.

Korporátních dluhopisů v Česku přibývá. Expert radí, kdy kupovat, a kdy utíkat co nejdálKorporátních dluhopisů v Česku přibývá. Expert radí, kdy kupovat, a kdy utíkat co nejdál

Přibližně 70 % klientů nakoupilo dluhopisy přes mobilní aplikaci, dalších 20 % prostřednictvím internetového bankovnictví. Nákupy na pobočkách přinesly 10 % objednávek.

„Aktivita retailových investorů nás příjemně překvapila. Od zákazníků na pobočkách máme velmi pozitivní zpětnou vazbu – líbí se především jednoduchost a přehlednost nákupu. Přestože šlo o zcela nový investiční nástroj v portfoliu Air Bank, poptávka byla velká, což vnímáme jako jasný signál, že na trhu je pro podobné produkty prostor,“ uvedl Petr Žabža, šéf investičních produktů v Air Bank.

Kromě procesu nákupu jako takového klienti podle zpětné vazby bance oceňovali zejména stabilitu emitenta a skutečnost, že TV Nova patří do stejné skupiny PPF jako Air Bank.

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

