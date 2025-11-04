Po dluhopisech TV Nova se zaprášilo. Prodaly se dřív, než skončila nabídka

Air Bank ukončila vůbec první emisi dluhopisů TV Nova. Celý objem emise se podle ní vyprodal ještě před plánovaným koncem upisovacího období, a zájem tak překonal očekávání. K vypořádání emise pak došlo 31. října.
Air Bank spolu s PPF bankou dostaly od TV Nova právo nabídnout tyto dluhopisy investorům. Banka zároveň zajišťovala organizaci a správu celého programu. Dluhopisy TV Nova tak mohli získat zájemci z řad klientů Air Bank i privátního bankovnictví PPF banky. Více jsme o tom psali zde: Investice do vlastní zábavy? Televize Nova vydává dluhopisy pro domácnosti.
Upisovací období odstartovalo 29. září 2025 a nabídlo dluhopisy s nominální hodnotou 10 000 korun s pevnou úrokovou sazbou 5,40 % p.a. a splatností čtyř let. Nákup bylo možné provést přímo v aplikaci My Air nebo v internetovém bankovnictví Air Bank.
Přibližně 70 % klientů nakoupilo dluhopisy přes mobilní aplikaci, dalších 20 % prostřednictvím internetového bankovnictví. Nákupy na pobočkách přinesly 10 % objednávek.
„Aktivita retailových investorů nás příjemně překvapila. Od zákazníků na pobočkách máme velmi pozitivní zpětnou vazbu – líbí se především jednoduchost a přehlednost nákupu. Přestože šlo o zcela nový investiční nástroj v portfoliu Air Bank, poptávka byla velká, což vnímáme jako jasný signál, že na trhu je pro podobné produkty prostor,“ uvedl Petr Žabža, šéf investičních produktů v Air Bank.
Kromě procesu nákupu jako takového klienti podle zpětné vazby bance oceňovali zejména stabilitu emitenta a skutečnost, že TV Nova patří do stejné skupiny PPF jako Air Bank.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem