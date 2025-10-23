Po zbrojařské skupině CSG si jde pro půjčku od českých domácností další tuzemská zbrojovka, Colt CZ Group. Chce totiž pomoct s financováním akvizice pardubické fabriky na nitrocelulózu Synthesia Nitrocellulose. Podle prospektu schváleném ČNB může společnost Reného Holečka vybrat korporátní dluhopisy za tři miliardy korun s tím, že je emisi možné navýšit až na šest miliard korun.
Důvodů, proč Colt žádá o půjčku právě české domácnosti a nikoli větší institucionální hráče, je přitom hned několik.
„Oproti institucionálním investorům má retail obvykle mírnější požadavky, typicky pokud jde o zajištění, kovenanty nebo výši výnosu. Takže i když je distribuce mezi drobné investory technicky náročnější a administrativně složitější, celková cena kapitálu zde může pro firmu vycházet lépe,“ popisuje Martin Dočekal, který řídí Fond českých korporátních dluhopisů a poskytuje na míru analýzy dluhopisů velkým českým hráčů.
Zároveň tím firma podle něj získává větší flexibilitu. „Ať už v nastavení emisních podmínek nebo při využití prostředků, které nemusí být vázány tak přísně jako právě u institucionálního financování,“ vysvětluje Dočekal.
Dalším z důvodů může být podle Dočekala snaha společnosti budovat si pevnější vztah s veřejností. Drobný investor totiž vnímá svou investici i v osobní rovině, a sice jako podporu české firmy s průmyslovou tradicí. „Lidé, kteří mají u nějaké firmy uloženy své vlastní peníze, mnohem pravděpodobněji sledují její vývoj, mluví o ní a často ji podporují i v jiných rovinách. To je něco, co institucionální kapitál z principu nepřináší,“ říká expert.
V neposlední řadě Dočekal upozorňuje, že drobní investoři dokážou trhu dodat jistou dynamiku. Mohou totiž sloužit jako rychlejší zdroj likvidity v době, kdy velcí institucionální hráči vyčkávají.
Adekvátní výnos
Datum emise je stanoveno na 7. listopadu. Půjčit si u Coltu CZ může opravdu široké spektrum lidí, protože jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu činí 10 tisíc korun. Společnost výměnou slibuje fixní roční úrok ve výši 6,1 procenta.
„Pětileté české státní dluhopisy nesou v současnosti výnos přibližně 3,84 procenta, což znamená, že Colt CZ nabízí investorům rizikovou prémii zhruba 226 bazických bodů. U korporaci s vyšší, ale stále udržitelnou mírou zadlužení (2,5–2,7x EBITDA), solidní kapitálovou strukturou a velmi dobrými hospodářskými výsledky lze tedy takový výnos považovat za adekvátní a atraktivní,“ hodnotí výši výnosu Dočekal.
„Colt má navíc silnou likvidní pozici, přísné kovenanty chránící věřitele a dobře komunikovanou strategii růstu. Novou emisí firma investorům zároveň poprvé nabízí fixní úrok, což s sebou oproti dřívějším emisím navázaným na pohyblivou sazbu PRIBOR nese o něco vyšší predikovatelnost výnosů. A to mají české domácnosti rády,“ pokračuje expert.
Obranný průmysl je v současnosti skloňován všemi investičními analytiky jako něco, co má dlouhodobě růstový potenciál a je potřeba sledovat. K jeho růstu přispívá geopolitické napětí a fakt, že zvláště státy Evropská unie a NATO chtějí na obranu v několika budoucích letech vynaložit miliardy eur.
„Pro ty, kdo hledají konzervativnější složku portfolia s přímou vazbou na obranný sektor, může jít o velmi zajímavou příležitost,“ dodává Dočekal.
Silvie Housková
Šéfredaktorka webu Peníze.cz
