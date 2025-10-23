Peníze.cz
>
Investice
>
Dluhopisy
>
Další šance investovat do zbrojovky: Colt CZ nabízí výnos přes šest procent. Vyplatí se?

Další šance investovat do zbrojovky: Colt CZ nabízí výnos přes šest procent. Vyplatí se?

Silvie Housková | rubrika: Analýza | 23. 10. 2025
Česká zbrojovka Colt CZ Group shání peníze na koupi pardubické Synthesie Nitrocellulose. A místo velkých fondů sází na české domácnosti. Proč právě ony? Co z toho může mít firma, a co drobní investoři? Ptali jsme se analytika Martina Dočekala.
Další šance investovat do zbrojovky: Colt CZ nabízí výnos přes šest procent. Vyplatí se?

Zdroj: Colt CZ Group

Po zbrojařské skupině CSG si jde pro půjčku od českých domácností další tuzemská zbrojovka, Colt CZ Group. Chce totiž pomoct s financováním akvizice pardubické fabriky na nitrocelulózu Synthesia Nitrocellulose. Podle prospektu schváleném ČNB může společnost Reného Holečka vybrat korporátní dluhopisy za tři miliardy korun s tím, že je emisi možné navýšit až na šest miliard korun.

Důvodů, proč Colt žádá o půjčku právě české domácnosti a nikoli větší institucionální hráče, je přitom hned několik.

„Oproti institucionálním investorům má retail obvykle mírnější požadavky, typicky pokud jde o zajištění, kovenanty nebo výši výnosu. Takže i když je distribuce mezi drobné investory technicky náročnější a administrativně složitější, celková cena kapitálu zde může pro firmu vycházet lépe,“ popisuje Martin Dočekal, který řídí Fond českých korporátních dluhopisů a poskytuje na míru analýzy dluhopisů velkým českým hráčů.

Co je kovenant

Kovenant je podmínka v dohodě o úvěru nebo půjčce. Nejčastěji se vyskytuje u dluhopisů. V takovém případě jsou kovenanty závazky, které sjedná dlužník s věřitelem nad rámec běžných povinností. Mohou být pozitivní: zavazují dlužníka k určité činnosti. Například povinnost mít po celou dobu úvěru pojištění nebo dodávat výroční zprávy. Ale i negativní: zakazují dlužníkovi určité jednání. Například prodej klíčových aktiv, omezení výplaty dividend nebo zástavního práva k majetku.

Zároveň tím firma podle něj získává větší flexibilitu. „Ať už v nastavení emisních podmínek nebo při využití prostředků, které nemusí být vázány tak přísně jako právě u institucionálního financování,“ vysvětluje Dočekal.

Dalším z důvodů může být podle Dočekala snaha společnosti budovat si pevnější vztah s veřejností. Drobný investor totiž vnímá svou investici i v osobní rovině, a sice jako podporu české firmy s průmyslovou tradicí. „Lidé, kteří mají u nějaké firmy uloženy své vlastní peníze, mnohem pravděpodobněji sledují její vývoj, mluví o ní a často ji podporují i v jiných rovinách. To je něco, co institucionální kapitál z principu nepřináší,“ říká expert.

V neposlední řadě Dočekal upozorňuje, že drobní investoři dokážou trhu dodat jistou dynamiku. Mohou totiž sloužit jako rychlejší zdroj likvidity v době, kdy velcí institucionální hráči vyčkávají.

Adekvátní výnos

Datum emise je stanoveno na 7. listopadu. Půjčit si u Coltu CZ může opravdu široké spektrum lidí, protože jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu činí 10 tisíc korun. Společnost výměnou slibuje fixní roční úrok ve výši 6,1 procenta.

„Pětileté české státní dluhopisy nesou v současnosti výnos přibližně 3,84 procenta, což znamená, že Colt CZ nabízí investorům rizikovou prémii zhruba 226 bazických bodů. U korporaci s vyšší, ale stále udržitelnou mírou zadlužení (2,5–2,7x EBITDA), solidní kapitálovou strukturou a velmi dobrými hospodářskými výsledky lze tedy takový výnos považovat za adekvátní a atraktivní,“ hodnotí výši výnosu Dočekal.

Koupit, či nekoupit dluhopisy TV Nova? Jak to vidí poradceKoupit, či nekoupit dluhopisy TV Nova? Jak to vidí poradce

„Colt má navíc silnou likvidní pozici, přísné kovenanty chránící věřitele a dobře komunikovanou strategii růstu. Novou emisí firma investorům zároveň poprvé nabízí fixní úrok, což s sebou oproti dřívějším emisím navázaným na pohyblivou sazbu PRIBOR nese o něco vyšší predikovatelnost výnosů. A to mají české domácnosti rády,“ pokračuje expert.

Obranný průmysl je v současnosti skloňován všemi investičními analytiky jako něco, co má dlouhodobě růstový potenciál a je potřeba sledovat. K jeho růstu přispívá geopolitické napětí a fakt, že zvláště státy Evropská unie a NATO chtějí na obranu v několika budoucích letech vynaložit miliardy eur.

„Pro ty, kdo hledají konzervativnější složku portfolia s přímou vazbou na obranný sektor, může jít o velmi zajímavou příležitost,“ dodává Dočekal.

Slíbené výnosy versus tvrdá realita fondů kvalifikovaných investorů

Chcete se dozvědět o fondech kvalifikovaných investorů více? 

Speciál FKI

Silvie Housková

Autor článku Silvie Housková

Šéfredaktorka webu Peníze.cz začínala v zahraniční redakci Radiožurnálu, odkud v roce 2014 přestoupila do zahraniční redakce Hospodářských novin, kde se věnovala především reportování o Evropské unii. Editovala web HN.cz,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

Colt CZ Group, investice, korporátní dluhopisy, obranný průmysl

A tohle už jste četli?

Investovat je teď ještě snadnější. Banky přidávají nové možnosti

10. 10. 2025 | Petr Kučera | 2 komentáře

Investovat je teď ještě snadnější. Banky přidávají nové možnosti

Jednodušší už to být nemůže, věří Moneta, která spouští pětici nových fondů. Lidé chtějí přehlednou nabídku, žádné složité rozhodování, zjistila v průzkumu. S novinkami přicházejí i... celý článek

Investoři zatím neznají strach, akciové fondy rostou. Zato ty dluhopisové!

6. 10. 2025 | Martin Mašát

Investoři zatím neznají strach, akciové fondy rostou. Zato ty dluhopisové!

Čísla z americké ekonomiky nebyla pěkná. Ale pak centrální banka trošku snížila sazby a to trhům stačilo: ceny akcií rostou. Klesají ale ceny dluhopisů, vlády si berou nové úvěry. Ve... celý článek

Koupit, či nekoupit dluhopisy TV Nova? Jak to vidí poradce

3. 10. 2025 | Josef Uchytil

Koupit, či nekoupit dluhopisy TV Nova? Jak to vidí poradce

Silné jméno a stabilní zisky emitenta mohou působit uklidňujícím dojmem. Jenže při bližším pohledu převažuje vysoké zadlužení, minimální likvidita a absence zajištění. Výnos 5,4 % je... celý článek

Investice do vlastní zábavy? Televize Nova vydává dluhopisy pro domácnosti

29. 9. 2025 | Silvie Housková | 2 komentáře

Investice do vlastní zábavy? Televize Nova vydává dluhopisy pro domácnosti

Televize Nova chce prodat dluhopisy za miliardu drobným investorům. Od dnešního dne si je mohou nakoupit klienti Air Bank přímo v mobilní aplikaci nebo v internetovém bankovnictví.

Stát poprvé vydá sociální dluhopisy. Peníze půjdou na školy, zdraví i začleňování

24. 9. 2025 | Radim Zelený | 1 komentář

Stát poprvé vydá sociální dluhopisy. Peníze půjdou na školy, zdraví i začleňování

Ministerstvo financí vůbec poprvé představilo plán na vydávání sociálních státních dluhopisů. Ty budou splňovat mezinárodní standardy ESG a mají přilákat investory podporující užitečné... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKI